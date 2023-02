Páračky v Novohrade

Uverejnené: piatok, 24. február 2023, 05:38

Dávno sa na dedinách počas celého roka zbieralo kačacie alebo husacie perie. Keď hydinu vykŕmili a zarezali, perie ošklbali, dobre vyprali vo vode a vysušili. Keď ho bolo dosť na vankúše a duchny, dohodli sa ženy na driapaní. Mravčia robota bola veľmi užitočná, lebo duchny a vankúše sa chystali do výbavy.

V druhú februárovú sobotu usporiadala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií driapanie peria, páračky. Udalosť sa niesla vo výbornej, rodinnej atmosfére. Perie zabezpečila Alžbeta Drécsovszká. Organizátori čakali záujemcov s pálenkou, pagáčmi a chlebom s husacou masťou a cibuľkou, po „práci“ ich pohostili varenou kukuricou s makom.

Mladí i veľkí sa zišli popoludní v Dome občianskych organizácií. Na stole už bolo prichystané vo vandlíkoch perie, pod stolom stará obliečka z vankúša, do ktorej sa podriapané perie odkladalo. Z veľkého peria ženy urobili masteničky.

„Páranie peria má u nás viac než 10-ročnú históriu, ale kvôli pandémii sme ho dva roky nevedeli usporiadať tak, ako sme chceli. O tomto zvyku v roku 2011 vznikol aj krátky film, ktorý autenticky zachytáva, ako to v Novohrade bolo. Film je dostupný na stránke samosprávy novohrad.hu. Roky naši chlapi púšťali pri páračkách aj nejakého operenca do peria. Vždy sa postarali o výdatný chaos. Tento rok sme túto časť vynechali,“ povedala predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Tünde Debreceniová Králiková s tým, že aj členovia poslaneckého zboru vidia veľkú potrebu organizovať podujatia, na ktorých sa ľudia môžu stretnúť. „Ešte stále cítiť dopad pandémie na spoločnosť. Ľudia sa čoraz menej stretávajú a málo chodia na návštevy k susedom. Jednoducho, boja sa. Práve toto by sme chceli zmeniť a priniesť späť predpandemické obdobie. Bolo vidieť, že prítomní, najmä deti, si páračky náramne užili. Riaditeľ miestnej Základnej školy dr. Mihálya Hesza Péter Hekli nás poprosil, aby sme o rok predstavili túto tradíciu všetkým deťom,” dodala. Predsedníčka prezradila, že ako dieťa veľmi rada chodila na páračky, lebo počula zaujímavé príbehy, pochutnala si na zákuskoch a vtedy im dospelí odliali kúsok z vlastnej kávy s mliekom. Tento nápoj volali kakao.

Tünde Debreceniová Králiková sa pochválila, že samospráva má dobré kontakty s terajším vedením základnej školy. „Podporujeme výučbu ľudového tanca a pomáhame pri varení a pečení. Naposledy sme spolu s rodičmi ušili detské kroje. Zatiaľ sa 1. a 2. trieda učí tanec ako predmet, ktorý je integrovaný do telesnej výchovy. Ostatní sa ho môžu učiť pondelok popoludní. Tam sa stretáva okolo 70 mladých. Učí ich Katarína Simonová.“

Všetky deti dostali masteničky. „S perečkom, ako ich tu nazývame, sme našim štyrom najmladším namazali líca a darovali sme im tieto, pôvodne kuchynské predmety,“ podelila sa vedúca miestnych Slovákov. Na stretnutie prišli aj takí, ktorí sa do Novohradu prisťahovali iba teraz a veľmi dobre sa cítili i tí, ktorí navštevujú výšivkársky krúžok. Všetci sa tešili z toho, že v Novohrade sa ľudia ešte takto schádzajú.

Najbližšie väčšie podujatie usporiadané Slovenskou národnostnou samosprávou obce Novohrad sa bude konať 15. marca. Vtedy sa otvorí v sídle slovenskej samosprávy výstava zostavená rytierom maďarskej kultúry Józsefom Véghom. Výšivky vystriedajú knihy napísané týmto chýrnym osvetárom, staré listy a dobové dokumenty. Medzi nimi budú aj také klenoty ako napríklad korešpondencia Kálmána Mikszátha s predkami historika. Výstava bude otvorená cez víkendy.

(ar)

Foto: T. Debreceniová Králiková