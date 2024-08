Letný tábor o slovenských národnostných tradíciách v Čuvári

Uverejnené: sobota, 10. august 2024, 05:03

Posledný júlový týždeň sa v Čuvári začal družinový letný tábor pre žiakov základných škôl, v ktorom hlavnú úlohu hrali ľudový tanec, remeslá a slovenské národnostné tradície. Deviaty ročník opäť prebiehal pod taktovkou miestnej slovenskej národnostnej samosprávy.

Päťdňový tábor je medzi deťmi a rodičmi veľmi obľúbený, cítiť dopyt po zmysluplnom trávení voľného času, v tomto prípade letných prázdnin. Organizátori naplánovali množstvo programov, deti nemali čas nudiť sa a užili si každú chvíľu. Prvý deň chasa navštívila Čemer, kde ju v Dome slovenských tradícií srdečne privítala Alžbeta Szabová s pomocníkmi. Pripravili skvelý program, v ktorom nechýbali hravé tanečné lekcie, navliekanie korálikov, či príprava vreciek na levanduľu. Tí, ktorí počas týchto aktivít dostali smäd, mohli sa ponúknuť malinovou limonádou. V horúčave dobre padol aj nanuk. Na obed im hostitelia pripravili v peci upečený chlebový posúch. Z „exkurzie” sa do Legíndu vrátili v skorých večerných hodinách a všetci napäto čakali na ďalšie skvelé programy. Od utorka do piatku sa v priestoroch Kultúrneho domu konali celodenné programy pre 15 žiakov 1. stupňa ZŠ. Aktivity prerušilo len stravovanie: desiata, obed a olovrant. Doobeda aj v tomto roku zamestnania viedol učiteľ tanca, ktorý vyštudoval odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Attila Juhász z Pišpeku. Keďže mu tábor nie je neznámy, veľmi dobre sa mu podarilo zrealizovať predstavy organizátora. Učiteľka slovenčiny v Pišpeku Emese Gimesiová Szokolová mala za úlohu v deťoch oživiť doterajšie vedomosti zo slovenčiny, učili sa detské piesne a hry. Popoludnia patrili remeselníckej dielni: pleteniu, práci s hlinou a korálikmi. Posledný deň deti vyrábali jednoduché ľudové hračky: drevené hlavolamy, logické hry ale aj gajdy. Dnešný človek by neveril, z čoho všetkého vedeli naši predkovia vyrobiť zábavné predmety svojim ratolestiam. Posledný deň si deti vypočuli rozprávku v podaní Lóránta Csikiho.

Aj tohtoročného tábora sa zúčastnili žiaci, ktorí tu boli s radosťou. Všetci sa domov vrátili obohatení o nové vedomosti, skúsenosti. Na pamiatku si mohli odniesť svoje výtvory. Slovenská národnostná samosprávy v Čuvári si vytýčila za cieľ rozvíjať u detí jazykové zručnosti, aby si uvedomovali našu národnosť so svojimi etnografickými a kultúrnymi tradíciami. Žiaci sa počas školského roka nemajú možnosť stretávať, keďže sú ešte malí a učia sa v rôznych inštitúciách. So slovenčinou sa zoznamujú len v škôlke, preto je dôležité, aby ich doterajšie znalosti ostali živými a rozširovali sa. Deje sa tak aj vďaka tomuto táboru.

Csilla Rászosková/ar

Foto: autorka

Letný družinový tábor v Čuvári finančne podporili Správa fondov Gábora Bethlena a Obecná samospráva v Čuvári.