Dúha z Malého Kereša na festivale Jánošíkov dukát

Uverejnené: piatok, 19. august 2022, 05:20

Počas prvého augustového víkendu sa v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike pravidelne koná Medzinárodný folklórny festival Jánošíkov Dukát. Ani tento rok to nebolo inak, od 5. do 7. augusta sa tu konal dvadsiaty tretí ročník tohto festivalu, jeho hlavným organizátorom a riaditeľom je Vlastimil Fabišik.

Členovia umeleckých súborov z piatich krajín – z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Srbska a Česka si odniesli z tohtoročného festivalu po jednom Jánošíkovom dukáte. Tento rok Slovákov z Maďarska na jedinečnom stredoeurópskom podujatí reprezentovala Slovenská tanečná skupina Dúha z Malého Kereša. Vedúca skupiny Marta Marková Balázsová, ktorá je členkou súboru od vzniku formácie, a umelecký vedúci Ján Barkóczi informovali náš týždenník o svojej ceste na Moravu. Vyhovieť pozvaniu V. Fabišika vôbec nebolo jednoduché. Tanečná skupina Dúha ešte v roku 2019 oslavovala štyridsiate výročie svojho založenia. Vtedy si jubileum skupina a jej fanúšikovia pripomenuli veľkolepým celovečerným galaprogramom. Hosťom osláv bol aj choreograf, režisér a riaditeľ festivalu Jánošíkov dukát V. Fabišik. Fantastický program sa mu zapáčil a pozval Dúhu do Rožnova pod Radhoštěm. S radosťou pozvanie prijali. Do plánov cestovať na festival zasiahla svetová pandémia koronavírusu, ktorá zachvátila náš kontinent a spolu s ním celý svet. Život sa dva roky nie a nie vrátiť do normálnych koľají, preto ani nemohli využiť lákavú festivalovú príležitosť. V rokoch 2020 a 2021 vôbec nebolo možné vycestovať na takýto typ festivalu do zahraničia.

Počas pandémie nacvičovali nový program

Vzhľadom na to, že pán Fabišik požiadal vedenie tanečnej skupiny, aby na festival pripravili nový materiál, nové choreografie na vystúpenia na festivale, v tomto duchu teda zapracoval choreograf Zsolt Kővágó. Jedna choreografia obsahuje miestny materiál, pozostáva z piesní a tancov Malého Kereša a druhá je postavená na folklórnom dedičstve z okolia Isaszegu.

Na otázku, ako sa chystali na festival, nám členovia povedali, že nácvik majú, ako mali aj v minulosti už vyše štyridsať rokov, každý pondelok, a nebolo to inak ani teraz. Vzhľadom na to, že pozvanie na festival dostali pred vyše dvoma rokmi, nové tance, s ktorými sa chystali na festival, už mali možnosť poriadne nacvičiť. Teraz sa museli dať do prepracovania len do takej miery, aby bola choreografia vhodná pre desať párov. Totiž toľko členov skupiny vycestovalo. Žiaľ, choreograf Zsolt Kővágó mal iné pracovné povinnosti a napokon sa nemohol s Dúhou zúčastniť na festivale v Rožnove pod Radhoštěm.

Hudobný sprievod poskytla tanečnej skupine jedna z najlepších ľudových hudieb, Čibaj banda z Jače. Kapelu vedie vynikajúci muzikant Zoltán Berényi, ktorý hral na kontre. Kristián Fekete hral na husliach, akordeón rozozvučal Samuel Bence Budai z Veňarca a na kontrabase ukázal svoje umenie učiteľ z Jače Ladislav Lőrik. Štvorčlenná kapela hrala pre tanečnú skupinu neúnavne celý víkend.

Dúha mútila hlavy aj maslo

Program sa oficiálne začal už v piatok popoludní prezentáciou živej pozvánky na festival. Tam sa však Kerešania nedostali, lebo – ako nám prezradili – mali menšie ťažkosti počas cesty. Jedným z hlavných bodov programu bolo prijatie účastníkov festivalu na radnici mesta Rožnov pod Radhoštěm. Žiaľ, počas prvého augustového víkendu bolo počasie na Morave neprajné voči vystupujúcim. Tanečná skupina nemala možnosť vystupovať na všetkých miestach, kde sa festival tradične koná. V sobotu predpoludním pršalo a preto na hlavnom námestí nemali možnosť tancovať. Dokonca ani slávnostný festivalový sprievod naprieč Rožnovom pod Radhoštěm sa preto nekonal. Popoludňajšie programy už išli podľa plánu v plnom prúde. Členovia tanečnej skupiny Dúha vystupovali na rôznych miestach, v rôznych kútoch dreveného skanzenu. Ukázali sa a mútili hlavy obecenstvu pri rybníku alebo na pasienku.

V sobotu večer v rámci Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov Dukát už po dvadsiaty raz usporiadali majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla. Súťaž sa konala na veľkom javisku. Ako nám povedala Marta Marková Balážová, žiaľ, na majstrovstvách si „vymútili“ len na druhé miesto. V sústredenom boji na pódiu ich predbehlo zlaté družstvo súboru zo Srbska o necelé 3 dekagramy. Naši Kerešania si však vyslúžili slová útechy moderátora, ktorý povedal: „Ak je k maslu láska, vyhrávajú členovia súboru z Maďarska”.

Tanečná skupina Dúha vystupovala aj na veľkolepom galaprograme, ktorý sa konal v nedeľu popoludní. Tento rok dostal názov Z rodného kraja. Tu zatancovali tanečníci folklórnej formácie z Malého Kereša tance zo svojho domáceho prostredia. Zaujímavosťou choreografie je to, že popri iných tancoch do nej zakomponovali valčík, ktorý má názov Ninto takvó peknvó ďiouča šecké krajini. Samozrejme, nachádzajú sa v ňom aj čardáše ako Ešte si ja, a nechýba ani tradičný marš Tancuvala by som. Malokerešské vystúpenie skupiny Dúha očarilo obecenstvo. Ako to zhrnuli tanečníci, počas oboch dní prvého augustového víkendu mali veľký úspech na každom dejisku. Celý festival hodnotili veľmi pozitívne. Cítili sa vynikajúco a s radosťou štrngajú svojimi dukátmi. Ich cvengot im bude navždy pripomínať priazeň rožnovského obecenstva festivalu Jánošíkov dukát. Nezabudli sa poďakovať Kataríne Király a Anne Sabadošovej za koordinačnú a organizačnú pomoc, ktorú im poskytovali počas celej cesty.

Zoltán L. Havas

Foto: Archív súboru Dúha

Vystúpenie Dúhy začína od 22:27.