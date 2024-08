Letný tábor o remeslách v Legínde

Uverejnené: sobota, 10. august 2024, 05:05

Tábor Slovenskej národnostnej samosprávy v Legínde určený pre žiakov základnej školy sa konal posledný júlový týždeň. 38 mladých zažilo 5 dní plných zábavy. Hlavným dejiskom družinového tábora bol aj v tomto roku miestny Kultúrny dom a park okolo neho. Niektoré zamestnania sa konali v záhrade miestnej Evanjelickej cirkvi. Na žiakov dohliadalo päť dospelých a traja gymnazisti.

Po uverejnení výzvy pred začiatkom letných prázdnin sa voľné miesta zaplnili raz-dva. „Do tábora svoju účasť potvrdili žiaci z Legíndu, Níže, Dolných Petian, Šápova a Vacova. Tých, ktorí sa oneskorili, sme zaradili na čakaciu listinu. Bohužiaľ, vždy musíme mať na zreteli kapacitu a financie,” odôvodnila konečný počet účastníkov predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy a organizátorka tábora. Csilla Mezeiová dodala, že samospráva sa uchádzala o granty pri Správe fondov Gábora Bethlena (SfGB) a pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. Zdôraznila, že väčšina získanej sumy rovno putovala na zabezpečenie desiat, obedov, olovrantu a na zakúpenie ingrediencií palaciniek, heroviek, plnených rožkov a langošov, ktoré boli popoludňajšími prekvapeniami. Zo zvyšku potom zakúpili suroviny potrebné k remeselníckym zamestnaniam. Poznamenala, že napríklad z podpory SfGB si do tábora mohli kúpiť i hrnčiarsky kruh. Našťastie, našli sa súkromné osoby a podnikatelia, ktorí svojimi darmi prispeli k úspešnosti tábora. V tomto roku sa dokonca prihlásila k podporovateľom aj jedna nadácia.

Legíndsky družinový tábor má vždy jednu hlavnú tematiku. Tentoraz sa deti oboznámili s niekoľkými remeslami: drevorezbárstvom, včelárstvom, kožušníctvom, výšivkárstvom, hrnčiarstvom a šperkárstvom. Predsedníčka slovenskej samosprávy pochválila, že deti sa v tábore naučili veľa slovenských slov a slovných spojení. Denne riešili rôzne kvízy. Zaujímavé boli aj mená skupín, do ktorých ich zadelili prvý deň: Krajčír, Modrotlač, Obuvník a Pekár. Veľkým favoritom opäť bolo zbieranie dukátov, ktoré žiaci mohli v popoludňajších hodinách zameniť na sladkosti, hračky, šperky i materiály k remeselníckym zamestnaniam. Účastníci tábora si ich museli zakúpiť po slovensky. Cs. Mezeiová spomenula, že bolo cítiť motivovanosť detí prehovoriť v slovenčine. Vyjadrila radosť z toho, že po pár hodinách sa to v nich automatizovalo a bez toho, aby si to uvedomovali, komunikovali s dospelými v jednoduchých slovenských vetách.

Samozrejme, organizátori sa snažili vymedziť čas aj na športové aktivity. Okrem remeselníckej dielne, v ktorej deti vyrábali kožené náramky a biče, náhrdelníky z korálikov, vyšívali tašky a na hrnčiarskom kruhu sa snažili urobiť jednoduchý riad, každé ráno bola na programe rozcvička, popoludní radové súťaže, vojna vodných balónov, tanec, futbal, stolný tenis, bedminton, stolný futbal a obľúbená hra Beer pong (pivný pong – pozn. red.), samozrejme bez alkoholu. K sprievodným programom môžeme zaradiť ochutnávku medu, prehliadku výstavy starodávnych predmetov každodennej potreby na chodbe Kultúrneho domu a kreslenie, farbenie motívov.

Keďže organizátori vedeli, že nie každý účastník je Legíndčan, jedno popoludnie vymedzili na to, aby cezpoľným ukázali túto malú dedinku. Zhotovili kvíz, ktorý počas prechádzky mali deti vyriešiť. Medzi otázkami boli napríklad kedy postavili sochu, koľko okien má kaštieľ, kde sa nachádza kaplnka, alebo ktoré sú slovenské priezviská na pamätníku. Keď účastníci tábora nevedeli odpoveď, mohli sa opýtať okoloidúcich.

Posledný deň každý dostal pohár, ktorý si sám vyzdobil, a šatku, ktorá sa dá mnohorako využiť.

„Dostávame správy na sociálnej sieti, aby sme deti zapísali už aj na budúci rok. Rodičom sa najviac páčilo to, že tábor bol plný programov a zamestnania boli vedené tak, aby sa žiaci naučili väčšej samostatnosti. Nabudúce však musíme premyslieť, koľko vecí sa dá zvládnuť za päť dní. Mne sa osobne veľmi páčilo, že deti sa bez rečí zúčastnili zamestnaní, boli veľmi motivované a usilovné. Snažili sa čo najviac s nami rozprávať po slovensky. Je to asi tým, lebo videli, že aj my sa s nimi takto zhovárame. Neočakávali sme veľmi dlhé vety, potešili nás aj tie základné frázy,” pozitívne zhodnotila Cs. Mezeiová. Predsedníčka nám naznačila tému budúcoročného tábora. My vám môžeme odhaliť len to, že sa bude týkať vizuálneho umenia.

(ar)

Foto: Csilla Mezeiová

Legíndsky letný družinový tábor finančne podporila Správa fondov Gábora Bethlena.