V Novohrade oslávili jubileum Mihálya Hesza

Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a miestnou Základnou školou Dr. Mihálya Hesza usporiadali menodarcovi školy narodeninovú oslavu, na ktorú sa tak skoro nezabúda.

Olympionik v kanoistike, rodák Novohradu Mihály Hesz, je jediným na okolí, po ktorom ešte počas života pomenovali inštitúciu. Oslava jeho okrúhleho životného jubilea – osemdesiatky – sa konala v priestoroch základnej školy v deň jeho narodenín, 15. decembra. Športovec, ktorý si prvenstvo vybojoval na Letných olympijských hrách v roku 1968 v Mexiku a neskôr sa presťahoval do Západného Nemecka, kde si otvoril zubnú ambulanciu, nemal ľahký život. Keď chcel byť na tréningoch v Budapešti, musel tam aj doveslovať. Na svoju rodnú dedinu však nikdy nezabudol. O tom svedčí aj to, že prijal pozvanie riaditeľa školy Pétera Heckliho, aby svojou prítomnosťou poctil Dni Mihálya Hesza. „Sme veľmi hrdí na nášho novohradského rodáka. Na jeho počesť sme pripravili niekoľko prekvapení. Prvým bol obraz jeho starej mamy. Mali sme šťastie, že rodný dom kúpila jeho dcéra, poslankyňa obecnej samosprávy, a tam sme našli túto unikátnu fotografiu. Čestný občan Vacova Mihály Hesz bol veľmi dojatý. Druhým prekvapením bola Betlehemská hra, na ktorú sú Novohradčania nesmierne hrdí. Chceli sme mu pripomenúť roky detstva. Myslím si, že sa nám to aj podarilo, dokonca aj jeho sprevádzajúci, ktorí s ním sem cestovali 250 kilometrov, nám vyjadrili vďaku. Hovorili, že sa oplatilo zdolať takú veľkú diaľku, lebo program bol prekrásny. Veľmi nás potešilo, že pán Hesz nezanevrel na svoje slovenské národnostné korene a jazyk. V príhovore sa nám poďakoval aj v slovenčine,” prezradila predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Tünde Debreceniová Králiková s tým, že dvojjazyčná slovensko – maďarská inscenácia v pánovi Heszovi evokovala veľa spomienok.

„Porozprával nám, že doma aj jeho stará mama hovorila po slovensky. Najmä vtedy, keď nechcela, aby jej deti rozumeli. Samozrejme, tie vždy vedeli poskladať, o čom je reč. Po Betlehemskej hre, o ktorej prednese nevedel nik okrem riaditeľa školy, sme pánovi Heszovi na rozlúčku odovzdali knižky o Novohrade s vierou, že si zaspomína aj na ostatné momenty z minulosti. Touto cestou mu prajeme veľa sily, energie a vytrvalosti v boji s chorobou, ktorá ho trápi v poslednom období,” povedala predsedníčka. Dodala, že rozlúčka bola veľmi dojemná. Pán Hesz sa s Novohradčanmi rozlúčil so slovami: „O rok sa stretneme znovu!”

