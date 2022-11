Páračky v Čemeri

Uverejnené: piatok, 18. november 2022, 05:27

V Čemeri sa opäť konalo nádherné kultúrne podujatie Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina. Organizačná úloha pripadla Slovenskej národnostnej samospráve v Čemeri, ktorá – ako obyčajne – sa pod vedením Alžbety Szabovej opäť ukázala ako vynikajúca hostiteľka. V značnej miere prispeli aj predsedníčka Spolku pripeštianskych Slovákov Dolina Zuzana Szabová a podpredseda spolku Ondrej Csaba Aszódi.

„Hostesky“ v čemerskom ľudovom kroji vítali prichádzajúcich vo dverách, pomohli im odložiť si kabát. Potom hostí odprevadili k stolom. Protokolárni hostia sa aj na pohľad cítili podobne dobre, ako aj ďalší účastníci večera. Aj sa ich zišlo viac ako v ostatných rokoch. Už na úvod na javisku prezradili, že sa potešili pozvaniu. Prítomným sa prihovorila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, ktorá s radosťou konštatovala, že sa zišlo veľa ľudí, čo sme si v rokoch covidu nemohli dovoliť. Potom sa pridal štátny tajomník Úradu predsedu vlády pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész. Priznal sa, že len závidieť môže všetkým, ktorí si v tento podnetný večer aj zatancujú. On pre zranenie nebude môcť. Predsa sa v sobotný večer neponáhľal domov, zostal medzi Slovákmi z okolia Pešti niekoľko hodín. Ako nám povedala predsedníčka Spolku Dolina Zuzana Szabová organizátori sa cítili poctení, že prišiel aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik. Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková sedela najbližšie k javisku. Ako skúsená folkloristka mala k účinkujúcim úplne blízko. Nielen srdcom. A v jej blízkosti sedeli nielen lídri Spolku Dolina, ale aj všetci traja podpredsedovia CSSM Monika Szabová, František Zelman a Ondrej Horváth. Na takom reprezentatívnom podujatí, akými sú Páračky, samozrejme, musela byť aj riaditeľka Ústavu Kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király, ktorá sa nielen vyzná v odborných otázkach, ale nelení sa jej povedať svoj názor i poradiť. Najmä medzi Slovákmi v spolku Dolina má nadštandardné priateľské vzťahy.

Spomienka na Evu Szilágyiovú Šubovú

Ako to kedysi bývavalo, pred zimou, počas chladných jesenných večerov, keď sa stmieva čoraz skôr, sa zišli mladí aj starí, aby pripravili dievky na vydaj a napárali im perie na vankúše a duchny. O tom sa však v Čemeri 12. novembra nehovorilo ani na javisku, ani v hľadisku, kde je perie a kto ho bude párať. Zato sa zišlo skoro 500 účastníkov svätomartinského podujatia. Husie pierka ani tentoraz nelietali, ako je to však na batôžkovom bále zvykom, z košíkov a tašiek, či iných batôžkov ženičky aj chlapi vyťahovali všelijaké chutné dobroty v tuhom i tekutom prevedení. Každý si doniesol, na čo mal chuť zajesť si i vypiť alebo čím chcel pohostiť svojich priateľov. Preto sa na stoloch objavili špeciality regiónu na slano i na sladko.

Na javisko nastúpili dobre známi moderátori programu Enikő Csilla Horváthová a Dávid Kelemen. Na striedačku predstavovali súbory z okolia Pešti, ktoré majú vo svojich repertoároch choreografie našej najznámejšej choreografky Evy Szilágyiovej Šubovej, ktorá nás nedávno opustila. Najprv sme videli čomádske tance, ktoré zatancoval Folklórny spolok Fialka z Čomádu. Druhým účinkujúcim bol Folklórny spolok Furmička z Čemeru. Súbor predviedol jednu z posledných choreografií Evy Szilágyiovej Šubovej, tance zo Spiša, ktorú vytvorila špeciálne pre čemerskú folklórnu skupinu pred galaprogramom výročia vzniku formácie. Následne sa na javisko postavil Folklórny a kultúrny spolok z Veľkej Tarče, vďaka ich programu sme sa zúčastnili na bále vo Veľkej Tarči.

Folklórny súbor Pannónia z Malej Tarče priniesol na Páračky do Čemera níreďházsky folklór, tance Trpákov a z obce Šára prišla folklórna tanečná skupina Borovenka s tancami zo Šáre. Vzápätí po nich vystúpili tanečníci kerepešskej folklórnej skupiny Páví krúžok. Predstavili sa novohradskými tancami. Folklórny spolok Zelený veniec z Ečeru oprášil prastaré ečerské tance.

Záver programu na javisku bol nevídaný. Vrátili sa tanečníci chýrneho súboru Furmička, ktorí reprezentovali Slovákov z Čemera aj z Maďarska vo veľkolepej show slovenskej verejnoprávnej televízie Zem spieva. Vtedy s čemerskými tancami v jedinečnom čemerskom kroji. Teraz sa za pomoci choreografky Evy Szilágyiovej Šubovej stali z Čemerčanov neuveriteľne autentickí Detvanci. Natoľko, že Detvanka Ruženka Egyedová Baráneková si ukradomky utierala slzy dojatia. Vedúca spolku Alžbeta Szabová nám prezradila, že nebola ľahká úloha pridať do repertoáru detvianske tance. Aj svojské, cifrované, predsa rázne krokové variácie sú úplne odlišné od čemerských, ale získať pravé autentické odevy, na ktoré sme od Furmičky zvyknutí, si vyžadovalo dobre plnú peňaženku a ešte väčšie odhodlanie. Mužské opasky, krpce, klobúčiky, súkenné gate, vyšívané košele, rukávce a všetko ostatné „zhltli“ stovky tisíc forintov.

Finále vyrazilo dych

Počas krátkej prestávky na plátne vedľa javiska premietali fotografie choreografky Evy Szilágyiovej Šubovej, na ktorú budeme dlho spomínať. Vzápätí účinkujúci spoločne nastúpili na Tance siedmich dedín. Túto tanečnú kompozíciu vytvorila Eva Szilágyiová Šubová pred niekoľkými rokmi a na jej predstavení sa vtedy podieľali slovenskí tanečníci siedmich dedín v Maďarsku. „Šarku raz“ aj tento raz tancovali chlapci a muži od 7 do 70 rokov. Ostrohami triasli chlapi z Čemeru, Kerepešu a Malej Tarče. Na Serdečko sa zišli dievčatá a ženy z Čomádu, Čemeru, Ečeru, Kerepešu a Malej Tarče. Len na okraj prezradím, že úžasné predstavenie záverečných tancov malo len jedinú skúšku. A jednoznačne vyrazilo dych. Hudobný sprievod k folklórnym vystúpeniam poskytovala vynikajúca ľudová hudba z Jače Čibaj banda pod vedením Zoltána Berényiho. Do tanca po kultúrnom programe vyhrávali Harťánski trubači do noci.

Erika Trenková

Foto: autorka