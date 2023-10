Slovenský škovránok aj na Dolnej zemi

Uverejnené: piatok, 20. október 2023, 09:26

Dňa 14. októbra sa v Telekgerendáši konala druhá tohoročná celoštátna súťažná prehliadka speváckych, hudobných a folklórnych skupín – Slovenský škovránok. V tejto malej dolnozemskej dedinke sa zišli skupiny slovenských folkloristov z Maďarska, aby odbornej porote, ale aj sebe navzájom, ukázali čo dokážu.

Po zaznení hymny Slovákov v Maďarsku podujatie otvorila predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Erika Szatmáriová Baloghová a privítala hostí, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a hlavnú organizátorku podujatia Ruženku Egyedovú Baránekovú, ako aj členov poroty, Józsefa Birinyiho, Zuzanu Hollósyovú a Juraja Matiaša. Keďže v porote bol prítomný aj spolupredseda Celoštátneho združenia speváckych zborov, folklórnych kapiel a hudobných súborov (KÓTA) J. Birinyi, nesúťažilo sa len o Slovenského škovránka, ale aj o ceny KÓTA. Žiaľ, stála členka poroty prof. Anna Divičanová ochorela a nemohla sa podujatia zúčastniť, ale R. Egyedová Baráneková odovzdala všetkým jej srdečný pozdrav. Po predsedníčke sa ujal slova starosta obce Ferenc Ránkli. Vyjadril potešenie zo skutočnosti, že si ZSM vybral práve túto obec za dejisko tohtoročnej súťažnej prehliadky. Ako povedal: „Sme malá obec, s malými možnosťami, ale o to s väčšou láskou a úctou sme sa pripravili na toto podujatie.“

Následne predniesla svoj príhovor predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková: „Som veľmi rada, že sme v Telekgerendáši. Boli sme tu veľmi dávno, keď sme tu usporiadali súťaž Spievanky a veršovačky. Moje presvedčenie je, že kultúra sa nerobieva vo veľkom meste, ale práve naopak, čím je menšia dedina, o to vzácnejšie sú snahy a iniciatívy. Je to v tejto dobe veľká záloha.“ Povedala tiež, že ju veľmi teší fakt, že títo ľudia, ktorí sa zúčastňujú súťažnej prehliadky, sú aktívny aj vo Zväze. Ako príklad uviedla rodinu Oriscsákovcov z Telekgerendášu, ktorí sú vždy účastníkmi valného zhromaždenia Zväzu. Hovorila i o folklórnom festivale v Banke, kde sú účinkujúce skupiny tiež pravidelnými vystupujúcimi na javisku nad jazerom. „Aj preto Zväz cíti potrebu, aby jeho aktivisti chodili do malých obcí a organizovali tam programy,“ povedala R. Egyedová Baráneková. Prehliadku moderovala tajomníčka ZSM Monika Szabová.

Ako prvá na javisko vystúpila Citarová skupina Zornička z Kétšoproňu. Členovia Zorničky sú 14-15 roční mladí. Už šesť rokov ich učia Ildika Závogyánová Vargová a Viktória Czirbulyová. Za ten čas získali cenu Zlatého páva. Súťažiť prišli s ľudovými piesňami zo Slovenského Komlóša. Nasledovala Citarová skupina Malé škovránky z Čabačúdu pod vedením Emese Hruškovej Hajdúovej. Pri Základnej škole Ágostona Trefota od roku 2006 funguje citarový krúžok. V súčasnosti má tri skupiny, začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Na Slovenský škovránok prišli pokročilí žiaci so slovenskými ľudovými piesňami z okolia Sarvaša.

Ako tretia sa pred porotu postavila pomerne mladá, ale už dobre známa formácia. Citarovú skupinu Strapce z Békešskej Čaby vedie Marcel Gergő, poslucháč slovenského jazyka a hudobnej výchovy na univerzite v Segedíne. Predstavil ju nasledovne: „Malá skupina milovníkov ľudovej hudby založila súbor v roku 2017 s názvom Strapce. Zvuk citarovej hudby sa nesie do ďaleka a rozozvučia sa slovenské a maďarské ľudové piesne. Skupina pracuje v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.“ Vystúpenie nieslo názov Čabianske spomienky.

Na Slovenskom škovránkovi sa zúčastnila aj Spevácka skupina Čabianska ružička z Békešskej Čaby. Vedúcou je Ildika Očovská. Súbor v minulosti fungoval ako zmiešaný spevácky zbor, dnes je to ľudový spevokol, ktorý sa už 28 rokov snaží prinášať slovenskú kultúru na javisko. V tejto súťaži vystúpili zo svojej komfortnej zóny. „Doteraz bolo našim zvykom stáť na javisku a spievať. Dnes budeme prezentovať svadbu, a to takým spôsobom, že chceme predstaviť aj niektoré tradičné predmety a udalosti spojené so svadbou,“ dodala I. Očovská.

Potom na javisko vystúpili členovia speváckej skupiny Horenka z Kétšoproňu pod vedením Pirošky Majerníkovej. Za uplynulých dvadsať rokov získala skupina mnoho ocenení aj v rámci Slovenského škovránka, ale aj na kvalifikácii KÓTA. V Telekgerendáši zaspievala roľnícke piesne z Petrovaca.

