Premiéra Našej kapely – slnko v daždivej Banke

Uverejnené: piatok, 12. august 2022, 05:32

Posledný júlový deň sa opäť malo naplniť prírodné javisko pri jazere v Banke (Bánk) pri príležitosti našej najväčšej národnostnej folklórnej udalosti. Priznám sa, celý týždeň som s obavami sledoval správy o víkendovom počasí.

Raz ma meteorológovia upokojili, inokedy vyľakali. Kým piatok ešte tvrdili, že v nedeľu popoludní nepredpokladajú veľké množstvo zrážok, druhý deň svoje tvrdenie vyvrátili. Umelecký zážitok z 56. Novohradského národnostného stretnutia, z 26. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku a z Medzinárodného novohradského festivalu bol v ohrození, k tomu sa pridružil aj súcit, lebo viem, ako rýchlo vie dážď zmyť viacmesačnú prácu organizačného štábu.

Človek mieni, Pán Boh mení

Len poprchávalo, keď som dorazil na miesto diania. Vľavo, v stane Slovenskej gazdinky ma už s úsmevom vítala jej organizátorka Monika Szabová. Oproti „mamovke”, ako sa samy nazvali ženy a aktivistky Slovenskej národnostnej samosprávy v Banke, pripravovali halušky vo svojich kotlíkoch. Po registrácii som si pozrel galériu na plote, ktorá dostala názov Teraz účinkujeme my. Prekrásne fotografie predsedu Spolku šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov Józsefa Homogu zvečnili momenty z predchádzajúcich ročníkov festivalu. Keď som sa už dostal k amfiteátru, ihneď som zistil, že festival sa bude musieť preložiť z javiska na iné miesto napriek tomu, že kulisy a LED obrazovka už stáli, technici už boli pripravení. Napokon sa festival presunul do veľkého bieleho stanu vedľa hľadiska. Za dobrého počasia ho využívajú ako jedáleň a prezliekareň pre vystupujúcich. Odhodlanejší, ktorí sa nechceli premiestniť do tohto priestoru a radšej v pršiplášti alebo s dáždnikom v ruke zotrvali vonku, mohli sledovať živé vysielanie na spomínanej LED obrazovke.

Kytice uznania

Po hymne Slovákov v Maďarsku prítomných pozdravila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a organizátorka Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. Poďakovala sa všetkým, že napriek nepriaznivému počasiu vytrvali. Zdôraznila, že vďaka vynaliezavosti, teda v hľadaní, nájdení problémov a v ich rýchlom riešení, sa slovenskej národnosti v Maďarsku podarilo prežiť viac než 300 rokov. Následne uviedla prvých vystupujúcich, Ľudovú hudbu Svrčkovci, ktorá v tomto roku oslavuje 30 rokov. Po hudobnom bloku predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy a organizátor Novohradského národnostného stretnutia Ferdinand Egyed odovzdal tohtoročným oceneným kytice kvetov. „Niekedy sa musíme zastaviť v práci, lebo príde chvíľa, keď je potrebné uznaním, alebo vyznamenaním poďakovať sa osobám za činnosť, ktorú vykonávajú pre slovenskosť v Novohrade,” spomenul. Kyticu si ako prvá prevzala Ruženka Komjáthiová z Veňarca, ktorá na Dni Slovákov v Maďarsku v Sarvaši získala vyznamenanie Za našu národnosť. Druhou bola Mária Ivaničová Hudecová z Banky. Ona v tomto roku dostala cenu Za národnosti Novohradskej župy. Za dlhoročnú organizačnú činnosť si kyticu od poslancov slovenskej župnej samosprávy prevzala aj R. Egyedová Baráneková za dlhoročnú organizačnú činnosť v Banke a v župe.

