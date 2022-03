Nevymažme si miesto Boha vo svojom živote

Uverejnené: nedeľa, 13. marec 2022, 05:47

V Kostole sv. Jozefa v VIII. obvode Budapešti si v prvú marcovú nedeľu prišli vypočuť Božie slovo a kázeň farára Bélu Balika početní veriaci z hlavného mesta, Dabašu-Šáre, Mlynkov a zo Santova. Milým prekvapením pre organizátorskú Slovenskú samosprávu VIII. obvodu bola prítomnosť skupiny veriacich z Čiech, pracujúcich v Budapešti.

Ako v úvode oznámil dôstojný pán, omšu obetovali za zosnulých príslušníkov rodiny Tamásiovcov a Erdeiovcov Ladislava Tamásiho a jeho manželku Rozáliu rod. Malú, Štefana Malého a jeho manželku Elenu rod. Sztehlíkovú, Pavla Tamásiho a jeho manželku Máriu rod. Mohaiovú a za Jána Erdeiho. Na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova, miništrovala Beáta Erdeiová a čítala Ildika Klauszová Fúziková.

Dôstojný pán začal liturgiu citátom Evanjelia podľa Lukáša 4, 1-13 o 40-dňovom putovaní Ježiša po púšti, kde ho pokúšal diabol. V tých dňoch nič nejedol. Diabol mu povedal, aby premenil kameň na chlieb, na čo mu Ježiš odpovedal, že nielen z chleba žije človek. Potom mu diabol ponúkol všetky kráľovstvá sveta, ak sa mu bude klaňať. Ježiš mu na to: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť’.“ A keď ho nahováral, aby sa vrhol z vrcholu chrámu v Jeruzaleme, veď ak je Boží syn, anjeli ho ochránia, Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha’.“

Dôstojný pán sa prihovoril veriacim príbehom zo života amerického spisovateľa Alexa Haleyho, ktorý mal vo svojej kancelárii obraz korytnačky sediacej na plote. Pri pohľade naň si každý musel uvedomiť, že sama sa tam nemohla dostať, niekto jej pomohol. Obraz mal preto, že keď ho občas premáhalo pokušenie vlastnej dôležitosti, keď sa cítil pyšný na to, čo obdivuhodné urobil, pozrel sa naň a uvedomil si, že podobne ako korytnačke aj jemu mnohí v živote pomohli. Dával si pozor, aby ho neovládla pýcha. „Lenže časy, v ktorých žijeme, mnohých povzbudzujú opačným smerom,“ konštatoval vdp. B. Balik. Populárna kultúra, sociálne siete neraz rozdúchavajú narcizmus a podnecujú nemiestne presadzovanie svojej vôle. „Rastie počet tých, ktorí sú presvedčení, že majú nárok azda na všetko... Z pohľadu viery by sa dalo povedať, že namiesto Boha si postavili svoj obraz. Najvyšším imperatívom sa stalo to, čo oni chcú, čo sa im páči, čo im prináša uspokojenie. V dnešnom evanjeliu sme počuli niečo iné. Nielen chlebom žije človek. Pánovi svojmu sa budeš klaňať a nebudeš ho pokúšať. Kristus na všetky diablove snahy odpovedá vyzdvihnutím pokory, lebo všetko na svete je pre človeka, ale človek je pre Boha.“ Dôstojný pán položil otázky: čo robíme pre to, aby sa na Pánovom mieste neuvelebilo naše ego, aké pôstne predsavzatie si dáme, aby sme nevymazali miesto Boha vo svojom živote.

Keďže 2. marca bola Popolcová streda, keď sme vstúpili do štyridsaťdňového pôstneho obdobia, času prípravy na Veľkú noc, dôstojný pán na konci omše udelil veriacim pomazanie posväteným popolom slovami „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“.

Po skončení sv. omše pozvala predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Monika Szelényiová prítomných veriacich na agapé, ktoré sa konalo v kostole.

vzs

Foto: M. Szelényiová