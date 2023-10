Spevácky zbor Rozmarín predstavil zbierku

Uverejnené: sobota, 21. október 2023, 06:07

Šársky spevácky zbor Rozmarín predstavil 7. októbra publikáciu Šárske zvyky a ľudové piesne. V Pútnickom a osvetovom stredisku v Dabaši-Šáre, ktoré slúži ako spoločenský priestor, sa zišli priatelia a fanúšikovia súboru, aby spoločne ocenili ohromnú prácu, ktorú jeho členky pod vedením svojich vedúcich Terézie Balázsovej Gagarinovej a Evy Černákovej vykonali.

V druhej časti podujatia ženičky, spomedzi ktorých najmladšia má 30 a najstaršie 83, zaspievali. Okrem nich vystúpil Citarový súbor Bažalička a Tanečná skupina Borovenka. Prekvapením pre organizátorov bola účasť detí z Katolíckej MŠ Slnečný lúč i Slovenskej národnostnej MŠ, ktorú prevádzkuje miestna slovenská samospráva.

„Hoci neprišiel každý, kto sa sľúbil, predsa bola nálada vynikajúca,“ povedala Terézia Balázsová Gagarinová. Mnohí z podporovateľov formácie sú podnikatelia a nedarilo sa im tak si zorganizovať čas, aby sa mohli zúčastniť prezentácie. „Sme veľmi vďační všetkým, ktorí nás podporujú nielen morálne, ale aj materiálne,“ dodala Eva Černáková. „Ich pomoc je nekonečne veľkodušná a pre nás znamená všetko, veď chodiť vystupovať, ale aj natáčanie, fotografovanie zvykov a príprava zbierky vonkoncom nie sú lacné záležitosti. Vydanie zošitu a natočenie materiálu, jeho postrihanie, príprava filmu, aby mohol byť predstavený si vyžiadalo veľmi veľa energie a zdrojov. Myšlienka pripraviť materiál, ktorý poznajú a pamätajú si najmä staršie členky nášho súboru, v nás skrsla už dávno. Plánovali sme to spraviť už v dobe covidu, keď sa skupina dožívala 20. jubilea. Aj my, aj naši podporovatelia sme presvedčení, že materiál je nutné zachrániť pre budúce pokolenia, preto sme sa snažili ho nejakým spôsobom zachovať,“ hodnotila nadšene vykonanú prácu Eva Černáková, ktorá pomáha Rozmarínu svojimi znalosťami a organizačnými schopnosťami od mája 2018. V januári tohto roku členky odsúhlasili dvojčlenné vedenie, Terézia Balázsová Gagarinová sa stala umeleckou vedúcou a Eva Černáková jeho výkonnou vedúcou. Väčšina členiek speváckej skupiny, hoci sú vo vynikajúcom fyzickom stave, predsa len nosí na chrbte mnoho krížikov. „Čo videli, čo si pamätajú, je potrebné zdokumentovať, povedali sme si a podarilo sa nám mnohé šárske slovenské zvyky, tradície, piesne a zvykoslovie zaznamenať. Viac ako dva roky sme sa pripravovali. Neponáhľali sme, aby sme vedeli vytvoriť čo najkrajší materiál,“ povedala Eva Černáková. Terézia Balázsová Gagarinová sa pridala: „Stanovili sme si vážne podmienky. Postupovali sme podľa ročných období a podľa zvykov a tradícií, ktoré sa k týmto obdobiam viažu od jari do zimy. Jar sme priblížili pochovávaním zimy a vynášaním Kyslice, potom sme sa venovali žatve aká bola kedysi, nasleduje procesia na sviatok Božieho tela, augustová púť na hody, a tiež v auguste robíme slávnosť závinov, ktorých je celá ulica, to sme zahrali a natáčali. Všetko v Šáre, hoci svoje znalosti sme ukázali aj na Žatevnej slávnosti v Čemeri, pričom sme sa snažili byť autentickí. Teta Julka Jeleneková má hrozno a vinohrad, u nej sme natáčali vinobranie, lámanie kukurice a moržovanie klasov u Kamilky Černákovej, lebo ona má v záhrade kukuricu, v lete sme žali u Smetanových, lebo oni majú na poli pšenicu. A naozaj sme to robili, nielen zahrali,“ vravela Terézia Balázsová Gagarinová. „Pracovali sme tradične, nepoužívajúc modernú techniku. Vianočné zvyky nás ešte len čakajú, to bude samostatný projekt,“ doplnila ju Eva Černáková a hneď aj vyratúvala ako postupovali: „Film vyrobila pre nás Dabašská mestská televízia, kameru mal v rukách Mikuláš Pravda. Je možné si ho pozrieť na YouTube, kde sme ho uložili a na drive sme umiestnili pesničky v našom podaní, rozdelené podľa žánrov a nálady, cirkevné, svetské, ľúbostné, oberačkové, podľa profesie a ďalšie. Záverečné sú huncútske.“

Na otázku, čo obsahuje publikácia, aké s ňou sledujú ciele, Eva Černáková odvetila: „Dali sme vytlačiť sto exemplárov a obsahuje informácie a fotografie Miklósa Praudu o živote a dejinách nášho súboru Rozmarín, vyznamenaniach, oceneniach, ktoré sme získali za dve desaťročia nášho pôsobenia. Chceli by sme týmito publikáciami obdariť našich hostí, ako aj brať ich so sebou na vystúpenia, ktorých sa zúčastňujeme. Chceli by sme o sebe prezradiť viac, ako sa dá za desať minút na javisku spevom. Aby nás lepšie spoznali, našu prácu a históriu. Teraz je nás v súbore 13. Za ostatný čas k nám pribudli nové mladšie členky. Máme jednu 30-ročnú, takže priemerný vek skupiny je už len 65 rokov,“ dodali s úsmevom vedúce Terézia Balázsová Gagarinová a Eva Černáková. Súbor si robí ďalšie plány, o realizácii ktorých budeme čitateľov nášho periodika informovať. Nateraz sa oplatí „odskočiť“ sem:

-tre

Foto: Dora Karliková