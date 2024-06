Premiéra Slovenského divadla Vertigo

Uverejnené: sobota, 15. jún 2024, 05:55

V priestoroch Srbského divadla v Budapešti v podvečer 2. júna sa tohto roku zišlo toľko fanúšikov Slovenského divadla Vertigo, že by sa tam nebolo zmestilo ani o jediného viac. Aj takto sme sa museli potlačiť. Nikomu to však nevadilo, veď všetci sme dostali pozvánku s prísľubom, že bude Tak zle, ako sa len dá.

Okrem toho, sme sa dozvedeli, že stredobodom inscenácie bude obyčajná lavička v obyčajnom parku, ukrývajúca (ne)obyčajné príbehy. Pretože história každého človeka je jedinečná a neopakovateľná. Či už ide o pubertiakov, ktorých vzťah sa pohupuje medzi kamarátstvom a láskou, o dve bezdomovkyne, stretnutie ktorých jednoducho nemôže byť náhodné, o dlhoročných partnerov, ktorých spoločná budúcnosť je otázna, o dvoch kamarátov z detstva, ktorých rozhovor prinesie veľké prekvapenie, alebo o náhodne nenáhodné stretnutie bývalých manželov, premietajúcich si spätne svoj spoločný život. V osudoch našich hrdinov je prítomná láska, náklonnosť, priateľstvo, ale aj žiarlivosť, nepochopenie a omyly. Vychádza im v živote naozaj všetko tak zle, ako sa len dá? Dramaturgia, réžia, herci i my diváci pevne veríme, že nie. Veď s trochou pevnej vôle je od „zla“ len krôčik k „dobru“. Hoci, pravdou je, že nie vždy to vyjde...

Toľko prezradila pozvánka. Text napovedá, že nielen my sa stretáme v živote s ťažkosťami. Že sa dokonca budeme škodoradostne pochechtávať nad tým, čo uvidíme a počujeme. Vedeli sme, že hrať budú dve herečky, ktorých doterajšie výkony poznáme, vedeli sme, že nás môžu pobaviť, alebo dojať k slzám. Či už od smiechu, alebo od plaču. Ágnes Jókaiová a Ági Gubiková sa chopili svojich úloh v réžii Andrása Nagya bravúrne. Režisér András Nagy bol zároveň aj jedným z protagonistov a dôstojne sa popasoval so svojimi hrdinami. Osviežujúcim nováčikom súboru je Michal Spielmann, prichádzajúci zo slovenskej scény z Bratislavy. Podobne zo Slovenska, len z Nitry, bude prichádzať aj Marián Viskup, ktorý alternuje Michala Spielmana a možno aj Andrása Nagya. Aspoň tak to mal pôvodne v pláne režisér. Ako to napokon bude, to sa uvidí.

O vzniku predstavenia ešte pred obsadením hľadiska divákmi riaditeľka Slovenského divadla Vertigo a zároveň dramaturgička inscenácie Daniela Onodiová prezradila, že vtipnú drámu s piatimi príbehmi podnietil film, ktorý mohli vidieť diváci na Filmovom seminári usporiadanom tiež Slovenským divadlom Vertigo. Scenárista a režisér Viktor Csudai natočil poviedkovú snímku, ktorá sa odohráva v bratislavských parkoch, na lavičkách – nemých svedkoch rôznorodých ľudských rozhovorov plných lásky i krutosti, radosti aj bolesti, najmä však nepredvídateľných zvratov. V divadle bola len jedna ústredná lavička. Mnohorakosť hrdinov museli stvárniť štyria protagonisti. Svoje úlohy zahrali parádne, hoci času na skúšanie bola pramálo. Predstavenie prakticky vzniklo za neuveriteľných 6 týždňov.

2. júna sa milovníci divadla zúčastnili premiéry a mimoriadnej slávnosti. Nadšení diváci sa tešili novej hre, novému hercovi, ktorý ich uchvátil i vzájomným stretnutiam. Diskutovali kto sa komu ako páčil, komu sa čo nepozdávalo, či majú byť bezdomovkyne čisté a upravené, čo očakávať od ďalších predstavení a tiež špekulovali, ako prijme obecenstvo novú hru na divadelnom festivale národnostných divadelných súborov Jelen/lét v Národnom divadle v Budapešti ďalší večer, 3. júna.

Do Národného divadla prijali pozvanie aj autor scenára Viktor Csudai a strihač a koproducent filmovej predlohy Marek Šlapeta. Autor textu vyjadril radosť nad tým, že ním stvorení hrdinovia budú žiť ďalej na doskách, ktoré znamenajú svet. Podľa informácií z programového kalendára Vertiga v čase našej uzávierky, v piatok 14. júna, hral súbor v Kirti.

A my si trúfame predpovedať, že smiešno-smutnú komédiu Tak zle, ako sa len dá, v podaní talentovaných umelcov hosťujúcich vo Vertigu, obecenstvo prijme tak dobre, ako sa len dá. Inscenácia stojí za to!

(-tre)

Foto: Andrea Kiss-Kohut