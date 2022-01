Polyfónia Alexandra Kormoša v reprinte

Uverejnené: sobota, 08. január 2022, 06:23

Spoločnosť SlovakUm s. r. o. vydala koncom decembra minulého roku už tretiu publikáciu v rade reprintov, a to prvú samostatnú zbierku básní Alexandra Kormoša po štyridsiatich rokoch Polyfónia. Po zbierkach Výhonky a Fialôčka, fiala je teda tretia v poradí básnický debut velikána slovenského slova v Maďarsku, jedného z našich najvýznamnejších básnikov.

Alexander Kormoš (1941 – 2020) bol ikonickou osobnosťou slovenského života v Maďarsku, básnik, prekladateľ, pedagóg, hudobník, redaktor a novinár. Patril ku generácii našich literátov, ktorí po štvrťstoročnom literárnom „neme“ v druhej polovici uplynulého storočia veľmi citlivo reagovali na zrýchľujúce sa odnárodňovanie a stratu materinského jazyka. Ako to zdôrazňujú aj literárni vedci venujúci sa tzv. dolnozemskej slovenskej tvorbe, v poézii Kormoša je národnostný aspekt jeho odkazu vsadený do širšieho historicko-spoločenského kontextu, vo svojej poézii chápe a poníma svet v širokých súvislostiach, súradniciach. Jeho prvá samostatná zbierka básní Polyfónia I vyšla v roku 1981, teda presne pred štyridsiatimi rokmi a v súčasnosti ju už nenájdeme ani v knižniciach, preto bolo žiaduce ju znovu vydať. Básnická tvorba Alexandra Kormoša patrí k základnému vzdelaniu všetkých Slovákov v Maďarsku, resp. vydavateľ vyjadril svoje želanie, aby to tak bolo. Vydaním reprintu jeho prvej samostatnej zbierky básní sme preto chceli prispieť k naplneniu tohto cieľa.

Ide o reprint, teda naozaj sa nič nezmenilo oproti pôvodnému vydaniu, ktoré vyšlo pred štyrmi desaťročiami, vydavateľ dodal iba krátku charakteristiku autora. Knižka sa skladá z desiatich častí, je dvojjazyčná a obsahuje nielen vlastnú tvorbu v slovenskom a maďarskom jazyku, ale aj preklady.

Táto nesmierne vzácna zbierka, prvá svojho druhu, pôvodne vyšla v budapeštianskom Vydavateľstve učebníc, ktoré medzičasom už zaniklo, ako publikácia Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Jej redaktorkou bola univerzitná profesorka Anna Divičanová, knižku ilustroval a obálku navrhol tiež príslušník slovenskej národnosti v Maďarsku, medzinárodne známy a uznávaný maliar Ondrej Lukoviczki.

Význam knižky v tomto digitálnom svete spočíva v jej nadčasovosti. Nezáleží na tom, aký rok sa píše, básne Alexandra Kormoša sú vždy aktuálne a stále nás nabádajú k zamysleniu.

Opätovné vydanie zbierky si môžete zakúpiť v redakcii Ľudových novín za 1500 forintov. Objednávky posielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

(ef)

Foto: autorka

Vydanie publikácie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.