Adventné obdobie v Huti

Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome naplánovala pre Huťanov december plný tradičných i nových programov. Podobne ako je to v ostatných mestách a obciach v tomto období, aj v tejto malej pilíšskej dedinke každý týždeň zapália sviečky na adventnom venci.

Po slovenskej svätej omši prvú rozžiaril dekan a správca miestnej farnosti Ladislav Kiss-Malý a s ňou sa v malom parku rozsvietila aj jedlička, ktorá ako vianočný strom bude stáť do Troch kráľov. Tohtoročnou novinkou pre Huťanov bol svietiaci adventný kalendár. Na výzvu slovenskej samosprávy prihlásení obyvatelia mali od 1. do 24. decembra pripraviť číslami označené okenné dekorácie a vysvietiť ich. Každý deň pribudlo jedno okienko. Deti mali za úlohu nájsť ulicu a dom, ktorý sa rozžiaril v ten deň, a zbierať čísla, ktoré tam boli položené. Najšikovnejšie deti si 24. decembra prevzali darčeky od predsedníčky slovenskej samosprávy Marty Papučkovej. Okrem spoločnej hry výsledkom iniciatívy sú do každodenne meniaceho sa vianočného rúcha odeté domy, ktoré skrášlia v posledných mesiacoch len lampami vysvietené uličky.

December privítala Slovač v Huti Národnostným dňom. Do nedele 4. decembra aktivisti slovenskej samosprávy vyzdobili kultúrny dom. Prekrásne vianočné rúcho spoločenskej miestnosti dozaista prispelo k prežívaniu sviatočnej adventnej atmosféry. Organizátori s radosťou vítali v Huti bývajúcich seniorov, ktorým pripravili krátky kultúrny program a pohostenie. Po svätej omši, ktorú celebroval L. Kiss-Malý, nasledovali vystúpenia. Páví krúžok z Mlynkov zaspieval slovenské a maďarské ľudové piesne. Po zapálení sviečky na pamiatku zosnulých predseda kuratória miestnej nadácie Mier a pravda L. Kiss-Malý zagratuloval najstarším občanom obce. V ďalšej časti programu Nóra Tóthová zarecitovala báseň o starých rodičoch. Na javisku stáli tri generácie: prababka, babka a vnučka. Po ich dojemnom vystúpení nasledovalo vystúpenie rodiny Reményiovcov, ktorí hrali na husliach, trubke a na čembale. Dvojhlasne spievali krásne slovenské piesne. Po kultúrnom programe sa uskutočnilo vyhlásenie fotografickej a výtvarnej súťaže Huť detskými očami. Mládež sa mohla prihlásiť v troch vekových kategóriách. Najmladší súťažiaci mal 14 mesiacov a najstarší 15 rokov. Predsedníčka slovenskej samosprávy M. Papučková prezradila, že dostali 16 súťažných prác, z toho väčšinu tvorili kresby, ale niektorí, najmä tí väčší, sa prihlásili s fotografiami. Každé dielo však bolo vytvorené inou technikou, preto sa ich rozhodli osobitne odmeniť. Národnostného dňa sa zúčastnili aj vzácni hostia: viceprimátor Ostrihomu Balázs Steindl, konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl, ktorý bol aj predsedom poroty súťaže, a riaditeľka miestnej materskej školy Barbara Nagyová. Podujatie zakončilo spoločné vystúpenie detí z Hute. Na záver vianočného programu slovenská samospráva pohostila prítomných.

Huťania si ani nevydýchli, a čakal ich ďalší program, lebo 5. decembra totiž aj do Hute zavítal Mikuláš. Známy starček sa objavil na vyzdobených saniach, ktoré ťahali kone. Pred kultúrnym domom ho čakalo veľa detí, ale prišli aj ich rodičia a starí rodičia. Nikto neodišiel naprázdno, prítomných obdaroval nejakou maličkosťou.

„Na každú nedeľu sme vymysleli iný program. 11. decembra sme uskutočnili v Kultúrnom dome tvorivú dielňu. Na nej sme pripravovali rôzne vianočné a adventné ozdoby. Medzi najžiadanejšie patrili zdobenie medovníkov a príprava vianočných svietnikov zo sadry. Okrem toho sme šili vianočné dekorácie na stromček, zriadili sme fotografický kútik a pozreli si betlehemskú hru. O týždeň na to sme išli na púť do Bratislavy. Po prehliadke kalvárie sme sa vybrali na historickú katolícku túru v Starom Meste. Pozreli sme si Dóm svätého Martina, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Kostol Povýšenia svätého Kríža a kláštor klarisiek, Kostol svätého Štefana s kláštorom kapucínov a Kostol trinitárov,” informovala nás o decembrových aktivitách M. Papučková.

Foto: I. Fuhl