Naša kapela zožala nevídaný úspech

Nasledoval kultúrny program s názvom Spievankovo. Režírovala ho a moderovala Eleonóra Sudiová. Dlhé roky organizátori uvažovali nad tým, ako zostaviť program, v ktorom by mali možnosť predstaviť sa aj mladé talenty. Napokon z iniciatívy R. Egyedovej Baránekovej sa podarilo dostať pod jednu strechu víťazov celoštátnej súťaže v prednese prózy a poézie Spievanky a veršovačky. Prvými vystupujúcimi boli žiaci zo Slovenskej dvojjazyčnej základnej a materskej školy v Slovenskom Komlóši, ktorí v Banke vystúpili prvý raz v takomto zložení. Orchester vznikol pod taktovkou Márie Krčmériovej Gyurkovicsovej. Po samostatnom bloku Komlóšanov Čie sa to húske nasledovalo vystúpenie mladej Pišpečanky Kataríny Maraszinovej, ktorá už v roku 2021 zaujala publikum na Spievankách. Po nej sa predstavila dievčenská spevácka skupina s pišpeckými piesňami, ktorým pomohol, dokonca aj v zosúladení hudobných nástrojov v celom programe, primáš z Ľudovej hudby Tarsony Mátyás Bence. Dievčatá Fanni Maruszkiová, Eszter Simonová a Jázmin Wetzelová spolu spievajú už piaty rok. Prejavujú veľký záujem o ľudovú kultúru. Pripravila ich Emese Gimesiová Szokolová. Z Níže vystúpila nádejná speváčka Blanka Bíróová. Tohto roku sa prvý krát zúčastnila prehliadky Slovenské spievanky a veršovačky, a hneď si získala pozornosť divákov i odbornej poroty. Blanku pripravila Margita Szobonyová. V programe vystúpilo aj pre Slovákov v Maďarsku známe dueto Petra Ponyikaiová a Samuel Budai. Pripravila ich R. Komjáthiová. Obaja sa od malička venujú slovenskej ľudovej kultúre. Petra začínala spievať so svojou tetou, ktorá hrala na citare. Samuel má ľudovú pieseň v génoch, ktoré sa v rodine Budaiovcov prenášajú z generácie na generáciu. Špeciálnymi hosťami Spievankova boli heligonkári a tanečníci z Detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova. Muzikanti Anny Brlošovej a Jána Hajducha zahrali piesne zo svojho prostredia, tanečníci ukázali aké hry sa deti hrávali v Hrušove. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie združenej detskej ľudovej hudby z Mlynkov, Čemera, Pišpeku, Veňarca, Šámšonu, z Nového Mesta pod Šiatrom a Slovenského Komlóša. Premiéra Našej kapely zožala obrovský úspech. P. Ponyikaiová a S. Budai sa týmito piesňami predstavili v Srbsku, v slovenskej dedine Selenča, kde spolu s domácim detským orchestrom Orchestrík Selenčanom predstavili Veňarec. Posledná pieseň Po nábreží koník beží bola adresovaná každému, kto sa pričinil, aby medzi Slovákmi v Maďarsku jestvovali detskí a mladí muzikanti. „Posledný bod nášho programu chceme venovať všetkým mladým muzikantom, ktorí poznajú pocit, že kamaráti sa vonku hrajú a oni musia cvičiť, poznáme to aj my. Kamaráti, verte, má to zmysel. Ďalej, naše poďakovanie patrí vám, milí rodičia. Vieme, že začiatky sú ťažké, vieme, že je tam veľa falošných tónov, vieme, že tie husle škrípu a že struny pukajú, aj že ten klarinet a hoboj rozfúkať trvá hodnú chvíľu, a je tam aj nepríjemné pískanie. Ale verte, má to zmysel. Páni učitelia, vedúci súborov, ľudových hudieb a speváckych skupín, vám patrí špeciálne ďakujem. Zvládnuť vychovať toľko detí ako vy, dá zabrať. Ste naši druhí rodičia, kamaráti, psychológovia. Viete zakričať, aj pekné slovo povedať, zazerať na nás, aj sa usmiať, pohroziť, aj pohladiť. Milí učitelia, ste našim vzorom. Ďakujeme,“ zneli milé slová moderátorky E. Sudiovej na záver.

