Do nekonečna a ešte ďalej! – Nový školský rok v školách CSSM

Uverejnené: piatok, 06. september 2024, 05:49

Začiatok školského roka predstavuje nesmierne zaťažujúce obdobie nie iba pre deti a ich rodičov z finančného, psychického ale rozhodne aj fyzického hľadiska, ale takisto je hustým obdobím pre prevádzkovateľov a rozhodne najväčšiu prácu vykonajú riaditelia a pedagogický zbor vzdelávacích inštitúcií.

Vytvorenie rozvrhu, zadelenie žiakov do skupín, vytváranie delených alebo spojených tried, pozvánky na rodičovské združenia sú iba vrcholom ľadovca práce, preto obťažovať ich s otázkami v čase štartu školského roka je mierne povedane netaktné. Predsa sa snažíme byť na stránkach Ľudových novín aktuálni, a preto sme sa spýtali vedúcich našich škôl na plány a novinky školského roka 2024/25.

Za odpovede ďakujeme riaditeľkám Edite Pečeňovej z Békešskej Čaby, Monike Szabovej z Budapešti, Marianne Bajczerovej Melegovej zo Slovenského Komlóša, Júlii Kuczikovej z Nového Mesta pod Šiatrom a pedagógovi Pavlemu Kunovacovi zo Sarvaša.

Aké novinky, zaujímavosti, programy, jubileá, súťaže plánujete v školskom roku 2024/25?

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a študentský domov v Békešskej Čabe sa pripravuje na 75. výročie založenia. K slávnostnému programu patrí aj jubilejná publikácia školy, s ktorou sme už vo finiši, pripravujeme pozvánky na 19. október, zostavujeme kultúrny program, a v znamení týchto osláv bude prebiehať celý školský rok. Okrem oficiálnych slávnostných programov aj v rámci vyučovania budú aktivity, keď deti budú mať možnosť zoznámiť sa s históriou svojej, v mnohých prípadoch aj rodičovskej alebo starorodičovskej školy. Pre čabiansku školu je príznačná dolnozemská medzinárodná spolupráca, pripravujeme sa na štyri zabehnuté projekty. V septembri budú Mladí Dolnozemci v Báčskom Petrovci. Počas dvojdňovej akcie budú žiaci základnej školy pracovať spolu s deťmi z tamojšej školy a bývať budú v hosťujúcich rodinách. Ďalšími programami budú spevácka súťaž Cez Nadlak je..., kde každý rok zavítajú aj deti z Maďarska a Putovná súťaž slovenských dolnozemských reálií, tento rok v Békešskej Čabe. Na súťaži sa prezentujú študenti gymnázií zo Srbska, Rumunska a Maďarska, dúfajme že k Békešskej Čabe po dvojročnej prestávke sa pridajú aj gymnazisti z Budapešti s prácami o histórii, kultúre ale aj súčasnosti dolnozemských Slovákov. Ďalšou stálou dvojdňovou akciou je odovzdávanie ceny Samuela Tešedíka v Nadlaku, ktorá je spojená so seminárom učiteľov. Tohtoročnou témou bude „Postavenie národnostného pedagóga“. Satelitnou akciou na tú istú tému bude konferencia v Srbsku pre učiteľov materských škôl. To sme hovorili o akciách prvého polroku. Nebudeme sa nudiť. V druhom polroku sa pripravujeme na celoštátne merania vedomostí, bude ich vyše 20. Koncom roka budú samozrejme maturitné skúšky. Tu by som poznamenala, že naši maturanti boli v tomto roku veľmi úspešní, dosiahli veľmi dobré výsledky na maturitách vyššieho stupňa. Mnohí z nich získali na ústnych skúškach maximálny počet bodov, a to z dejepisu, fyziky, výpočtovej techniky ale aj zo slovenčiny. Štatistika prijímačiek na univerzity bola skoro 100%. Traja pokračujú v štúdiu na Slovensku, a aj na Technickej univerzite. Tohto roku budú maturovať 15 študenti. Momentálne sa pripravujeme na jesenné maturity, konkrétne na vyšší stupeň z angličtiny, veď je adekvátna s jazykovou skúškou stredného stupňa. Okrem spomenutých máme aj svoje tradičné programy, ako stužková, stretnutia s rodičmi, slovenský týždeň, vianočný jarmok, naozaj skoro na každý deň máme voľačo pripravené. Čaká nás nabitý školský rok.

