Čemerská žatva a dožinky po druhý raz

Tohto roku sa po druhý raz konal v Čemeri Žatevný festival. V deň D, 13. júla, sa skoro ráno začali schádzať účastníci podujatia, ktorého organizátorom je Slovenská národnostná samospráva veľkoobce Čemer v spolupráci s Folklórnym spolkom Furmička, Čemerskou obecnou samosprávou, Slovenskou samosprávou Peštianskej župy a Spolkom pripeštianskych Slovákov Dolina.

Počas uplynulých rokov sa členovia Furmičky viackrát zúčastnili na dožinkových podujatia v rôznych kútoch krajiny. Zároveň si uvedomili, že oni síce odcestovali, aby sa poučili, aj potešili a tí starší zaspomínali, ale zároveň prišli na to, že už ani súčasní šesťdesiatnici nepamätajú, ako sa žalo obilie pred polstoročím. Preto sa rozhodli podobnú aktivitu odštartovať aj na okolí hlavného mesta. Po vlaňajších skúsenostiach si predsedníčka slovenského voleného zboru pripravovala dôkladný organizačný scenár poučená. Podujatie síce malo úspech, ale Alžbeta Szabová už vo februári vyzvala členské samosprávy Doliny, aby sa vyjadrili čo najskôr. Ak nebudú prihlásení, Čemer sústredí svoje zdroje a sily na iné aktivity. A, čuduj sa svete, prihlášky prišli načas a nikoho nebolo treba nahovárať. Na II. Žatevný festival prišlo aj viac dedín, aj väčší počet účastníkov.

Družstvá medzi sebou síce súťažili, ale celý deň panovala priateľská atmosféra, ako na radostnom rodinnom stretnutí. Jeden druhému sa tešili, vzájomne sa navštevovali v krásne ozdobených a zútulnených pavilónoch a stanoch. Využili príležitosť, aby sa známi porozprávali a dovtedy neznámi zoznámili, viedli priateľské aj odborné rozhovory. Celodenná akcia stmelila kolektívy pestovateľov ľudových tradícií. Jedinečné atraktívne podujatie peštianskeho regiónu pri rybníku v Čemeri, kde v letnej horúčave príjemne pofukoval vetrík, lákalo tiež rodiny s deťmi.

Už o ôsmej sa krojovaný sprievod vybral po dedine za zvukov dychovky miestnej hudobnej školy. Kto nešiel do sprievodu, pustil sa do vytvárania výstavy demonštrujúcej hodnoty zúčastnených 11 obcí. Podujatie si vlani urobilo také dobré meno, že sa prihlásili aj úplne noví záujemcovia z okolitých dedín a mestečiek, bez ohľadu na to, či ich obývajú Slováci. O deviatej dopoludnia odštartovali súťaže. Boli tímy, ktoré žali, päť družstiev súperilo o najlepšieho kosca a najudatnejšiu žnicu. Museli tiež ukladať obilie do kríža, a museli mať pripravené aj povriesla na viazanie. Kým sa ženci v autentickom odeve, ktoré porota tiež hodnotila, pasovali s obilím, zatiaľ ďalšie šikovné ruky pripravovali „frištuk“ na posilnenie. O cenu zabojovali na ráno čerstvo upečené kváskové chlebíky. Samozrejme, o priazeň poroty sa uchádzali rôznorodé pálenky. Vtedy sa už mnohí chystali variť obžinkový obed. Cieľom bolo, aby sa každému zo súťažných družstiev ušla pozornosť a každé dostalo zaslúžené ocenenie za to, v čom je skutočne dobré. „Preto bol aj výber odbornej poroty mimoriadne dôležitý, veď len hodnoverná jury môže mať autoritu,“ prezradila nám predsedníčka slovenskej samosprávy. Frištuky a obedy koštovali a z rôznych aspektov posudzovali János Krekács a Tamás Mihály Kovács. Kinga Mohaiová hodnotila množstvo ovocných destilátov a domáci chlieb lámala Réka Vígová. Agronóm István Mohai udeľoval body žencom a hrabačkám, asistovala mu A. Szabová.

Kým porota hodnotila, obecenstvo sa kochalo pohľadom na javisko, kde vystupovali rad za radom vynikajúce folklórne súbory. O svoje spomienky na niekdajšie žatvy a dožinky sa podelil Michal Palovics.

Počas dňa sa konalo aj množstvo sprievodných programov. Vystavené boli poľnohospodárske stroje – veterány, ale aj starodávne nástroje používané počas žatvy, ba aj fotografie, zachytávajúce letné práce na poli. Deti sa mohli hrať so starodávnymi ľudovými hrami, ale nielen ony, aj dospelí mohli prejaviť svoju kreativitu v práci s drevom.

Počas obeda vyhrávala na javisku Čibaj Banda. Kým porotcovia chutnali súťažné žatevné obedy, predsedníčka miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Alžbeta Szabová, ako gazdiná podujatia, privítala hostí, predstaviteľov zúčastnených obcí, medzi nimi predsedníčku Spolku pripeštianskych Slovákov Dolina Zuzanu Szabovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy Peštianskej župy Emese Gimesiovú Szokolovú, starostu obce Vasad Zoltána Józsefa Martona a tiež predstaviteľov médií. Vzápätí prevzala dožinkový veniec, ktorý potom spolu s novým chlebom požehnal duchovný baptistickej komunity Jaroslav Szemancsik.

Nasledovali vystúpenia folklórnych súborov. Nebudem vymenovávať, ktoré formácie sa uchádzali o priazeň publika, ale nedá mi nespomenúť spoločné vystúpenie zrelých chlapov z malotarčianskej Pannónie a chlapcov z Malej Furmičky, ktorí – akoby spolu nacvičovali roky – dokonale ako jeden, zakrepčili verbunk z Parchovian Sarku ras/raz. Zaslúžili si cenu za najdojemnejšie vystúpenie.

Porota udelila spolu 18 rôznych cien a vyznamenaní. Najúspešnejším družstvom II. Žatevného festivalu sa stal Spevácky súbor Rozmarín z Dabašu – Šáre a putovnú víťaznú misu si tento rok odniesol ďalší Rozmarín, folklórna tanečná skupina z Kartalu.

Po vyhlásení víťazov rozdávanie radosti rôznymi folklórnymi telesami na javisku pokračovalo. Vďačné obecenstvo tlieskalo a odnieslo si domov veľa krásnych pocitov. Isté je, že nielen víťazi, ale aj organizátori môžu byť pyšní na úspešný deň II. Žatevného festivalu v Čemeri.

Foto: J. Hartmann