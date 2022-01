Nová éra v čabianskom gastronomickom živote

Uverejnené: piatok, 28. január 2022, 05:59

O obnovenej Slovenskej reštaurácii v Békešskej Čabe

Slovenská reštaurácia bola od 18. decembra minulého roka na viac ako mesiac zatvorená. V živote spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. došlo k viacerým zmenám. V prvom rade k zmene majiteľa, ktorá so sebou priniesla aj určitú obnovu každodenného života reštaurácie.

Konateľka spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. Melinda Csapová Mešnikovová na ochutnávke spojenej s otvorením uviedla, že jedálny lístok bol obnovený v tom duchu, aby zachovali tradičné jedlá, ktoré sú typické pre Békešskú Čabu a Dolnú zem, no ponúkajú aj známe jedlá našej materskej krajiny. „V tejto oblasti spolupracujeme s tu žijúcou gazdinkou pochádzajúcou zo Slovenska, ktorá zabezpečí pre nás originalitu slovenských jedál. Našou snahou je, aby návštevníci Domu slovenskej kultúry a Békešskej Čaby mali kultúrny zážitok z jedinečnej kuchyne našich predkov. Na jedálnom lístku však môžeme nájsť rôzne jedlá v tematických a časových reláciách. Napríklad podľa ročných období alebo festivalov a sviatkov. Našou snahou bude podľa možnosti prezentovať gastronomickú kultúru tunajších národností. Dúfam a verím, že nebude len miestom pre gastronómiu, ale stane sa organickou súčasťou kultúrno-spoločenského života tunajších Slovákov.“

Na otvorení bola prítomná aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, ktorá hovorila o tom, ako Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku odkúpila od Čabianskej organizácie Slovákov obchodnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

„Uplynulé dva roky boli vlastne o pandémii a trošku menej pozornosti sa ušlo tým veciam, o ktorých by som chcela v krátkosti hovoriť. Pred 25 rokmi bol odovzdaný DSK, ktorý bol a aj dnes je majetkom Čabianskej organizácie Slovákov. Tento dom vysnívala Anna Ištvánová, prvá riaditeľka DSK a ona to zrealizovala, ona pozháňala prostriedky, aby sa vybudoval tento dom, ktorý dostali Slováci od mesta Békešská Čaba a ktorý bol v tom čase v dezolátnom stave. Jej predstava bola taká, že kultúrna činnosť, ktorá prebieha v priestoroch tohto domu, by sa mohla financovať zo zisku obchodnej činnosti, konkrétne z príjmov reštaurácie a penziónu. Toto jej predsavzatie sa v uplynulom 25-ročnom období podarilo naplniť len čiastočne.“

Dodala však, že v dôsledku pandémie bolo čoraz ťažšie udržiavať tento dom. Uviedla, že CSSM už roky hľadala spôsob, ako prispieť k tomu, aby sa fungovanie tejto inštitúcie stalo dlhodobo udržateľným projektom. Potom sa rozhodli, že najlepším nápadom bude kúpiť spoločnosť, ktorá dom prevádzkuje. Vlastníkom domu zostane Čabianska organizácia Slovákov.

„Táto naša snaha je zameraná aj na to, aby sme turistickú ponuku tohto regiónu, ktorému dominujú mestá Gyula a Békešská Čaba a ich okolie, zahrnuli aj stavané, duchovné a gastronomické dedičstvo našich Slovákov. Chceme ponúknuť návštevníkom, záujemcom nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných krajín, z Rumunska, Srbska a Chorvátska takú ponuku ubytovania, ktorá im umožní zoznámiť sa s bohatým dedičstvom tunajších Slovákov.“

Na záver tlačovej konferencie nám M. Csapová Mešnikovová porozprávala aj o tom, čo sa zmenilo v uplynulom období: „Došlo k zmene vlastníka, čo znamená, že sa aktualizovala tvár, ktorú chceme prezentovať jednotnú. Menu bolo, samozrejme, tiež obnovené. Spolupracovali sme s Monikou Laliovou, ktorá pochádza zo Slovenska, a chceme posilniť slovenskú príchuť jedál. Počas obdobia, keď bola reštaurácia zatvorená, vykonali sme aj menšie renovačné a údržbárske práce. Obnovou kúpeľní a postupnou rekonštrukciou kuchyne sme splatili starý dlh. V reštaurácii sme vytvorili aj detský kútik pre rodiny s deťmi, ktoré tu môžu stráviť príjemný čas. Ďalšou veľkou zmenou je, že máme otvorené každý deň v týždni a ponúkame aj donáškovú službu. Teraz už sú na to dané aj personálne podmienky.“

M. Csapová Mešnikovová zdôraznila, že v penzióne sa podarilo získať dostatočný a efektívny personál na vykonávanie všetkých činností. V reštaurácii, kde sa predtým podávali len jedlá na objednávku, boli od mája potrební ďalší pracovníci. Ich náboru sa venovala veľká pozornosť, čo viedlo k výraznému nárastu počtu zamestnancov reštaurácie. Tá tiež poskytuje učňom príležitosť naučiť sa remeslu. Ako zaujímavosť uviedla, že na servítkach budú slovenské výrazy ako „Dobrý deň“, „Prosím si“, „Som hladný“ atď.





„Najdôležitejšie je, aby sme dokázali neustále ponúkať jedlá, ktoré sú typické pre miestnu slovenskú národnosť a pre Slovákov vôbec. Chceme tiež predstaviť neustále sa rozširujúci a meniaci sortiment jedál. Chceli by sme presadiť do povedomia návštevníkov, že keď prídu do Békešskej Čaby, môžu nájsť tradičné jedlá v slovenskej reštaurácii a tiež ochutnať niečo nové v závislosti od ročného obdobia. A môžeme prispieť k novej Munkácsyho štvrti, ktorá sa tu formuje, takže ak príde hosť, a ide napríklad do Veľkého kostola alebo do múzea, a chce sa najesť v kvalitnej tradičnej reštaurácii, môže prísť sem.“

Táto naša nová bašta slovenskej gastronómie v Čabe je otvorená od pondelka do soboty od 11.00 do 20.00 a v nedeľu od 11.00 do 15.00.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker