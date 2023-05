Kultúra, remeslá a hody v Alkári

Uverejnené: piatok, 05. máj 2023, 07:57

Zväz maďarských oblastných domov 22. a 23. apríla usporiadal Deň oblastných domov, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť širokej verejnosti na hodnoty skrývajúce sa v priestoroch týchto stavieb.

Dátum vôbec nie je náhodný, od roku 2012 sa táto udalosť odohráva v najbližší víkend k sviatku svätého Juraja. Hoci celoštátne podujatie malo otváraciu slávnosť 22. apríla v Ečeri, do akcie sa zapojili aj ostatné naše národnostné domy roztrúsené po celej krajine. V najvyššie položenej obci Maďarska, Alkári, tiež čakala národopisná zbierka návštevníkov so zaujímavým programom a bezplatnou prehliadkou. Alkárčania sa do celoštátnej akcie prvýkrát zapojili v roku 2019. V začatej tradícií však nemohli pokračovať. Až po rekonštrukčných prácach a pandemickej situácii, sa v roku 2022 miestna slovenská samospráva rozhodla opäť „vzkriesiť“ svoj Deň oblastných domov. Za hlavnú tému tohtoročného dvojdňového podujatia si zvolila históriu osady. Staré zdigitalizované fotografie sa premietali v jednej miestnosti múzea, ktoré v druhej polovici roka oslávi 23 rokov. Budova je dodnes vo vlastníctve Obecnej samosprávy. Od roku 2018 je zriaďovateľom zbierky miestna slovenská samospráva. Najnovšia atrakcia Oblastného domu bola zostavená Juditou Kaszalovou Sabadovou. Záujemcovia sa mohli dozvedieť odkiaľ prišli prví osadníci, pôvodné polohy hút a ich vtedajšie názvy. V prezentácii boli aj fotografie o spaľovaní uhlia a dedinských prácach. Slávnostné otvorenie alkárskeho Dňa oblastných domov sa uskutočnilo v sobotu predpoludním. Prítomných pozdravili predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári J. Kaszalová Sabadová a starosta obce Péter Előházi. O pravú ľudovú atmosféru sa postarala 53 ročná citarová skupina Konvalinka z Váraszó. Po hodinovom programe kuchyňa Obecnej samosprávy pohostila zúčastnených miestnou špecialitou – „posípavou kapustou“ (verejnosti skôr známa ako koložvárska kapusta). Recept na túto alkársku kuriozitu pochádza od predsedníčky miestnej Slovače. Jedlo hosťom veľmi chutilo, neostala po ňom ani omrvinka.

Na druhý deň ľudový remeselník z Jászárokszállásu Zoltán Kovács ukázal, ako sa pletú košíky a umožnil záujemcom, aby si toto staré remeslo vyskúšali. Kým dospelí plietli, deti sa mohli zahrať na chýrneho miestneho zbojníka Mártona Vidróczkeho, prúteným krúžkom triafali do cieľa. Nedeľňajšie pohostenie mala na starosti slovenská samospráva. Poslanecký zbor spolu s dôchodcami napiekol koláče a štrúdle. Fajnšmekri si mohli teda pochutnať na rozličných sladkostiach, ktoré sa podávali na sviatky, krstiny a svadby. J. Kaszalová Sabadová na záver povedala, že Deň oblastných domov, v turistami veľmi obľúbenej a vyhľadávanej obci, bol dôstojnou poklonou dedičstvu slovenských predkov a každému odporúča návštevu obnoveného Oblastného domu v Alkári.

(ar)

Foto: J. Kaszalová Sabadová