Vertigo opäť v Alkári

Uverejnené: piatok, 06. máj 2022, 07:25

Po dlhšej prestávke spôsobenej koronavírusom, posledný aprílový deň vystúpilo v našej dedine Slovenské divadlo Vertigo s najnovším kusom Fila chytá vlhu. Výber dátumu predstavenia nebol najvhodnejší, keďže ten víkend sa konali stredoškolské rozlúčkové slávnosti. Napriek tomu málopočetné publikum mohlo prežiť príjemné chvíle.

Predstavenia Slovenského divadla Vertigo sú pre obyvateľov dediny dôležité, pretože prinášajú do Alkáru kultúru a kvalitný divadelný zážitok. Keďže sme turistická obec, zvyčajne žiadame aj titulky, aby predstaveniam porozumeli aj tí, ktorí nevedia po slovensky.

Divadelná hra Ondreja Šulaja vznikla na motívy poviedky slovenského spisovateľa Vincenta Šikulu. Režíroval ju András Nagy a dramaturgie sa ujala Daniela Onodiová. Vystupujúci zaujali divákov vynikajúcimi hereckými výkonmi. Hlavnú postavu, Filu, hrala Orsolya Holecsková. Jej manžela, Jana, stvárnil Marián Viskup. V úlohe Joža vystúpil András Nagy a ako Boru sme mohli vidieť Violu Thirringovú. Ľudovú pieseň Na Kráľovej holi, ktorá často zaznie v inscenácii, zahrala na husliach Brigitta Balogová.

Hra predstaví život jedného manželského páru od 20. do 60. rokov minulého storočia. Fila, ktorá je považovaná za trochu jednoduchú osobu, sa zamiluje do ľahkomyseľného a lenivo žijúceho Jana. Ten ju neustále využíva. Po ich sobáši pravidelne odchádza a vždy si z domu odnesie niečo, čo predá. Rodinný majetok tak postupne rozpredá. Pri každom návrate zaspieva hlasom vlhy, ktorá je File veľmi blízka. Jej zrak sa však rokmi zhoršuje. Chce počuť len ten prekrásny hlas vlhy. Manžel po príchode domov jej želanie splní, no starý vinohrad, kde bývali, už nie je ako predtým. Vinič a stromy vyrúbali, čo Filu sklamalo. Jano ju však rozradostí spevom vtáka.

Okrem zaujímavého príbehu je nezvyčajné aj samotné prevedenie divadelnej hry, ktorú v jednotlivých scénach dopĺňajú tieňohry. Keďže sa predstavenia zúčastnilo viacero ľudí, ktorí nerozumeli po slovensky, pripravili titulky. Malo to veľký úspech. Mnohí vraveli, že s radosťou prídu na takéto podujatie aj inokedy. Ďakujeme Slovenskému divadlu Vertigo, že opäť vyčarovalo nezabudnuteľný večer pre obyvateľov Alkára.

Predstavenie podporilo Ministerstvo ľudských zdrojov a Fond Gábora Bethlena.

Judita Szabadová Kasalová/AR

Foto: archív