Pedagogický zbor Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti jednohlasne odsúhlasil, aby sme školský rok 2024/2025 venovali 75. jubileu založenia školy. V znamení toho plánujeme rôzne aktivity, súťaže, výstavy, programy počas celého školského roka. Slávnostný kultúrny program spojený aj so stretávkou všetkých absolventov bude 5. apríla 2025. Samozrejme, život ide ďalej s každodennou prácou, pokračujeme v podporovaní talentovaných žiakov a študentov, zúčastníme sa na slovenských súťažiach, zapojíme všetkých študentov do kolobehu našej slovenskej komunity. CSSM usporiada v tomto roku v našej škole Adventné stretnutie detí, a poskytneme priestor aj IV. Národnostnému športovému víkendu, ktorý usporiada Úrad predsedu vlády precirkevné a národnostné vzťahy.

Počas leta sa nám podarilo obnoviť 3 internátne izby, 5 tried, šatňu a chodby a izoláciu telocvične. Zriaďovateľ, celý pedagogický zbor a rodičia prispeli k tomu, aby sme mohli zabezpečiť kvalitné a moderné vyučovacie priestory. Podporil nás aj Zväz volejbalistov, ktorý financoval rekonštrukciu svetiel v celej telocvični na moderné ledové.

Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom práve zahájila svoj 75. školský rok. Ako každých päť rokov, dokonca aj počas pandemických opatrení, si výročie pripomenieme veľkým galaprogramom za účinkovania všetkých žiakov. Plánujeme pozvať aj partnerské inštitúcie z domova i zo Slovenska. Záujemcovia si môžu v kalendári zakrúžkovať 16. máj 2025. Do tohto dátumu bude nutné získať granty a podpory na realizáciu projektu aj s jeho sprievodnými programami.

Na školskej úrovni plánujeme „rozbehnúť” maratóny v čítaní v slovenskom jazyku, ale aj v maďarčine. Zapojíme sa aj do medzinárodných literárnych súťaží. V našom pracovnom pláne figurujú aj tri projektové dni, spojené so zachovávaním miestnych ľudových tradícií. V rámci programu Erasmus+ sa chystáme so žiakmi na Slovensko a s pedagógmi do Čiech. Intenzívne sa mienime venovať aj športu, čo v našom regióne zahŕňa cyklistiku, kanoistiku, bežecké preteky, plávanie a v zime korčuľovanie a lyžovačku.

V Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole a materskej škole v Slovenskom Komlóši sa naďalej snažíme usporiadať pre našich žiakov zaujímavé programy, do ktorých radi zapájame aj rodičov. Vlani vybudovanú školskú záhradu pestujeme, obohacujeme, rozvíjame. Plánujeme rozšíriť paletu programov, a samozrejme nezabúdame ani na súťaže prebiehajúce v slovenčine. Novinkou školského roka je formovanie literárneho krúžku, a plánujeme obnovenie školského časopisu. Bývalí študenti sú pre nás dôležití, preto s nimi budeme naďalej spolupracovať a pokračujeme aj s absolventskými besedami.

V Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši v rámci slovenského týždňa organizujeme „Hviezdy slovenského neba”, kde sa predstavia deti slovenskými pesničkami, básňami, hrou na harmonike, citare. Znova bude súťaž Moja trieda varí najlepšie a so šiestakmi plánujeme robiť brdovce spolu s členkami Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť. Učiteľský zbor sa snaží, aby žiaci druhého stupňa čo najviac čítali Ľudové noviny, preto dostávajú z každého čísla 5 otázok. 8. ročník sa pripravuje na jazykovú skúšku zo slovenčiny.

Vieme, že fluktuácia pedagógov – či už z dôvodu odchodu do dôchodku, alebo na materskú dovolenku – je veľká. Ako ste odštartovali nový školský rok, pedagogický zbor je úplný, podarilo sa nahradiť prázdne pozície, máte mladých učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, logopédov?

Békešská Čaba

V materskej škole nám žiaľ chýbajú dve učiteľky, a v škole máme taktiež dve voľné miesta, konkrétne na predmety, z ktorých je buď veľmi veľa hodín, ako telesná výchova, alebo málo hodín, ako chémia a zemepis. Tieto predmety vyučujú externisti, takže všetky odborné predmety vyučuje odborný pedagóg. Naozaj by sme boli radi, ak by sme mali vlastných odborníkov, ale hľadať učiteľa s aprobáciou telesná, biológia, chémia a angličtina je nemožné. Máme špeciálnych pedagógov, taktiež školského psychológa, logopéda, konduktorov na zmluvu, našťastie niektorí sú absolventmi školy, a v zbore máme aj odborníčku vývojovej pedagogiky s aprobáciou slovenčina, taktiež je našou bývalou absolventkou. Ale žiaľ vieme a vidíme, že nás budú tlačiť personálne problémy.

