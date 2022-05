Uverejnené: piatok, 27. máj 2022, 05:50

V Budapešti 20. mája odovzdali ocenenia za aktivity realizované pre kultúru v Maďarsku žijúcich národností Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Vyznamenanie prevzalo 13 osobností a predstaviteľov spolkov, respektíve organizácií, medzi nimi aj Tanečný spolok Komlóš.

„Ocenenie je na jednej strane dobré pre oceneného, pretože mu vzdáva hold a uznanie, ale je ešte lepšie pre komunitu, pretože je to posolstvo, že existujú diela a tvorba, ktoré obohacujú samotnú komunitu,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní cien podpredseda vlády pre národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti Zsolt Semjén. „Platí to najmä v prípade národnostných minorít. Členovia národností sú zároveň plnohodnotnými príslušníkmi svojho materského národa a tiež pevnou súčasťou Maďarska a svojím vystupovaním preto obohacujú obe kultúry naraz,“ poznamenal vicepremiér.

Zsolt Semjén pripomenul poklady srbskej kultúry v Senondreji, podporu súdobých gréckych obchodníkov pri niekdajšej stavbe historického Reťazového mosta, či kultúrne dedičstvo bulharských záhradníkov alebo Nemcov v Maďarsku.

Ocenenie Pro Cultura Minoritatum Hungariae, ktoré založil Maďarský osvetový ústav v roku 2005, od roku 2019 spadá do kompetencie podpredsedu vlády. Cenu – pri zachovaní doterajších tradícií – možno venovať jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá sa zaslúžila o udržiavanie materinského jazyka minority, o jeho rozvoj, pestovanie ľudových tradícií národnosti, za mimoriadne hodnotnú činnosť v oblasti šírenia národnostnej kultúry, v záujme jej rozvoja a aktívny príspevok za plodné spolunažívanie národov a národnostní Karpatskej kotliny.

Za zachovávanie slovenského materinského jazyka v Maďarsku a odovzdávanie slovenských ľudových tradícií bol ocenený Tanečný spolok Komlóš. Niekdajšia vedúca súboru, dlhoročná tanečnica Zuzana Lauková o ocenení povedala: „Ako bývalá vedúca súboru a bývalá tanečnica si myslím, že je týmto ocenením vyslovené uznanie všetkým členom súboru, všetkým generáciám, ktoré sa od roku 1949, odkedy naše teleso funguje nepretržite, podieľali na odovzdávaní jazyka a tradícií. Neúnavná práca priniesla tento výsledok. Myslím, že je to veľké ocenenie pre nás všetkých.“ Gabriel Krčméry, muzikant a vedúci spolku Komlóš sa v mene skupiny vyjadril nasledovne: „Je to pre nás nesmierne veľká pocta, že sme dostali túto cenu. Aj to, že sme mohli zastupovať Slovákov v Maďarsku týmto spôsobom. V každom prípade nás cena podnecuje k tomu, aby sme ešte usilovnejšie a ešte viac nacvičovali, aby sme sa podujali vystupovať na čoraz väčšom množstve dejísk, aby sme i naďalej dbali o vysokú úroveň nášho výkonu. Pracujeme na slovenských choreografiách. 48 členov súboru spolupracuje na viac ako dvadsiatich tanečných dielach. Na niektorých sa podieľa mladšia generácia, na iných viac staršia. Máme členov vo veku od 15 do 57 rokov. Na preberaní ocenenia nás zastupovala tanečnica súboru Aneta Ostrolúczka. V lete máme bohatý program, vystupovať budeme na Slovensku, v Igrame, Galante a Jelšave, a potom budeme tiež veľa vystupovať v okolí Slovenského Komlóša, ale aj inde v Maďarsku. Žiaľ, nebudeme môcť prijať pozvanie Slovenskej samosprávy II. obvodu Budapešti, ktorá nás navrhla na ocenenie Pro Cultura Minoritatum Hungariae, lebo budeme práve v zahraničí. Sme skutočne poctení a vďační, že nás odporučili na vyznamenanie a vážia si našu prácu.“

Tohto roku – popri spolku Komlóš – dostali cenu nasledujúce osobnosti a organizácie:

Ivan Karailiev, ktorý je už takmer štyri desaťročia v službách Bulharskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku, je tiež podpredsedom Celoštátnej bulharskej národnostnej samosprávy, a predsedom cirkevného výboru Bulharskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku, Athéna Görögová za prácu šéfredaktorky a zakladateľky gréckych národnostných printových a elektronických médií. Folklórny súbor Sirtos získal uznanie aj za plnenie svojho viac ako štyri desaťročia trvajúceho kultúrneho poslania reprezentovať a propagovať hudobné a tanečné tradície gréckeho národa nielen v Maďarsku, ale aj v materskej krajine i celej Európe. Za prácu pri zachovávaní ľudových tancov, ľudovej hudby a zvykov Chorvátov v Maďarsku a pri sprostredkovaní kultúry medzi etnickou a väčšinovou spoločnosťou bol ocenený Chorvátsky spolok zachovávania tradícií. Chór sv. Kingy ocenili za významné interpretovanie cirkevného a ľudového hudobného umenia poľskej národnosti v Maďarsku. László Somogyi dostal ocenenie za vášnivé pestovanie intelektuálneho a kultúrneho dedičstva nemeckej národnosti v župe Baraňa, na pamiatku nemeckej národnosti v juhozápadnom kúte Maďarska odkúpil a obnovil Konrádov dom, ktorý postavili v obci Kisjakabfalva jeho predkovia. Uznanie získal Národnostný kruh Nemcov v oblasti Pécs-Baranya za tri desaťročia práce na skúmaní histórie Nemcov v Maďarsku a histórie deportovaných do táborov GULAG-GUPVI.

Zoltán Gyula Halmi bol ocenený za zbieranie a výučbu rumunských ľudových tancov a ľudových tradícií Rumunov v Maďarsku, zatiaľ čo Zoltán Patyi získal cenu za desaťročia trvajúcu prácu učiteľa ľudového tanca a choreografa za snahu o zachovanie ľudových tradícií rumunskej národnosti v Maďarsku. Cenu za prácu redaktora a prekladateľa, za záslužnú činnosť v záujme vzájomného spoznávania sa slovinskej národnosti a maďarskej kultúry dostal Dušan Mukič. Ocenenie získal aj Géza Ásós za svoju vytrvalú a neúnavnú prácu, vďaka ktorej založil reštauráciu s rómskou kuchyňou, pričom zúročil svoj gastronomický talent, aj rodinné dedičstvo.

Foto: Attila Kovács/MTI