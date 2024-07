Furmička v Rijeke

Uverejnené: sobota, 27. júl 2024, 11:45

Od 27. do 30. júna sa v chorvátskom meste Rijeka konali Dni slovenskej kultúry, ktoré už po 24. raz zorganizovala tamojšia Matica slovenská. Počas existencie tohto podujatia sa z jednodňového stretnutia zopár slovenských nadšencov z Primorsko-goravského kraja rozvinulo na viacdňovú medzinárodnú akciu, kde sa po slovensky spieva, tancuje, na ktorej nechýba ani gastronómia.

Podujatie sa začalo vo štvrtok 27. júna v Slovenskom dome v Rijeke, na jeho dvore sa stretli a predstavili kultúrne telesá zo srbského Laliťa, zo Slovenska z Martina, Folklórny spolok Furmička z Čemera a Spevácky krúžok pôsobiaci pri MS. Po krátkom programe sa rozprúdili rozhovory za bielym stolom a nechýbal ani spoločný spev, sprevádzaný muzikantmi z Čibaj Bandy z Jače spolu s folkloristami zo Slovenska. V piatok sa v knižnici v najstaršej časti mesta v Trsate predstavili na riadnom javisku všetky pozvané súbory.

Furmička so svojimi tromi tanečnými choreografiami (tance z Čemera, Parchovian a Kaloče), krásnymi krojmi, so sprievodnou muzikou Čibaj Bandy zožala obrovský úspech. V sobotu sa Slováci pripojili k veľkolepému kultúrno-gastronomickému stretnutiu v prístave, kde sa ukázali všetky menšiny žijúce v meste. Takže spievali alebo tancovali Ukrajinci, Bosniaci, Albánci, Česi, Maďari, Taliani, Čiernohorci, Slováci a samozrejme Chorváti. Dni slovenskej kultúry sa skončili vhodením kvetinového venca do mora ako spomienku na všetkých tých, ktorý sa z rijeckého prístavu vybrali pred viac ako sto rokmi do sveta za chlebom.

