Hostia zo Slovenska na Dolnej zemi

Uverejnené: sobota, 08. jún 2024, 06:34

Druhý májový víkend sa ovzdušie Dolnej zeme naplnilo slovenskosťou. Zavítali sem dve združenia zaregistrované v roku 1990. Spolok Slovákov z Bulharska a nitriansky Klub Spoločnosti M. R. Štefánika.

Nitrania pod vedením Márie Kadlečíkovej zavítali do Békešskej Čaby cestou domov od vojvodinských Slovákov. V oblastnom dome sa zoznámili so životom slovenských (znovu)zakladateľov Čaby a vzdali úctu nášmu sedliackemu kráľovi pri buste Ondreja Áchima Likera. Keďže člen delegácie Michal Borguľa sa narodil a do svojich troch rokov žil na Dolnej zemi a aj M. Kadlečíková má ešte príbuzného v Poľnom Berinčoku, cestou domov sa zastavili aj v tejto obci patriacej do čabianskeho regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM). Po vzdaní holdu predkom navštívili slovenský cintorín. Sprevádzali ich vedúci miestnej slovenskej komunity, manželský pár Juliana a Juraj Borguľovci.

Spolok Slovákov z Bulharska do Békešskej čaby zavítal pod vedením jeho predsedníčky Kataríny Koňarikovej, riaditeľky Krajanského múzea Matice Slovenskej. My, „Čabänia“ máme spätosť aj s Bulharmi, najmä so záhradkármi, veď počas migrácie u nás udomácnili napríklad papriku, o ktorej vieme, že je nevyhnutná k dolnozemskej klobáse. Ale vráťme sa k našim hosťom, dobrovoľnému združeniu Slovákov reemigrovaných hlavne po II. svetovej vojne do bývalej Československej republiky z Bulharska a aj ďalších občanov Slovenskej a Českej republiky, stotožňujúcich sa s cieľmi Spolku, stretnutie na Čabe bolo vrúcne. Vyše štyridsaťčlenná skupinka prejavila mimoriadny záujem o čabiansku krajanskú komunitu, ktorú ešte príliš nepoznali. V Dome slovenskej kultúry ich privítali vedúca Čabianskeho regionálneho strediska ÚKSM Hajnalka Krajčovičová a vedúci miestneho Slovenského klubu Michal Tóth. Regionálna vedúca stručne zhrnula najdôležitejšie fakty o čabianskych Slovákoch, predstavila činiteľov miestneho krajanského života a zoznámila hostí s dolnozemskými motívmi výšivkárskeho krúžku Rozmarín, či príznačnou miestnou cestovinou do polievky – „brdovcami“ (po čabiansky „gágorčoke“), ktoré mali možnosť aj ochutnať. K obedu im pod vedením Ildiky Očovskej zaspieval spevokol Čabianska ružička kyticu piesní a s ohľadom na turíčne sviatky aj tri piesne z Tranoscia. Hostia si nadšene vyskúšali sprievodný nástroj, citaru. Nechýbala však ani prezentácia Slovenského gymnázia, základnej a materskej školy v Békešskej Čabe. Potom prišiel čas na spoznávanie histórie. Odborný výklad spojený s prechádzkou centrom mesta a návštevou slovenského oblastného domu pripravil predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püski-Liker.

Po dlhom dni sa hostia navečerali v Slovenskej reštaurácii a pobrali sa do Slovenského Komlóša, kde strávili celý druhý deň. Aj tam navštívili oblastný dom a kostol, niektorí sa vybrali na cintorín či kúpalisko a potom sa stretli v Slovenskom spoločenskom dome, kde ich privítala predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Zuzana Lauková a predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman premietol prezentáciu o komlóšskych Slovákoch a ich umeleckých skupinách – dychovke a tanečnom súbore Komlóš, ako aj o sídle Únie. Pri večeri sa skupinka zabávala pri citarovej hudbe detskej kapely z Veľkého Bánhedeša a speve, citarovej a mandolínovej muzike Zuzany Bartošovej. Po dvoch dňoch strávených na „našej“ Dolnej zemi sa bratislavská skupina vybrala za slovenskou komunitou v rumunskom Nadlaku.

Som presvedčená, že naši hostia sa vrátili domov s množstvom príjemných hlbokých zážitkov. Ďakujeme im za záujem o naše krajanské komunity!

Hajnalka Krajcsovicsová

vedúca čabianskeho regionálneho strediska ÚKSM