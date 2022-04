Ježiš – pán duší a zákona

Uverejnené: nedeľa, 10. apríl 2022, 06:10

V 5. pôstnu nedeľu, ktorá pripadla na 3. apríla, sa v Kostole sv. Jozefa v VIII. obvode Budapešti zišli slovenskí veriaci z hlavného mesta a Dabašu-Šáre, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú slúžil farár Béla Balik. Ako v úvode odznelo, aprílová slovenská omša bola obetovaná za zosnulých príbuzných pravidelných účastníkov slovenských bohoslužieb. Na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova, miništrovala Beáta Erdeiová a čítala Ildika Klauszová Fúziková.

V úvode liturgie odznel známy citát z Evanjelia podľa Jána o tom, ako zákonníci a farizeji priviedli pred Ježiša ženu pristihnutú pri cudzoložstve s tým, aby ju odsúdil. On však ich žiadosti nevyhovel a ženu poslal ďalej so slovami, aby viac nezhrešila. Dôstojný pán vo svojej kázni hovoril o tom, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí zdôrazňujú hriechy iných, myslia si, že im je dovolené deptať iných. „Rýdzi človek sa cíti trápne, keď sa hovorí o hriechu druhých. Zlý človek prežíva radosť, keď je svedkom mravného škandálu. Niektorí si chcú získať dôveru, povesť horlivých, a pritom si myslia, že najľahšie ju získajú obžalovaním iných...“ Ježiš však rozpoznal úmysel zákonníkov, ktorí pokrytecky sledovali svoje ciele – chceli pochybovať o jeho slove, znemožniť ho pred zástupmi ľudí. Ježiš je nemilosrdný voči hriechu, ale dobrotivý voči človekovi. Je pán duší i zákona. Jediným slovom môže odpustiť najťažšie viny, veď sú to viny proti nemu. On môže človeka očistiť zvnútra. Ježiš jediným slovom odpúšťa žene a vracia jej život. Je dobrotivý. Sme mu za to vďační? – položil otázku dôstojný pán. Na konci kázne veriaci spoločne vyznali vieru.

V radoch veriacich boli aj štyria členovia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, ktorí sa počas omše spevom pridali ku kantorovi. Prítomní sa veľmi potešili päťminútovému organovému koncertu Štefana Nagya, ktorý zahral Variácie a fúgu na tému Ku krížu prichádzam od maďarského skladateľa, organistu Lajosa Schmidthauera (1882 – 1956). Po koncerte sa v kostole konalo malé pohostenie, na ktorom predsedníčka organizátorskej Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Monika Szelényiová oznámila, že ak sa nestane nič nepredvídateľné, po májovej slovenskej sv. omši sa agapé uskutoční opäť na fare, tak ako tomu bolo dlhé roky pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Ako vidno aj na fotografiách, v kostole ešte stále prebieha rekonštrukcia interiéru a zatiaľ sa nevie, kedy bude dokončená.

vzs

Foto: M. Szelényiová