Obecný deň spolu so Slovenským dňom v Irminčoku

XIX. Obecný deň a Slovenský deň v Irminčoku usporiadali 20. apríla. Pomerne malú obec na Dolnej zemi pri tejto príležitosti aj tento rok zaplavili stovky návštevníkov. Počet obyvateľov na pár hodín stúpol hádam aj na štvornásobok. Ľudí bolo toľko, koľko pamätníci tohto podujatia ani nepamätajú. Z tohoročného dňa si ale budú mať čo pamätať.

Usporiadatelia zorganizovali krásny, presne naplánovaný a dôkladne uskutočnený program. Pri obecnej peci, kde robila starodávne miestne jedlá Ildika Urbančoková Plješovská, bolo veľmi rušno. Piekla herouke, aj podpecníky, ale ukázala aj ako sa robili kedysi guľky, či ako im tu hovoria gombóce z kukuričnej krupice. Výdatne jej pomáhali dcéra a manžel.

V rámci slovenského programu Slovenského dňa vystupovali v Irminčoku najmenší, ktorí chodia do Materskej školy Lipový háj (Hársliget) v Čabačúde. Na vystúpenie ich pripravila učiteľka Agneša Hipszkiová Vargová. Po nich obsadili javisko zverenci Emese Hruškovej Hajdúovej. Na citare vyhrávajúca a vyspevujúca skupina je pomenovaná Malé škovránky a už neraz sme aj my v Ľudových novinách písali o talente jej členov, žnúcich vyznamenania, ocenenia a vynikajúce umiestnenia na rôznych súťažiach. Malé škovránky sú žiakmi Základnej školy Ágostona Treforta v Čabačúde. Vzápätí ukázali svoju šikovnosť tanečníci zo Základnej školy Gyulu Benka v Sarvaši. Aj ich program odmenili diváci vďačným potleskom.

Po kultúrnom programe vedenie obce pozvalo všetkých hostí na guláš, čo bolo veľmi veľkodušné, lebo na Obecný a Slovenský deň tento rok bolo zvedavých, ako to na okolí Sarvaša vravia, naozaj ukrutne veľa ľudí. Deti si okrem slovenského programu mohli vyskúšať aj starodávne hry, hostia mohli navštíviť Dedinský dom Komlóšskych, ktorý zariadila Emese Hrušková Hajdúová. Pani učiteľka naaranžovala tiež v obecnej jedálni kútik so spomienkovými predmetmi na kedysi v obci pôsobiaci Páví krúžok, na zašlé, avšak hrdé časy dediny. Ba dokonca v kútiku premietali filmy o významných udalostiach obce z čias, keď bol predsedom družstevného kultúrneho výboru tohtoročný ocenený vyznamenaním Za Slovákov v Irminčoku in memoriam Ondrej Benko. Sám nadšený pre kultúru, hoci zrakovo postihnutý, zanietene organizoval, nabádal ku kultúrnemu dianiu, vymýšľal a navrhoval scény k jednotlivým programom, budoval si plány, ktoré rad za radom uskutočňoval. Pod jeho režijnou taktovkou postavil súbor na scénu programy „Citara hrá, pieseň znie“, „Večer som bol na páračkách“, „Kým zo semienka nebude priadza“, či „Večierka“. Práca Pávieho krúžku bola neraz na súťažných prehliadkach ocenená Zlatým pásmom. Ondrej Benko desaťročia viedol a organizoval programy pre Klub zdravotne postihnutých a seniorov. Bol členom zastupiteľstva obce Irminčok. Zomrel neočakávane, uprostred činnosti a plánov, ktoré už nemohol uskutočniť.

Ocenenie Za Slovákov v Irminčoku udelili tohto roku aj učiteľke materskej školy Edine Fazekasovej, ktorá pracovala pred rokmi v obci a zaoberala sa s deťmi na slovenských národnostných zamestnaniach. Hoci dnes už nie je v materskej škole ani slovenské vyučovanie, ani Edina Fazekasová (v súčasnosti pôsobí v Békéšsentandráši), obyvatelia Irminčoku nezabudli na svoju pani učiteľku, ktorá učila po slovensky celé generácie.

Súčasťou Slovenského dňa bola tiež vernisáž miestnej rodáčky, mladej nadanej výtvarníčky Beatrix Hruškovej.

Na záver dňa si prišli na svoje milovníci populárnej hudby Eriky Zoltánovej, skupiny Irigy Hónaljmirigy interpretujúcej sarkastický prepis populárnych popových šlágrov a ďalších interpretov. Do Irminčoku prišli aj masy fanúšikov obľúbeného muzikanta rómskej národnosti. Kis Grófó ani tento raz nesklamal.

