Festival LIKE v Békešskej Čabe

Uverejnené: sobota, 07. september 2024, 10:47

Mestská študentská samospráva každoročne organizuje v prvý školský deň festival LIKE. Je to podujatie, na ktorom sa môžu predstaviť stredné školy z Békešskej Čaby, aby už boli známe na Garabonciáš dňoch, ktoré sa konajú koncom septembra. Takže prvý deň v škole máme spestrený napätým očakávaním.

Sme veľmi vďační mestskej študentskej samospráve v Békešskej Čabe, pretože už druhýkrát sme mali možnosť na to, aby sme sa LIKE–u zúčastnili ako slovenská škola. Je to pre nás dôležité, lebo nám to pomáha získať väčšiu popularitu, hoci sa Garabonciáš dní nezúčastňujeme.

Snažili sme sa počas leta pripraviť. Všetkých zaujala vopred zostavená slovenská hudba. Veľa rúk pracovalo na červeno-modro-bielych náramkoch. Ale stálo to za to trápenie, lebo bola radosť pozerať, ako ich pripravovali.

Programy sa začali popoludní. Našu školu reprezentovalo jedenásť nadšených žiakov. Mnohí mladí boli zvedaví, ako sme prepojení so Slovákmi, ako funguje naša škola. K tomu pomohol kvíz, v ktorom zazneli otázky týkajúce sa našej školy. Okrem kvízu v našom stane bolo možné hrať stolný futbal, robiť si trblietavé tetovanie, jesť koláčiky a nechýbala ani obľúbená figurína Gizi – prezlečená do slovenského kroja.

Potom vystúpili zástupcovia každej školy. Podpredsedníčka študentskej samosprávy Luca Szabadiová predstavila našu školu. Celé popoludnie hrala príjemná hudba, žiaci spievali a vystupovali na javisku. Kým večer prišiel DJ, počasie sa dostatočne ochladilo na to, aby si mládež mohla zatancovať.

Ukončili sme veľmi bohatý deň, lebo sme spoznali veľa ľudí a zároveň sme sa dobre zabavili. Myslím si, že najkrajšie je, keď môžeme zbierať zážitky, preto sa snažíme zúčastniť čo najväčšieho počtu programov a tiež nové vymýšľať a organizovať. Život je krásny, treba využiť každú chvíľu!

Hanna Krajčoviczová

Foto: autorka