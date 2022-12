Anketa Ľudových novín: Ako oslavujete Silvester a Nový rok?

Uverejnené: sobota, 31. december 2022, 05:25

Silvester, alebo sviatok svätého Silvestra, je dňom sviatku pápeža Silvestra I., svätca, ktorý pôsobil ako pápež (rímsky biskup) v rokoch 314 až 335. Stredoveká legenda ho priviedla k zodpovednosti za obrátenie cisára Konštantína. V západných cirkvách sa sviatok koná na výročie smrti svätého Silvestra – 31. december –, tento dátum sa od prijatia gregoriánskeho kalendára zhoduje so Silvestrom. Oslavy Dňa svätého Silvestra sa vyznačujú účasťou v kostole na polnočnej omši alebo nočnej službe, ako aj ohňostrojom, večierkami a hodovaním. Ale ako oslavujú Silvestra naši čitatelia? Dozviete sa z našej ankety!

Judita Lénártová Orliczká, Répášska Huta

– Na Silvestra nejeme rybu ani slepačie mäso, lebo podľa povery, ak sa tak stane, tak šťastie odletí alebo odpláva. Mávame tanečné zábavy na Silvestra. Na Nový rok chodievajú vinšovať deti, ktoré za to dostanú peniažky. Dávnejšie vinšovali aj po slovensky, v súčasnosti už menej, ale ešte stále chodia deti vinšovať. Na Nový rok vo väčšine domácností sa pripravuje šošovica, lebo tejto strukovine pripisujú magické čaro, podľa ktorého by mala priniesť pre rodinu veľa peňazí.

Erika Tóthová, Kétšoproň

– V súčasnosti už nemáme špeciálne zvyky na Silvestra, so starým rokom sa lúčime moderne. Organizácia veľkých rodín pripraví vždy tanečnú zábavu, na ktorej sa zúčastnia celé rodiny: starí rodičia, rodičia aj deti, viac generácií. Ešte neviem, ako to bude tento rok, lebo kultúrne domy sú zavreté pre šetrenie energiami. 1. januára naša rodina zvykne byť spolu u rodičov, lebo môj otec v ten deň má narodeniny. Mamička vždy navarí šošovicovú polievku, to je naša rodinná tradícia.

Ildika Klauszová Fúziková, Budapešť – Kestúc

– Na vianočné sviatky zvykne byť naša celá rodina spolu a na Silvestra sa mladí idú zabávať, takže ja som doma. Niekedy som s vnúčatami, inokedy, keď ony idú k druhým starým rodičom, tak som sama. Samozrejme, idem do kostola na poslednú svätú omšu, potom doma sledujem televíziu. Na Nový rok tiež idem do kostola. Keď som žila ešte doma v Kestúci, na Vianoce a na Nový rok chodievali vinšovať – ale len muži. Skoro ráno prišli, zavinšovali šťastlivý nový rok, domáci ich pohostili pohárom vína alebo pálenkou a potom išli všetci spolu na svätú omšu. V Kestúci bol novoročný bál, lebo vlastne už sa skončilo pôstne obdobie po vianočných sviatkoch a ľudia sa mohli zabávať. Koncom novembra a začiatkom decembra boli zakáľačky, ale keďže v adventnom období je pôst, tieto jedlá odložili. Na Nový rok sme jedli klobásu, slaninu, huspeninu a pod. a robila sa aj kapusta. Hydina sa nejedla, ani ryba, lebo by nepriniesli šťastie. Moja mama robievala nielen šošovicovú omáčku, ale aj šošovicovú polievku na Nový rok, aby sme boli bohatí.

Michal Lásik, Slovenský Komlóš – Békešská Čaba

– Už som dosť starý na to, aby som pompézne silvestrovské oslavy vynechal. Vianoce oslavujem na slovenských bohoslužbách v rodinnom kruhu a Silvester je radostný deň doma. Na Silvestra zvykneme jesť pečené bravčové mäso s dusenou kapustou a potom réjteše.

Monika Pellerová, Mlynky – Santov

– Silvester a Nový rok strávime doma spolu s rodinou. Hoci dávnejšie v Mlynkoch mali ľudia spoločnosť, spolu s pánom farárom, ale už aj tá zanikla. Okrem toho ešte vždy rada počúvam aj pred Vianocami, aj pred Silvestrom slovenské koledy napríklad aj počas upratovania. Máme taký rodinný zvyk, že na Silvestra popoludní ideme spolu s rodinou do divadla. Okrem toho máme to, čo sme sa naučili od našich predkov, ako má vyzerať slávnostná večera. Takže vždy máme oblátky, po večeri jablká a orechy.

Anikó Podaniová, Sarvaš

– Keď sme s rodičmi, tak posledný deň resp. večer roka oslavujeme v rodinnom kruhu. Zvykneme však aj chodievať s partiou priateľov na zábavu, ktorá trvá až do rána. Máme na to jednoduchý dôvod, aby sme vykročili čím veselšie do nového roku. Čo sa týka jedla, na Silvestra babka vždy pripravila závin, po našom réteš, aby sme preniesli šťastie zo starého do nového roku. Babka už nežije, a ja taký ťahaný závin neviem robiť, tak sme si zjednodušili pečenie. Kúpime si plát cesta na závin, tá tradícia ešte ostáva, aby starý rok bol prenesený.

