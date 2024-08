28. Medzinárodný novohradský folklórny festival

Uverejnené: piatok, 16. august 2024, 05:28

Ako každý rok, aj tento sme sa na podujatia Novohradského folklórneho festivalu veľmi tešili. My, diváci, sme ani nepomysleli na to, čo všetko takémuto podujatiu predchádza. Koľko koordinácie, telefonátov a e-mailov: odkiaľ by mali zahraničné skupiny prísť, ako ich dopraviť a ubytovať, aký program pre ne pripraviť. Koľko financií bude potrebných získať z rôznych zdrojov, atď.

Našťastie, pri cezhraničnej organizácii veľmi pomohli odborníci z partnerskej inštitúcie Novohradského osvetového strediska v Lučenci a z miest a obcí historického Novohradu a tak slogan „Jeden festival v dvoch krajinách“ bol naozaj výstižný.

Ako je už zvykom, festival sa začal 24. júla na krásnom mieste pod hradom Šomoška, presne na maďarsko-slovenskej hranici. Zahraničné súbory a všetkých hostí privítali podľa dobrej tradície krojovaní tanečníci zo šalgotarjánskeho Folklórneho súboru Nógrád pohárom vína a pagáčikmi. Medzitým sa o výbornú náladu postarala ľudová hudba Čibaj Banda z Jače. Vlajky národností viali a diváci mohli obdivovať nádherné kroje.

Z hradieb Šomošky sa ozval hlas trombít v podaní folklórnej skupiny z Chrenovca a to bolo signálom, že festival sa práve otvára. Zaznela slovenská a maďarská hymna, ako aj hymna Európskej únie. Program v slovenskom a anglickom jazyku uvádzal a tlmočil Ferdinand Egyed ml., kým v maďarskom jazyku vedúci hostiteľského súboru József Kovács. Potom účastníkov privítali predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Egyed, riaditeľ Novohradského osvetového strediska Stanislav Spišiak a poslanec NR SR a podpredseda banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec. V krátkom programe sa predstavili hosťujúce ľudové hudby Program ukončila FS z Chrenovca hymnou Slovákov v Maďarsku „Daj Boh šťastia tejto zemi...“.

25. júla festival pokračoval na hlavnom námestí v Šalgótarjáne, kde po uvítacom príhovore primátora Zsolta Feketeho zabávali divákov tanečný súbor Nográd, Kis Pitypang, Viganó a potom aj hosťujúce súbory zo zahraničia z Bulharska, Českej republiky a Holandska. Hlavné námestie sa 26. júla stalo dejiskom jubilejného 20. ročníka Slovenského a folklórneho dňa v Šalgótarjáne. Najskôr vystúpili citaristi a folkloristi z Mihálygerge, po nich sa s perfektnými tancami predstavili súbory Furmička a Malá Furmička z Čemeru. Kompozícia ich vystúpenia bola neuveriteľne dômyselná, keďže mladí tanečníci a starší účinkujúci boli na javisku súčasne. Potešilo ma, že som medzi deťmi objavil dvoch svojich malých kamarátov, o ktorých som pred dvoma rokmi v Banke nafotil krásnu fotoreportáž.

ĽH Svrčkovci opäť predviedla exceletné vystúpenie, keď sa však spojili tri kapely – Svrčkovci, Folt a Čibaj Banda – bolo to niečo fenomenálne.

Po temperamentných tancoch v podaní FS Nógrád, vrcholom večera bol folklórny súbor Partizán z partnerského mesta Banská Bystrica. Profesionálny výkon tanečníkov a spevákov! Bol to úžasný zážitok!

Na mieste konania na Hlavnom námestí boli však aj veci, ktoré sa mne osobne nepáčili. Obrovské svetelné reklamy divadla Zenthe na javisku po oboch stranách odvádzali pozornosť od predstavenia. Rušilo to pri fotografovaní a kalilo pôžitok z tanečných vystúpení. Dúfajme, že nabudúce nebudú riaditelia festivalu nútení znášať takúto reklamu počas nášho festivalu.

József Homoga

Foto: autor