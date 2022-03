Čemerská Furmička oslavovala

Uverejnené: sobota, 26. marec 2022, 05:26

V Čemeri sa 6. marca zobudili do veľkého dňa: po dlhých mesiacoch príprav, skúšok a práce členovia folklórneho súboru Furmička mohli prezentovať tanečnú hru pod názvom „Cestovanie po rozprávkovom Slovensku“, ktorú zostavili pri príležitosti 15. výročia založenia súboru. Na jubilejný galaprogram do Osvetového strediska Sándora Petőfiho zavítali priatelia a fanúšikovia súboru nielen z Čemera, ale aj z okolitých obcí, kde žijú Slováci.

Súbor nemusíme predstavovať našim čitateľom, veď jeho členov stretneme na každom väčšom podujatí organizovanom slovenskou komunitou v Maďarsku. V roku 2020 sme im držali palce vo veľkolepej folklórnej šou verejnoprávnej slovenskej televízie RTVS Zem spieva. O aktivitách súboru, o ich oceneniach a vyznamenaniach prinášame informácie pravidelne aj na stránkach našich novín. Pri príležitosti okrúhleho výročia je ale potrebné zastaviť sa na chvíľku a pripomenúť začiatky súboru.

Slovenský folklórny súbor Furmička bol založený v roku 2006 v Čemeri. Svoj názov dostal podľa pomenovania stužky miestneho kroja, ktorú nazývajú „furmička“. Zakladatelia spolku si vytýčili za svoj cieľ zachovávanie miestnych tradícií, ako aj prezentáciu čemerských, slovenských aj maďarských ľudových tancov, živé spracovanie miestnych zvykov, zachovávanie a predstavenie ľudového kroja a v neposlednom rade výchovu mladej generácie. O tom, že sa tieto počiatočné ciele uskutočnili, mohli sme sa presvedčiť na jubilejnom galaprograme, na ktorom sa od najmenších až po najstarších zúčastnili všetci členovia, predviedli 14 choreografií a k tomu si obliekli 14 rôznych krojov – takéto množstvo krásneho odevu sa ani nezmestilo do budovy, museli postaviť veľký šiator na dvore, ktorý poslúžil ako šatňa. Vedúca súboru Alžbeta Szabová galaprogram koncipovala tak, že sa z neho obecenstvo dozvedelo nielen to, koľko slovenských tancov ovládajú na vysokej úrovni tanečníci, ale mohli sme nahliadnuť aj do zákulisia života súboru. Skupina detí sa vybrala totiž na pomyselnú cestu naprieč Slovenskom, presúvala sa vláčikom z kraja do kraja. Na každej zastávke na nich čakalo veľa dobrodružstiev, sprievodkyňa A. Szabová im porozprávala veselé príbehy, ktoré folkloristov spájajú s danou lokalitou, ukázala im fotografie, ktoré tam boli vyhotovené, a na viacerých miestach im prichystali aj sladké prekvapenia. Všade sa mohli tešiť spolu s obecenstvom na folklórne vystúpenia. Vo vyše dvojhodinovom programe predstavili choreografie z Mane, Čierneho Baloga, Detvy, Spišskej Novej Vsi, tance zo Zemplína, z Raslavíc, Parchovian a Bidoviec, ale aj z domáceho Čemera. Na programe spolupracovali mnohí: galaprogram bol výsledkom vytrvalej práce viacerých choreografov, učiteľov tanca, scénografov, make-up artistov, krajčírok, zvukárov a členov súboru. Hudbu ku choreografiám mali na starosti členovia orchestra Čibaj banda pod vedením primáša Zoltána Beréniho.

Oslavujúcej skupine prišli zagratulovať aj slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milina Sklabinská a Iveta Baloghová a ďalší. Galavečer vyvrcholil priateľskými prípitkami a narezaním obrovskej torty.

(kan)

Foto: autorka