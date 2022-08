27. Dedinský deň v Orosláni

Uverejnené: piatok, 26. august 2022, 09:52

Druhá augustová sobota bola pre Oroslánčanov významným dňom. Vtedy sa totiž konal 27. ročník Dedinského dňa. Organizovali ho Slovenská národnostná samospráva v Orosláni a Spolok na ochranu dedinských tradícií a kultúry.

Sériu programov otvorila súťaž vo varení. Na dvore oblastného domu skoro ráno začali družstvá pripravovať svoje dobroty. Vo varení na otvorenom ohni z ôsmich skupín 3. miesto získal Cyklistický klub s novohradskou fazuľovou polievkou na kyslo, druhé Csaba Obsusta spolu s Jurajom Aszódim za divinu na spôsob Stroganov a prvenstvo si odniesol Dámsky klub s dedinskou roštenkou. V stodole pripravili organizátori hneď niekoľko výstav, napríklad plodín, kvetinových kompozícií, a vyložili aj ovocné a zeleninové košíky. V súťaži aranžovania zeleniny, ovocia, kvetín a ručne zhotovených predmetov tretie miesto získala Nóra Pálová Kátaiová, druhé Agneša Nagyová a víťazkou sa stala Alžbeta Szabová. V celoštátnej súťaži najkrajších záhrad v kategórii Balkónové záhrady si prvenstvo odniesla Marta Lászlová, za mini záhradu vyznamenanie dostal Peter Kis s manželkou, v kategórii Normálna záhrada uznanie poroty putovalo Karolovi Molnárovi a Júliusovi Méhesovi. Medzi zeleninovými uzatvorenými záhradami vyhral Pavol Kostyál, medzi ovocnými sadmi Vojtech Marton a medzi miešanými záhradami Štefan Ľudovít Szabó s manželkou.

V popoludňajších hodinách program pokračoval sprievodom k pamätníku Topoľová studňa, kde zúčastnení na pamiatku predkov položili kvety spomínania a úcty. Pred piatimi rokmi tu umiestnili pamätnú tabuľu Za oroslánsku kultúru s menami tých, ktorým bolo udelené toto morálne vyznamenanie. Založil ho Spolok na ochranu dedinských tradícií a kultúry v roku 2004 na pamiatku Márie Vargovej a na počesť 50. výročia vyhlásenia Orosláňa za mesto. Na tomto mieste Andrea Jánokiová Schüllerová zaspomínala na osobnosť, ktorej ležal osud Slovákov a mládeže v Orosláni na srdci. Vychovávateľka v materskej škole pripomenula, že vďaka M. Vargovej sa ako dievča zúčastňovala stavania mája, oberačkových slávností a podobných národnostných podujatí. Aj vďaka tomu je teraz vo vedení Spolku na ochranu dedinských tradícií a kultúry. Na záver „oficiálneho“ programu prítomní položili vence k pamätnej tabuli M. Vargovej pri Kultúrnom dome Františka Rákócziho. Potom sa sprievod vrátil do Alžbetínskeho parku, kde na hlavnom pódiu obecenstvo najprv privítala podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Monika Szabová. Zdôraznila, že na Dedinskom dni sa organizátorom vždy podarí oživiť tie slovenské zvyky, ktoré boli pre oroslánskych Slovákov dôležité. Povzbudila prítomných, aby aj naďalej uchovávali toto dedičstvo zdedené od predkov. Viceprimátor mesta Gábor Rajnai vo svojej slávnostnej reči citoval apoštola Pavla. Dodal, že aj Orosláňčania hľadajú to, čo ich spája, a snažia sa nevšímať si, čo ich rozdeľuje. Parlamentná poslankyňa Judita Czunyiová Bertalanová vyzdvihla, že príchod Slovákov pred viac než 300 rokmi poskytol zázemie toho, aby v roku 1954 mohlo z obce vyrásť mesto.

Nasledoval národnostný program, v ktorom vystúpili oroslánska detská tanečná skupina Bránička, spevokol z Tatabáne-Bánhidy, folklórny súbor Šaľan zo Šale a folklórna skupina Konopa z Kozároviec. Na Dedinskom dni tradične odovzdávajú aj cenu Za oroslánsku kultúru. Tvorí ju Pamätný list a plaketa, ktorú vyhotovil sochár Juraj Kungl, laureát Munkácsyho ceny. Reliéf ocenenia znázorňuje Topoľovú studňu. Tento rok si vyznamenanie za prácu pri zveľaďovaní slovenských tradícií prevzali Zoltán Molnár s manželkou Katarínou Viczenovou, Gregor Nagy a v mene materských škôl Ágota Benyická. Mená vyznamenaných aj vyrežú na drevenú pamiatkovú bránu Imreho Budaiho a Ákosa Kontru. Ponuka druhej časti Dedinského dňa bola tiež pestrá. Popri tanečných vystúpeniach si na svoje prišli aj milovníci operety, heligónky alebo popovej hudby. Záujemcovia si mohli pozrieť výstavu s názvom Halierové pamiatky v hale evanjelickej farnosti, poobzerať sa na jarmoku ľudových remesiel, jazdiť na konskom záprahu, alebo v tvorivej dielni materskej školy vyskúšať svoje zručnosti.

