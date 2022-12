Slovenské Vianoce vo Vacove

Uverejnené: sobota, 24. december 2022, 05:25

V Osvetovom stredisku Imreho Madácha 17. decembra Slovenská samospráva vo Vacove zorganizovala vianočný program. Otvoril ho predseda miestneho slovenského voleného zboru Július Alt. Prítomných privítal farár János Detre, vicestarosta mesta Zsolt János Kiss a podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Monika Szabová. Počas slávnostných príhovorov zapálili aj sviece na adventnom venci.

Žiaľ, program sa nemohol uskutočniť podľa plánovaného scenára. Slovenská samospráva vo Vacove musela vymyslieť alternatívny kultúrny program, lebo folklórny súbor Prvosienka z Dubnice nad Váhom nemohol prísť do Vacova pre chorobu viacerých členov. Miestny volený slovenský zbor sa zlú správu našťastie dozvedel včas. Vďaka tomu hostia nezostali bez kultúrneho programu. Organizátori mali ako rezervu dychovú kapelu, ktorú tvoria žiaci Základnej umeleckej školy v Nemšovej. Súbor, napriek tomu, že sa až v poslednej chvíli dozvedel o pozvaní do Vacova a o tom, že majú zahrať pred publikom vianočné melódie, prijali pozvánku a vybrali sa do Vacova. Hostia si vypočuli vynikajúci koncert v podaní dychovky D-Brass Ensemble. Vedúcim kapely je učiteľ ZUŠ v Nemšovej Ľubomír Michalec. V repertoári majú slovenské, ale aj zahraničné populárne vianočné piesne. Veľký úspech mala česká skladba Vánoce, Vánoce. Chlapci ju museli trikrát zopakovať, lebo publikum stále len tlieskalo a tlieskalo.

Už vo svojom príhovore na začiatku programu vicestarosta Vacova Zs. J. Kiss pripomenul blížiace sa životné jubileum J. Alta. Pri tejto príležitosti zablahoželala podpredsedníčka zboru Mária Menczerová predsedovi vacovskej slovenskej samosprávy k jeho 85. narodeninám.

(zlh)

Foto: autor