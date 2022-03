Pochovávanie zimy v Capári

Uverejnené: nedeľa, 13. marec 2022, 05:45

V poslednú februárovú sobotu, spoločne s obecnou samosprávou slovenský volený zbor v Capári pozval deti do Centra voľného času. Zdalo sa nám, že je na čase odohnať zimu aj všetko zlé s ňou.

Aj sme zimu a zlo zosobnili do tvaru Kyselice, bábky, ktorú – ako po ostatných vari aj sto rokov – v nádeji na skorý príchod jari hádzali do ohňa. Do plameňov sme nahádzali aj ceduľky smútku a bôľu. Na tieto lístočky sme napísali všetko, čo sme chceli so zimou a chladom odohnať, s čím by sme sa chceli rozlúčiť. Tak urobili všetci účastníci sobotňajšieho podujatia. Počasie sa podobalo viac na zimné ročné obdobie, ako na nadchádzajúcu jar, preto každému dobre padol teplý čaj. Pochrumkávali sme si k nemu fašiangové fánky tety Alžbety Szmulaiovej.

Deti už viac pod vplyvom súčasnosti, než minulosti a tradícií, si opekali nad pahrebou penové cukríky marshallows. Počas debát v dobrej nálade, kým si deti zabehali po vonku, sa rýchlo zvečerilo. Čas ubehol, ani sme sa nenazdali. Veríme však, že sneženie nasledujúceho dňa bolo tejto zimy to posledné. Veď sme zimu zahnali za hory, aby opäť prišla až ku koncu roka. My sme urobili všetko pre to, aby sa jar čo najskôr ujala svojho žezla.

Alžbeta Kohušová/Kru

Foto: autorka