Budapešť

Pedagogický zbor je úplný. Našťastie sa k nám pridala hosťujúca učiteľka Dana Lukáčiková, ktorá doteraz aktívne pracovala v Sarvaši. Ona bude aj triednou učiteľkou 3. ročníka. Mladá učiteľka slovenského jazyka a pedagogiky Simona Husaniková sa rozhodla pracovať v našej krajine. Spoznali sme ju vlani v Škole v prírode Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, kde som sa s ňou prvýkrát stretla a poprosila som ju, aby porozmýšľala o možnostiach, ktoré naša škola vie poskytnúť. Ona bude aj triednou učiteľkou 11. ročníka. Triedna učiteľka piatakov k nám prišla z Čívu. Roky pracovala v národnostnej škole, u nás Monika Somogyiová-Juhászová bude vyučovať slovenčinu a digitálnu kultúru. Špeciálna pedagogička Erika Zemenová Palečková pôsobí u nás dva dni v týždni. Som nesmierne rada, že zriaďovateľ nám dovolil, aby sme prijali školského psychológa Dr. László Kardona, ktorý bude medzi nami, bude pomáhať žiakom, učiteľom, triedam a skupinám. Vo svojej práci pokračuje logopedička. Máme aj externistov na málopočetné hodiny (fyzika, digitálna kultúra, geografia). Tak ako vlani, aj v tomto roku sa externista Domonkos Volter zapojí do našej výchovno-vzdelávacej činnosti a bude učiť dejepis.

Podarilo sa nám prijať naše bývalé žiačky (Vivien Oršóšovú, Vivien Hegedűsovú a Bernadett Puhaovú), ktoré majú slovenskú národnosť, boli národnostnými štipendistkami a okrem slovenčiny majú aprobácie matematika, maďarčina, pedagóg 1. stupňa ZŠ.

Nové Mesto pod Šiatrom

Pedagogický zbor sa v posledných mesiacoch rozrástol na 18 učiteľov. Minulý rok u nás nový štatút zamestnanca vo verejnom školstve neprijal jeden kolega a ďalšia kolegyňa porodila synčeka. Matematicky by to malo znamenať, že sme prijali dvoch nových kolegov. Pravdou však je, že vzhľadom na zvýšený počet prvákov a potrebu ich delenia do skupín sme rady pedagógov rozšírili o troch. Spokojne konštatujeme, že dvaja z nich rozprávajú po slovensky. Dôležité pre nás je aj to, že vekový priemer učiteľov klesol. Omladli sme.

Naša dlhoročná hosťujúca učiteľka Mgr. Dagmar Kötelešová u nás začína svoj 12. školský rok a ten bude zároveň aj jej posledným, lebo odchádza do dôchodku. Jej rozhodnutie prijímame s veľkou ľútosťou, veď nahradiť takúto všestrannú osobu, ktorá okrem kvalitnej edukácie predmetu slovenský jazyk s úspešnou participáciou jej zverencov na mestských, regionálnych kultúrnych, ale aj celoštátnych predmetových, literárnych a divadelných súťažiach bude ozajstnou výzvou. Dagmar vedie nielen spevácky zbor žiakov školy, ale aj pedagógov. Aj touto cestou jej vyjadrujeme veľkú vďaku za dlhoročný prínos do života našej školy.

Naša inštitúcia nedisponuje vlastným špeciálnym pedagógom. Jedna naša kolegyňa v tomto školskom roku začala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, čo by malo v budúcnosti vyriešiť naše potreby. Na rozvoj zručností žiakov so špeciálnymi potrebami zamestnávame externých pedagógov s adekvátnou kvalifikáciou, väčšinou ide o logopédov a špeciálnych pedagógov. Úzko spolupracujeme aj s miestnou pedagogickou poradňou.

Slovenský Komlóš

Sme veľmi šťastní, lebo pedagogický zbor máme úplný, nechýbajú nám ani odborní pedagógovia. Od septembra máme novú kolegyňu na slovenčinu, našu bývalú žiačku Renátu Tószegiovú. Sme nesmierne radi, že sa k nám vrátila.

