Slovenský tábor vo Veľkej Tarči

Uverejnené: sobota, 10. august 2024, 05:07

Od 22. júla do 2. augusta trval v poradí už deviaty tradičný Slovenský tábor, ktorý organizuje Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči. Konal sa pri športovom ihrisku Grund. Pre účastníkov oboch turnusov, do ktorých sa prihlásilo 60 detí, organizátori pripravili pestrý program. Okrem pedagógov sa žiakom venovali aj dobrovoľníci.

Dôležitou súčasťou tábora bol slovenský kútik, ktorý viedol slovenčinár Bertalan Bertók. Deti sa hravou formou oboznamovali so slovenskými pomenovaniami farieb, čísel, potravín a domácich zvierat. Naučili sa zdraviť a na krídlach fantázie – pomocou brožúriek – „navštívili“ Slovensko. Dostali sa tak do Bratislavy, Banskej Štiavnice, Bojníc i Kremnice. V skutočnosti sa zoznámili s pozoruhodnosťami Veľkej Tarče. V slovenskom kútiku spoznali ľudové kroje, mali možnosť sa do nich i obliecť, a naučili sa spievať slovenské detské pesničky a tancovať jednoduché tance.

Na záver tábora deti dostali malú brožúrku o Veľkej Tarči a zošit, ktorý si mohli zobrať domov a vyriešiť úlohy, o ktorých sa hovorilo počas tábora.

Každý deň sa konali tvorivé dielne. S pomocou učiteliek materskej školy sa venovali rôznym remeselným zamestnaniam, ako napríklad, maľovaniu na kamene, výrobe náramkov, tkaniu podložiek pod poháre a urobili aj voňavé vankúšiky s krásnymi slovenskými veľkotarčianskymi motívmi.

Kto chcel, mal k dispozícii spoločenské hry, ale na výber boli i hodiny tanca, či loptové hry na ihrisku. Do Slovenského tábora prišli aj hasiči, aby deti mohli nasadnúť do hasičského auta, zapnúť sirény ba aj hovoriť do megafónu a vyskúšať si hasičskú uniformu.

Dva týždne rýchlo ubehli a deti odchádzali z tábora s množstvom pekných zážitkov a starých i nových priateľstiev. Za to patrí vďaka hlavným organizátorkám tábora, predsedníčke Slovenskej samosprávy Veľkej Tarče Kataríne Szlaukovej a podpredsedníčkou Kataríne Patakiovej. Dúfame, že na budúci rok sa znova stretneme!

(bb)

Foto: autor

Tábor finančne podporili Obecná samospráva Veľkej Tarče a tamojšia slovenská samospráva.