Slovenský národnostný folklór silnie

V druhom kultúrnom programe Z úcty k vám, ktorú režírovala a moderovala R. Egyedová Baráneková, sa o dobrú náladu postarali ľudoví rozprávači Juraj Matiaš a Mária Kropáčová. Nielen medzi Slovákmi v Maďarsku uznávaní Kmotrovci sú členmi folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec. Nasledovala folklórna haravara zo všetkých Slovákmi obývaných kútov Maďarska: Spevácky zbor Kvety Hút z Pálházy, Tanečný súbor Tešedík zo Sarvaša, Citarová skupina Zornička a Folklórny spolok Horenka z Kétšoproňu, Folklórna skupina z Pišpeka, Ľudová hudba Csibaj Banda z Jače, Folklórny spolok Furmička a Detský folklórny súbor Malá Furmička z Čemeru. Sám som bol prekvapený, koľko detí z hľadiska si do ruky zobralo telefón a nahrávalo kroky dospelých tanečníkov, alebo hru na hudobnom nástroji. Pravdepodobne to nerobili len pre vlastnú zábavu, mali motiváciu stať sa nasledovníkmi „majstrov“.

Hráme s láskou a úctou

Po vyhodnotení súťaže Slovenská gazdinka sa začal galaprogram Medzinárodného novohradského festivalu s názvom Prišli hostia noví. Keďže v stane bolo „imaginárne pódium” svojou veľkosťou skromné a nevhodné na tanec, mnohé súbory museli svoje choreografie rýchlo zmeniť. Profesionalita sa vo výsledkoch nezaprie, obecenstvo si užilo niečo z každej národnej kultúry. Hymnu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia zaspievali Ferdinand Egyed ml. a Anna Komjáthiová. Pieseň zaznela v slovenčine, maďarčine a v angličtine. V programe ako prvý vystúpil Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy. 45-ročný súbor sa zrodil pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Založili ho Koloman Galo a R. Egyedová-Baráneková. Z folklórneho krúžku vznikol jeden z najlepších súborov na Slovensku. V súčasnosti ho vedú riaditeľ a organizačný vedúci Jaroslav Černák s umeleckým vedúcim a choreografom Romanom Malatincom. Detvanom sa podarilo naladiť obecenstvo a ostatné súbory čakali s veľkým nadšením. Český Bartošův soubor zo Zlína v tomto roku oslavuje 70 rokov založenia. Pod vedením Pavly Omlekovej do Banky priniesol tradičný ľudový folklór z regiónu Zlín a z Moravy. Obecenstvo očaril aj Kultúrno-umelecký spolok KUD Mladost z Bosny a Hercegoviny, ktorý bol znovu založený v roku 2001. Súbor Marinka Dobraša pracuje vo viacerých sekciách a v súčasnosti má okolo 240 aktívnych členov. Z Grécka vystúpil najstarší kultúrny klub v meste Elassona Laografiki Archeologiki Eteria Elassonas. Vznikol v roku 1977. Odvtedy reprezentuje Grécko na festivaloch po celom svete. Jeho vedúcim je Ioannis Samotas. Ako posledná vystúpila Tanečná skupina Nógrád zo Šalgótarjánu, ktorá bola založená v roku 1975. Za ten čas sa stala perlou Novohradskej župy. V súčasnosti prebiehajú skúšky v šiestich skupinách, ich vedúcimi sú Emese Kovácsová Jelineková a József Kovács.

Napriek daždivému dňu sa podarilo 56. Novohradské národnostné stretnutie, 26. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a Medzinárodný novohradský festival dotiahnuť do konca. Ľudia odchádzali s dobrým pocitom, dokonca aj po ukončení ešte dlho sa rozprávali medzi sebou o programoch vystupujúcich. Veríme, že budúci ročník sa už konečne zaobíde bez dažďa.

Atila Rusnák

Medzinárodný novohradský folklórny festival s veľkolepým programom

Pod hradom Šomoška, ktorý leží na hraniciach Slovenska a Maďarska, sa 27. júla uskutočnilo otvorenie XXVI. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Na tomto prekrásnom mieste sa už niekoľkokrát konal otvárací ceremoniál, ktorý bol, ako vždy, veľkolepý a úžasný.

