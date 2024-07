28. Dni mesta Körösladány

Uverejnené: sobota, 27. júl 2024, 11:44

V dňoch 5. až 7. júla Körösladány už po 28. raz oslávil Dni mesta bohatým a pestrým programom. Za takmer tri desaťročia sa stali jedným z najpopulárnejších podujatí v regióne. Domáci pozvali a privítali všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s Körösladányom.

V rámci trojdňového programu bolo zorganizované aj stretnutie folklórnych skupín pod názvom Stretnutie folklórnych piesní Starého Márkuša. Kto je vlastne ten Starý Márkuš?

„Vyjdi von, starý Márkuš...!” Tento citát pochádza z básne Jánosa Aranya Falošný svedok, ktorá vznikla v roku 1852 ako úvod baladickej éry v Nagykőrösi. Legenda má historické jadro, skutočný hraničný spor medzi Tarcsou a Ladányom v roku 1728. V tom čase susedné obce tvrdo súperili o vlastníctvo dedín a pustatín zničených Turkami a radi by si ukrojili kúsok územia, keďže hraničné znaky poznal len málokto a bolo veľmi ťažké ich identifikovať. Podľa záznamu všetci štyria svedkovia sú alebo boli obyvateľmi mesta Tarcsa. Táto skutočnosť naznačuje, že nemohli prisahať v prospech obyvateľov obce Ladány. Meno tretieho svedka je Ján Márkuš, a len on môže byť v názve tejto legendy. Pokiaľ ide o staré a súčasné hranice Köröstarcse, práve tento úsek hranice s Ladányom je na rozdiel od západnej a južnej hranice najstarší a najtrvalejší. Možno konštatovať, že hraničný pochod z roku 1728 potvrdil staršiu hranicu, ale z básne je zrejmé, že obyvatelia Tarcse vôbec neboli spokojní so svedectvom starého Márkuša.

Ale vráťme sa k spomenutému stretnutiu. V nedeľu 7. júla sa v Kultúrnom dome Dr. Miklósa Asztalosa zišlo trinásť folklórnych skupín. Hostiteľom bola citarová skupina Rezeda pod vedením Gyulu Komoróczkiho. Spolu vystupovali s Citarovým súborom Boróka z Bócse. Tieto dva súbory majú veľmi blízky vzťah. Okrem nich prišiel aj Spevokol z Poľného Berinčoka, Spevokol Bélu Bartóka z Vésztő, Spevokol Sárrét, Hudobné trio Vésztői Fonó, Spevokol Panny Illésovej. Slovákov reprezentovali tri folklórne skupiny z Békešskej župy. Páví krúžok z Poľného Berinčoka pod vedením Anny Bartovej predniesol berínske slovenské ľudové piesne, Čabianska Ružička zaspievala výber svadobných piesní Slovákov z Békešskej župy zostavený vedúcou skupiny Ildikou Očovskou a bihorské piesne spolu so Spevokolom Őszikék. Citarový súbor Strapce, ktorý vedie mladý hudobník Marcell Gergő, zahral békéščabianske a maďarské ľudové piesne. Program sa skončil spoločným spevom.

M. Greguš

Foto: autor, fb/Városi Fotók – Goda