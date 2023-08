Festival plaveckých jedál v novohradskej obci Kirť

Uverejnené: sobota, 26. august 2023, 05:27

Na tých, ktorí navštívili festival novohradských jedál v obci Kirť, aj v tomto roku čakala bohatá séria programov: lukostreľba, stavanie jurty, maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, súťaž vo varení, divadelné predstavenie, jazda na koni, futbalový, šachový a turnaj v stolnom tenise, tvorivý kútik a detské ihrisko s ľudovými drevenými hračkami. Súčasťou dňa bola aj ekumenická bohoslužba v katolíckom kostole.

Festival sa síce začal ráno o deviatej, ale oficiálny program odštartovali až popoludní. Po hymne Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia zaspievanú miestnym Pávím krúžkom prítomných privítala starostka obce Katarína Szebenszkiová Paliková. Spomenula, že Kirť je slovenská dedinka so silnými národnostnými koreňmi. V minulosti sa až 70 percent jej obyvateľov hlásilo za Slováka. Preto obecná samospráva pokladá za dôležité, aby sa každé podujatie nieslo v slovenskom duchu.

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková vo svojom príhovore upriamila pozornosť na to, že treba pokračovať v šľapajach Estery Bodovej a manželov Budaiovcov. Oni organizovali miestny slovenský kultúrno-spoločenský život a s ním spojené veľké množstvo podujatí. Týmto položili silné základy a posilnili slovenskú národnosť v Kirti. Predsedníčka najväčšej občianskej organizácie Slovákov v Maďarsku povzbudila prítomných, aby nezabudli na toto posolstvo, lebo tých 300 rokov, čo uplynulo od chvíle, kedy sem prišli prví slovenskí usadlíci, ich k niečomu zaväzuje. Nato sa zabudnúť nedá a ani sa nesmie, treba si ctiť samých seba i svoju históriu. Upozornila, že všetko nezávisí len na miestnych Slovákoch, ale aj na príslušníkoch väčšinového národa. Toto potvrdzuje aj tento festival, ktorý vznikol so vzájomnou pomocou. Dodala, že v miestnej škole sa síce už nevyučuje slovenčina, ale všetko by sa dalo dosiahnuť spoluprácou.

Predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Egyed hovoril o sčítaní obyvateľov, ktorého výsledky sú v nedohľadne, ale verí tomu, že sa bude môcť založiť slovenská samospráva v Kirti. Spomenul, že veľmi rád by privítal poslanca v zastupiteľstve slovenskej župnej samosprávy. Prisľúbil intenzívnejšiu spoluprácu nielen so slovenskou ale aj Obecnou samosprávou, aby včas dostali informácie o slovenskom národnostnom dianí, táboroch, súťažiach a grantoch.

Nasledoval kultúrny program, v ktorom priam žiaril Folklórny spolok Furmička z Čemera. Sprevádzala ho Ľudová hudba Csibaj banda z Jače. Kapela sa musela popasovať s technickými problémami, keďže javisko sa zdalo byť primalé, svoje miesto si našla vedľa neho. Zo slovenského bloku Čemeranov ostalo publikum ohúrené. Ich vystúpenie bolo pre každého diváka svedectvom, že slovenská národnostná kultúra v Maďarsku je na vysokej úrovni. Programy na pódiu sa striedali až do večerných hodín. Bol tu ľudový i moderný tanec, country šou, či losovanie tomboly. Napokon javisko ovládla skupina Ozvena, ktorá robila dobrú náladu do polnoci trvajúceho plesu.

(ar)

Foto: Mihály Styevko