Rok osobností Slovákov v Maďarsku: Michal Zsolnai (1944)

Uverejnené: sobota, 03. august 2024, 05:49

Ľudový umelec, drevorezbár sa narodil v roku 1944 v Slovenskom Komlóši. Už v ranom detstve sa prejavilo jeho mnohostranné nadanie, v Slovenskej základnej škole v rodnom meste bol členom divadelného krúžku a spevokolu. Láska k rezbárstvu ho sprevádzala celý život, no nebola jeho jedinou záľubou, kým študoval na strednej škole za elektrikára, začal sa venovať aj športu.

Stal sa mládežníckym reprezentantom v atletike a ani po nešťastnej nehode sa tejto svojej lásky nevzdal a absolvoval štúdium na Telovýchovnej univerzite v Budapešti. Stal sa učiteľom telocviku a techniky v Budapešti. V jeho tvorbe sa odzrkadľuje láska k domovine, úcta k predkom. Jeho drevorezbárske umenie bolo odmenené vyznamenaniami na rôznych odborných fórach.

Michal Zsolnai delí svoje diela do štyroch hlavných skupín: ľudové umenie, úžitkové predmety, sochy a náboženské objekty. Medzi posledne menované patria kríže a sochy s cirkevnou tematikou. Vytvoril napríklad vnútorné a vonkajšie kríže kostola na ulici Fogarasi, je jedným z autorov sochy Sedem vodcov na Thökölyho ulici a jeho kríže možno vidieť aj na uliciach XII. a XVII. obvodu Budapešti.

Vyrobil mnoho umeleckých a úžitkových predmetov, ale ľudovým remeselníkom sa stal až po tom, čo dal na radu priateľov úspešne posúdiť svoje výtvory Rade ľudového umenia a následne sa stal členom Združenia ľudového umenia Békešskej župy. S jeho členmi sa zúčastňoval umeleckých táborov, ale aktívne sa zapája aj do umeleckého života v XVIII. obvode Budapešti, kde v súčasnosti býva. Vystavoval na mnohých miestach a tradičných veľtrhoch ľudového umenia. Podľa jeho slov ho rovnako baví vyrábať predmety každodennej potreby, ako vyrezávať umelecké diela.

„Okrem toho, že mám samozrejme rád svoje vlastné výtvory, snažím sa čítať pocity z tvárí ľudí, ktorí sa na exponáty pozerajú, a to ma teší ešte viac,“ povedal na jednej zo svojich početných výstav.

S manželkou Piroskou v láskyplnej atmosfére vychovali tri dcéry. Vo voľnom čase rád číta a počúva všetky druhy hudby (okrem metalového rocku), a dokonca si už vyrezal aj hudobný nástroj – citaru.

„Musíte poznať vlastnosti dreva, ako sa správa keď je mokré alebo suché. Vždy akceptujem praskliny a uzly v dreve,“ povedal drevorezbár pri inej príležitosti. Až natoľko ich akceptuje, že vytvára napríklad aj misky z popraskaného dreva, ktoré „zošije“ a vyzerajú, akoby boli spojené skutočnými stehmi. Už desaťročia sa úspešne zúčastňuje celoštátnej súťaže betlehemov, keď jeden rok chcel túto príležitosť vynechať, pretože práve nemal dielo, ktoré by mohol do súťaže prihlásiť, na naliehanie organizátorov prihlásil do súťaže svoje „šité“ „Vianočné misky chudobných“. Mali veľký úspech a práve preto už nikdy neodloží deformované, popraskané kusy dreva, ale umelecky ich vyrezáva.

Vždy sa ochotne zapája do aktivít tunajších Slovákov, či už ako hosť alebo pedagóg, čo je aj jeho pôvodné povolanie. Rád vysvetľuje a učí záujemcov ako narábať s nástrojmi, aby z obyčajného kusa dreva vznikla napríklad krásne vyrezávaná palica. Od roku 1995 usporadúvajú slovenské samosprávy pôsobiace v Budapešti výstavy z jeho tvorby. Drevené sochy, sošky, reliéfy, darčekové a úžitkové predmety vytvorené Michalom Zsolnaim poznajú nielen v Maďarsku a v okolitých krajinách, ale aj v ďalekej Kanade.

V roku 2019 mu bolo udelené vyznamenanie CSSM Za našu národnosť.

Foto: Andrea Kiss-Kohut

Rok 2024 vyhlásili Zväz Slovákov v Maďarsku a Ľudové noviny za „Rok osobností Slovákov v Maďarsku“, ktorý by mal prispieť k rozšíreniu všeobecných vedomostí o našich jedinečných Slovákoch za uplynulých sto rokov, a zároveň by mal slúžiť ako zdroj inšpirácie k posilneniu pocitu hrdosti na nedávnu minulosť našej národnosti.

Do radu významných Slovákov môžete zapísať aj vy osobnosti z vášho okolia. Nájdite zaujímavých, činných a pre našu národnosť dôležitých ľudí vo svojom bydlisku, a skúste spracovať ich portréty, ktoré posielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

https://mediaklikk.hu/cikk/2018/11/16/domovina-aki-ismeri-a-fa-lelket-a-totkomlosi-zsolnai-mihaly/