Komlóšski žiaci u Čabanov

Uverejnené: nedeľa, 07. júl 2024, 05:13

Pred koncom školského roka sa v živote štvrtákov komlóšskej slovenskej školy udiala mimoriadna udalosť. Účastníci tamojšieho Slovenského jazykového, národopisného a miestnohistorického tábora, organizovaného Nadáciou za slovenskú národnostnú vzdelanosť (NTAB-KP-1-2024/1-000034) zavítali do Békešskej Čaby, aby spoznávali dejiny, život, hodnoty a súčasnosť tamojšej slovenskej komunity.

Organizátorom bolo Čabianske regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Jeho vedúca Hajnalka Krajčovičová zostavila plán pobytu detí prispôsobený ich veku. Ráno sa skupinka naladila na deň v Dome slovenskej kultúry (DSK), kde sa zoznámila so sídlom čabianskej slovenskej komunity, jeho kultúrnym a spoločenským životom, ako aj s tamojšími slovenskými artefaktami – napr. sochou Sediaceho dievčaťa vo dvore od Arpáda Račka, Jánošíka od drevorezbára Miroslava Trnovského, či Vegetácie od Jany Kožuškovej. Deti obdivovali aj čabiansku drevenú čipku, ktorá v štylizovanej forme zdobí exteriéry DSK. Potom sa táborníci presunuli do čabianskeho Slovenského oblastného domu, kde ich už čakali predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely a členky čabianskeho Slovenského klubu fungujúceho pod vedením Michala Tótha. Tu sa deti rozdelili do dvoch skupín: jedna sa zoznamovala s gastronomickým umením (spoločne s tetami vlastnoručne pripravili pre väčšinu z nich neznáme herovke), kým druhá skupina pomocou Gastronomickej a turistickej mapy dolnozemských Slovákov (vydanej občianskym spolkom Čaba300) pod vedením O. Kiszelya v priestoroch národopisnej zbierky hravo našla podobnosti a odlišnosti komlóšskej a čabianskej komunity. Po tejto aktivite sa deti pobrali do Slovenskej reštaurácie, ešte pred obedom však prekvapili svojich sprevádzajúcich učiteľov Milana Krcsmériho a budúcu triednu učiteľku 5. ročníka Evu Proházkovú Kereszturszkú. Na pamiatku spoločného pobytu im zhotovili vlastnoručne podpísaný diplom s čabianskymi motívmi a spoločnou fotografiou z podsteny čabianskeho Slovenského oblastného domu. Nechýbalo ani tablo – na papierové odtlačky rúk napísali svoje mená a prilepili k nim čabianske ľudové motívy. Máloktorí žiaci sa môžu popýšiť tablom so svojimi učiteľmi pred vstupom do druhého stupňa základnej školy!

Komlóšskym žiakom prajeme úspešné roky, okorenené aj štipkou čabianskych zážitkov.

(HJK)

Foto: autotka