„Dedinský deň je podujatie, ktoré umožňuje stretávanie organizácií a kolektívov. Po pandemickom období bolo cítiť, že ľudia prehodnotili, čo pre nich znamená spolupatričnosť. Z priateľskej atmosféry sa tešili nielen členovia väčšinového národa a predstavitelia národností, ale aj hostia zo Slovenska. Podujatie malo veľmi dobré ohlasy,“ zhrnula nám 27. Dedinský deň predsedníčka miestnej samosprávy A. Szabová. Pripomenula, že tento deň bol významný aj z toho pohľadu, že slovenská samospráva podpísala Zmluvu o spolupráci s predsedom občianskej organizácie Srdce pomáha Jánom Nagyom zo Šale. Vedúca predstaviteľka oroslánskych Slovákov vyjadrila radosť z toho, že podujatie má priaznivcov aj v materskej krajine. Na Dedinský deň prišli poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Róbert Andráši, starosta obce Kozárovce Bystrík Ižold, poslanec mesta Šaľa Peter Szalay, a riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kozárovcich Ivana Švoliková. Na podujatí sa zúčastnila aj členka kultúrneho výboru CSSM Erika Kissová Töröková.

Vyznamenaní cenou Za oroslánsku kultúru

Zoltán Molnár, jeho manželka Katarína Viczenová a ich rodina

Zoltánova manželka Katarína Viczenová pochádza zo slovenskej rodiny v Orosláni. V rodinách Szmilek, ako aj Viczena jej detstvo obohatilo slovenské slovo, slovenské rodinné či kultúrne tradície. Aktívne sa zúčastňovala oberačkových slávností, rúcania májov, ale aj bežného života a sviatkov dedinského spoločenstva. Jej manžel Zoltán, deti Zsolt a Andrea, spolu s manželom Imrichom, pravidelne finančne podporujú združenie a zachovávanie slovenských tradícií. Vnúčatá Petra a Anna sa už roky zúčastňujú slávnostných podujatí Bráničky ako aj Babičkovania na Kvetnú nedeľu. Zoltán Molnár a všetci členovia jeho rodiny majú silný vzťah k slovenskej komunite v Orosláni a dôstojne uchovávajú tradície.

Gregor Nagy

Z matkinej strany pochádza z oroslánskej slovenskej rodiny, v ktorej viacerí členovia pracovali i dnes pracujú v mnohých oblastiach na udržiavanie slovenských tradícií. Gregor spolu s manželkou a deťmi sú pravidelnými účastníkmi podujatí oblastného domu, Slovenského klubu a miestnej slovenskej samosprávy. Rád sa zúčastňuje na všetkých akciách v tradičnom slovenskom ľudovom kroji. V oblastnom dome nezištne vykonáva potrebné technické úlohy. Mladá rodinka v tradičnom oroslánskom ľudovom kroji reprezentuje obec na programoch ostatných slovenských obcí. Vzťah Gregora Nagya k slovenským tradíciám je príkladný, hodný ocenenia.

Materské školy v Orosláni – vedúca Ágota Benyická

Vychovávateľky sa profesionálne venujú predškolskej vekovej skupine. Od začiatkov sa zapájajú do programov združenia a Dedinského dňa. Vďaka tomu sme mohli rozšíriť ponuku o detské programy a užitočnými hrami i remeselníckymi dielňami urobiť mládeži zo dňa zážitok. Vedenie materskej školy na naše požiadanie každoročne zabezpečuje kvalitné zamestnania. Do práce striedavo zapája zamestnancov z materských škôl. Na to je výborné aj miesto zamestnaní, Rozprávkový háj, dvor našej škôlky. Chceme sa poďakovať aj za to, že takmer všetky skupiny z materskej školy každý rok navštívia náš oblastný dom, kde je pre deti zážitok vidieť podmienky života našich slovenských predkov. V rámci spolupráce im poskytujeme využitie kultúrneho domu. Teraz mestským materským školám, vedeniu a vychovávateľkám odovzdáme cenu Za oroslánskych Slovákov.

AR

Foto: A. Szabová