V Senci spomínajú aj na Pitvaroš

nedeľa, 25. august 2024, 08:42

Mestské múzeum v Senci sa nachádza v strede mesta, v tzv. Tureckom dome. Renesančnú kúriu postavili v polovici 16. storočia a do polovice 18. storočia tam často zasadalo aj zhromaždenie Bratislavskej župy. V múzeu sú dve stále výstavy: expozícia prírody a expozícia starších dejín. Okrem toho sa v jeho priestoroch striedajú dočasné výstavy, ako napr. Odev uhorskej aristokracie 16. – 17. storočia.

Na expozícii prírody sa dozviete, čo všetko sa nachádza vo faune a flóre Senca a jeho okolia, ale aj raritu, že v roku 1961 sa neďaleko mesta našli kosti mamuta.

Dejepisná výstava zahŕňa obdobie od mladšej doby kamennej až do konca prvej svetovej vojny, vrátane bydlísk, platidiel, šatstva a iných zaujímavých exponátov. Nápisy pri exponátoch uvádzajú, ktorý je originál a ktorý replika. Najzaujímavejší je interaktívny ráz výstavy. Môžete si totiž zostrojiť kladivo z doby kamennej, pod lupou si pozrieť starodávne mince a platidlá (napríklad hrivny, ktorých sa môžete aj dotknúť), chytiť šaty, vyskúšať si pečatidlo zo stredoveku, čítať mapy (tie sú uložené veľmi rafinovane do šuplíkov, ktoré môžete vytiahnuť) a ešte plno zaujímavých vecí. Ak sa unavíte, v provizórnom kine si môžete pozrieť krátke videá, v ktorých odborníci hovoria o nálezoch a zaujímavých historických faktoch. Výstavu s názvom Od hliny po fotografiu sa oplatí preto pozrieť aj so žiakmi.

A že prečo sme spomínali v nadpise Pitvaroš? Cestou na poschodie na expozíciu starších dejín sme objavili vitrínku s hlinenou keramikou a pri nej informačnú tabuľku, z ktorej sme sa dozvedeli, že vystavené kusy našli na povale. V nej nabádajú obyvateľov, aby nevyhodili skvosty kultúry rodnej Dolnej zeme, odkiaľ sa prisťahovali do okolia Senca Slováci počas výmeny obyvateľstva v rokoch 1947 – 49.

(ef)

Foto: autorka