Slovenská spevácka skupina z Poľného Berinčoka predniesla dolnozemské ľúbostné piesne. Predstavila ju Anna Bantová. Dozvedeli sme sa, že posledné mesiace boli pre život skupiny, žiaľ, veľmi smutné. „Zostalo nás už len veľmi málo. Za rok a pol nás navždy opustili traja členovia a ďalší dvaja už nevedia s nami chodiť, nevládzu spievať,“ povedala A. Bantová.

Hostiteľský spevácky zbor Borouka tento rok spieval piesne z regiónu Nyírség. Skupinu takto charakterizovala E. Szatmáriová Baloghová: „Telekgerendášsky slovenský klub a Páví krúžok sme založili v roku 1975. V roku 2009 bol zaregistrovaný ako Páví krúžok Borouka. Spolok si vytýčil pestovať lokálnu a slovenskú menšinovú kultúru, najmä hudobné poklady, zachovávať a rozširovať ľudové piesne a posilniť lokálny menšinový spoločenský život. Organizuje podujatia, vystupuje a prednáša ľudové piesne charakteristické pre okolie a usiluje sa rozširovať a spoznávať národnostnú kultúru.“

Spevácku skupinu z Čabačúdu vedie desaťročia Jozef Major. Založená bola v roku 1997. J. Major povedal, že sa zúčastnili mnohých súťaží a porota je im dobre známa. „Dnešný program, pod názvom Slovenské piesne z okolia Čabačúdu, sme zostavili na 6-7 minút, pretože ako sa hovorí, program má byť krátky a klobása dlhá.“

Súťažiť prišli nielen skupiny z Dolnej zeme. Z bukových hôr pricestovala do Telekgerendášu druhá Horenka, Folklórna spevácka skupina z Novej Huty. Súbor vznikol v roku 1991 pod vedením Lujzy Ladányiovej. Súčasná vedúca Alžbeta Petrusovicsová prezradila, že spestrujú kultúrne udalosti nielen v Novej Hute, ale aj v iných osadách v Maďarsku, ba aj na Slovensku. Každoročne sa zúčastňujú Škovránka a vždy dosiahli pekné výsledky. Tentokrát sa do súťaže zapojili ľúbostnými piesňami.

ĽH Csibaj banda z Jače založili v roku 2010. Skupinu predstavil Ladislav Lőrik. Hlavným cieľom formácie je spoznávať a šíriť slovenskú ľudovú hudbu v Maďarsku. ĽH Csibaj banda tento raz hrala jačianske ľudové piesne.

Z Čemeru súťažili tanečníci z Malej Furmičky a Furmičky. Formáciu predstavila podpredsedníčka Agneša Kelemenová. Folklórnu skupinu Furmička založili v roku 2006. Členovia skupiny zbierajú zvyky a tradície a prezentujú ich na rôznych podujatiach, kvalifikáciách. Tentokrát Malá Furmička súťažila so slovenskou čemerskou svadbou, kým Furmička predviedla tradičný slovenský bál. Do tanca im hrala ĽH Csibaj banda.

Na záver súťaže J. Birinyi odovzdal ocenenia KÓTA. Všetky skupiny dosiahli v regionálnej kvalifikácii hodnotenie „chválitebný“ alebo „výborný“, čo im umožňuje postúpiť do celoštátneho kola.

Podobne ako v Santove, aj v Telekgerendáši boli výkony na takej vysokej úrovni, že porota udelila súťažiacim len zlaté a strieborné škovránky. J. Matiaš vyhlásil výsledky a odovzdal ceny spolu s predsedníčkou ZSM R. Egyedovou Baránekovou.

Chválitebné hodnotenie získali na regionálnej kvalifikácii KÓTA:

Citarová skupina Strapce z Békešskej Čaby

Slovenská spevácka skupina z Poľného Berinčoku

Spevácka skupina Čabianska ružička

Vynikajúce hodnotenie získali na regionálnej kvalifikácii KÓTA:

Spolok zachovania slovenských tradícií Horenka

Páví krúžok Borouka

FS Malá Furmička (Čemer)

Ocenenie tzv. Zlatý páv na celoštátnej kvalifikácii získala FS Furmička

Ocenenie strieborný škovránok získali:

Citarová skupina Strapce z Békešskej Čaby

Spevácka skupina z Čabačúdu

Spevácka skupina Čabianska ružička

Slovenská spevácka skupina z Poľného Berinčoku

Ocenenie zlatý škovránok získali:

Folklórna skupina Furmička z Čemera

Citarová skupina Malé Škovránky z Čabačúdu

Folklórna spevácka skupina Malá Furmička z Čemera

Spolok zachovania slovenských tradícií Horenka z Kétšoproňu

Citarová skupina Zornička z Kétšoproňu

Páví krúžok Borouka z Telekgerendášu

Folklórna spevácka skupina Horenka z Novej Huty

ĽH Čibaj banda z Jače

Zoltán L. Havas

Foto: autor