Sarvaš

Zo Slovenska má naša škola znova tri hosťujúce učiteľky: Jana Brhlíková pokračuje vo svojej práci, kým Marianna Boršová a Dajana Špegárová teraz začínajú. Pedagogický zbor sa každoročne mení. Do dôchodku odišla zástupkyňa riaditeľky Anikó Kitová. Do materskej školy prišla nová kolegyňa Diana Kazayová, kým do školy naša bývalá žiačka Petra Rosziková Orvosová a Edina Szabová.

Na záver sme sa spýtali na budúcnosť. V prvom rade konkrétne školy, ale v širšom ponímaní na budúcnosť Slovákov v Maďarsku, ktorými sú rozhodne prváci. Koľko prvákov sa zapísalo toho roku do školy, resp. aká je bilancia oproti predchádzajúcim rokom?

Békešská Čaba

Počet žiakov v prvej triede žiaľ klesol, máme iba ôsmich prvákov. Boli roky keď ich bolo aj 24, dôvod nevieme, asi je to spojené s klebetou náročnosti slovenčiny. V materskej škôlke máme však 101 detí, nevedeli sme prijať všetkých uchádzačov, teda budúcnosť sa rysuje ružovejšie.

Budapešť

V prvej triede máme 11 žiačikov, to znamená, že počet študentov v našej inštitúcii stagnuje.

Nové Mesto pod Šiatrom

Nový školský rok je v zrkadle štatistiky veľmi sľubný. Počas netradičnej prvej vyučovacej hodiny na slávnostnom otvorení 2. septembra sme privítali prvákov. Medzi nimi je 8 dievčat a 22 chlapcov. Tým, že sa s nami minulý rok rozlúčilo 14 ôsmakov a v iných triedach nenastala zmena, máme nárast o 16 žiakov. Celkový počet žiakov v novomestskej slovenskej škole je 174.

Slovenský Komlóš

Tešíme sa veľmi, máme totiž 19 prvákov, čo je naozaj sľubný počet. Počet žiakov sa u nás nezmenil.

Sarvaš

Naša inštitúcia začala školský rok s 274 žiakmi v základnej škole, z ktorých máme 30 prváčikov. Materskú školu navštevuje 94 detí.

Štartovacia bilancia v každej škole je pozitívna, nájdu sa síce malé výnimky, ale dobrý pedagóg všetko vyrieši. Naozaj. Len pozitívne!

Ivett Körtvölyesi

Vitaj, september, vitaj, nový školský rok!

Prešli horúce júlové a augustové dni a prišiel september. Hlási sa jeseň a my darmo čakáme koniec horúčav. Leto sa ešte nechce vzdať svojej vlády. Radi by sme si odskočili k rieke ochladiť sa alebo zabehli do parku do tieňa stromov. Ale nedá sa. Kalendár nám prikazuje iný smer. Je tu september, šup-šup do školy. Druhého septembra sa všetci žiaci, študenti a učitelia opäť stretli vo svojich vzdelávacích ustanovizniach.

Tak ako všade, aj u nás, v Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole v Slovenskom Komlóši, bolo ráno druhého septembra plno detského džavotu, smiechu, vravy. Väčší žiaci sa zišli v telocvični, menších sprevádzali rodičia.

Slávnostný program začal maďarskou a slovenskou hymnou. Potom všetkých prítomných privítala riaditeľka Marianna Bajczerová Melegová. Pozdravila pozvaných hostí a milo sa prihovorila rodičom a žiakom. Spomenula úspešný minulý školský rok i letné tábory, za ktoré poďakovala Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, a tiež pedagógom, ktorí sprevádzali svojich zverencov na Slovensko.

S úsmevom sa obrátila na prváčikov, srdečne ich privítala a zapriala im šťastné prvé kroky v škole. Iste budú nesmelé, ale čoskoro si zvyknú a budú v triedach a na chodbách šantiť ako ich starší spolužiaci.

Pani riaditeľka sa tiež poďakovala rodičom za dôveru a podporu, a tiež za pomoc pri letných prácach v školskej záhrade. Posledné slová patrili ôsmakom. Povzbudila ich a popriala im veľa úspechov v poslednom ročníku základnej školy. Slávnostné stretnutie ukončila hymnická pieseň. Začal sa nový školský rok.

Viera Krajčová

Foto: Zsolt Somogyi, Anita Holá, Marianna Bajczerová Melegová, László Kapi, Pavle Kunovac