Nevnímali sme horúčavu, lebo sme ani nevedeli, čo máme sledovať, kam otáčať hlavy. Najprv odzneli pozdravné melódie slovenských hostí. Na lesné rohy odpovedal starý maďarský ľudový hudobný nástroj tzv. tárogató. Bolo to pôsobivé. Potom nasledoval sprievod zástupcov domácich a zahraničných súborov s vlajkou svojej krajiny.

Po hymnách účastníkov pozdravila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. Hostí a súbory XXVI. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu privítal aj primátor mesta Šalgótarján Zsolt Fekete. Vo svojom príhovore zdôraznil, že po dvojročnej prestávke je pre všetkých radosťou byť opäť spolu a oslavovať, nadväzovať priateľstvá a zabávať sa v mestách a obciach historického Novohradu. Poďakoval sa Slovenskej národnostnej samospráve v Šalgótarjáne a organizátorom za pekný program. Na záver svojho príhovoru pozval všetkých na Hlavné námestie v Šalgótarjáne, kde 28. a 29. júla na javisku s impozantným hľadiskom vystúpili umelecké skupiny.

Po príhovore riaditeľa Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu a Novohradského osvetového strediska v Lučenci Stanislava Spišiaka ml. predviedla fantastickú šou kapela Csibaj Banda z Jače. Aj slovenskí hostia dokázali, že nie sú len vynikajúci hráči na lesných rohoch, ale vedia aj výborne spievať.

Vo štvrtok a piatok boli stredobodom pozornosti na šalgótarjánskom Hlavnom námestí folklórne programy. Moderátormi boli vedúci tanečného súboru Nógrád József Kovács a Emese Jelineková. Prvý deň otvoril viceprimátor mesta Zoltán Dániel. Po jeho príhovore javisko ovládli zahraničný hostia: český Bartošův soubor zo Zlína, grécky Laografiki – Archeologiki Elassonas a z Bosny a Hercegoviny KUD Mladost.

V piatok sa pre počasie zmenil starostlivo pripravený program Folkového a slovenského dňa. Lialo tak, akoby mala znova nastať potopa sveta. Manželia Egyedovci však už majú prax v riešení mimoriadnych situácií. Namiesto pódia pod holým nebom sa dejisko presunulo do auly Kultúrneho domu Attilu Józsefa. Niektorí posediačky, iní postojačky sledovali folklórny program. Najprv nás oslnili citaristi a speváci z Mihálygerge, potom na akordeóne zahrali dvaja 18-roční mladíci Samuel Budai a Ágoston Hímes. Nasledovala ľudová hudba Svrčkovci. Hudobníci predviedli taký program, že ich publikum po každom čísle odmenilo búrlivou ováciou. Ako prejav vďaky muzikanti obecenstvo odmenili ďalšími štyrmi prídavkami. Bolo to úžasné. Potom prišli tanečníci spolku Zelený veniec z Ečera. V 35-minútovom programe tancovali krásne, dôstojne, niekedy rýchlejšie, inokedy pomalšie. Ich kroje sú naozaj závideniahodné! Potom vystúpili hudobníci a tanečníci folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice. Ich brilantnú šou dostal Šalgótarján ako darček od primátora partnerského mesta, keďže oslavuje svoje 100. výročie vyhlásenia za mesto. Posledným vystupujúcim piatkového programu bol domáci tanečný súbor Nógrád. Neprekážal im hustý dážď, ani šmykľavé javisko. Tancovali veselo, nespútane a nezabudnuteľne.

Ľutovať môže každý, kto si na predstavenia neprišiel oddýchnuť, užiť si hudbu, tanec a zábavu.

József Homoga (ar)

Foto: Atila Rusnák

Festival zorganizovali Zväz Slovákov v Maďarsku, Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Spoluorganizovali Obecná samospráva v Banke, Slovenská národnostná samospráva v Banke a Združenie novohradských a hevešských Slovákov.

Podujatie podporili:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku

Fond Gábora Bethlena

(NKUL-KP-1-2022/2-000773, NKUL-KP-1-2022/1-001388, NKUL-KP-1-2022/1-000443, NKUL-KP-1.2022/2-000407)