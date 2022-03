V Horných Peťanoch si uctili ženy

Uverejnené: sobota, 12. marec 2022, 05:40

Posledné obdobie bolo pre hornopetianských Slovákov plné programov. Všetko sa začalo koncom februára, keď miestna slovenská samospráva usporiadala svoju tradičnú zabíjačku pri futbalovom ihrisku. Touto akciou chcela predstaviť obyvateľom, ako kedysi zabíjali brava a spracovávali mäso v týchto končinách, ale mala aj iné plány.

Poslednú februárovú sobotu teda mladí aj starí mohli sledovať i vyskúšať praktiky predkov. Vytrvalejší si večer pochutnali na tradičnej zabíjačkovej večeri – kapuste, jaterniciach, klobásach a na iných mäsových výrobkoch. „Počas pandémie koronavírusu, ktorá úradovala dva roky, sme si všimli, že ľudia akoby sa vzďaľovali od nás. Našťastie, postupné uvoľňovanie nám dovolilo, aby sme usporiadali akcie vo voľnom priestranstve a aspoň takto nakopli spoločenský život obce,“ povedala predsedníčka miestneho slovenského zboru Zuzana Pápaiová Laczkovszká s tým, že sa zabíjačky zúčastnilo veľa mladých z pôsobnosti Slovenskej národnostnej samosprávy v Horných Peťanoch. Oduševnení aktivisti pomáhali už od rána.

V Horných Peťanoch už niekoľko rokov zabíjačku usporiadajú pred Medzinárodným dňom žien (MDŽ), aby z chutných špecialít vystrojili hostinu, aká sa pri takej príležitosti patrí. Nebolo to inak ani teraz. „Vlani sme na MDŽ darčeky roznášali dodávkou. V sobotu, 5. marca, sme akciu konečne mohli usporiadať opäť v Kultúrnom dome. Aj tentoraz každá žena, ktorá dovŕšila 18 rokov, osobne dostala pozvánku na slávnosť,” vysvetlila Zuzana Pápaiová Laczkovszká. Na tohtoročné stretnutie prišlo až 80 žien, čo je pozoruhodný počet, totiž obec má iba okolo 600 obyvateľov. Prítomným sa prihovoril starosta obce Horné Peťany Zsolt Laczkovszki po maďarsky a predsedníčka slovenskej samosprávy Z. Pápaiová Laczkovszká v slovenčine. Vo svojej slávnostnej reči zdôraznila, že najväčšia vďaka patrí rodičom, ktorí podporujú slovenské zamestnania v hornopetianskej škôlke. „V miestnej materskej škole a v Agárde vediem dve slovenské zamestnania týždenne. Mnohí rodičia, ale aj prevádzkovateľ podporuje našu činnosť. Snaží sa zamestnať personál, ktorý ovláda slovenčinu. Zatiaľ sa mu darí. Aj vďaka tomu môžem povedať, že reč našich predkov v obci nezaniká, ale je stále prítomná,” konštatovala Z. Pápaiová Laczkovszká. S ľútosťou sa podelila o to, že v kultúrnom programe na MDŽ malo pôvodne účinkovať 14 detí, napokon sa ich počet znížil na 8, lebo mnohé ochoreli.

Vystúpili deti z miestnej materskej školy s tancom, riekankami, básničkami a hrami. Po programe nasledovala večera. Prítomní si pochutnali na jaterniciach a klobásach zo zabíjačky. Jedlá zapíjali čajom, vínom alebo ochutenou minerálnou vodou. Na slávnostne prestretom stole však nechýbali ani domáce réteše s rozličnou náplňou. Po výdatnej hostine do tanca hral muzikant Tibor Pápai. Hornopetianska oslava na počesť žien trvala do skorého večera. Od organizátora každá žena dostala črepníkový kvet a pamätný list.

„Myslím si, že sa podujatie vydarilo. Zo 110 pozvaných hostí nás svojou účasťou poctilo 80 žien. Prezentovali sa všetky vekové kategórie. So škôlkarmi do konca ostali rodičia i starí rodičia, ktorí dlho nevideli svoje ratoliestky vystupovať, keďže neboli podujatia takéhoto druhu. V očiach prítomných sme videli radosť z toho, že opäť môžeme byť spolu a porozprávať sa,” hodnotila stretnutie Z. Pápaiová Laczkovszká. Vyzdvihla, že počas popoludnia sa jej mnohí pýtali na postup pri sčítaní obyvateľov. Podelila sa aj o to, že ďalšie väčšie podujatie Slovenskej národnostnej samosprávy v Horných Peťanoch sa uskutoční začiatkom apríla. Obdobie pred Veľkou nocou bude spojené s veľkonočnou dielňou, učením sa riekaniek a vinšov. Zúčastnení si dokonca budú môcť pochutnať na veľkonočnej šunke s chrenom a varených vajciach.

AR

Foto: Z. Pápaiová Laczkovszká, Hajnalka Harmatiová