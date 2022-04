Békeščabania oslávili vstup do Veľkého týždňa

Uverejnené: nedeľa, 17. apríl 2022, 06:00

Kvetná nedeľa je názov nedele pred Veľkou nocou, ktorá je v kresťanskom sviatočnom cykle začiatkom Veľkého týždňa. V tento deň v nedeľu pred svojím ukrižovaním vstúpil Ježiš do Jeruzalema. Je to náš veľký kresťanský sviatok, a tak si ho, samozrejme, pripomínali aj naši slovenskí predkoviaevanjelického vierovyznania a dodnes ho slávime aj my. Obyvatelia Békešskej Čaby sú nábožensky založení, ale aj poverčiví. Verili, že niektoré predstavy o počasí a vývoji priamo súvisia s magickými účinkami názvu dňa Kvetnej nedele.

Pri tejto príležitosti sa nechodí do kostola s Tranosciom, ale berieme si so sebou Svaté pašie. Je to kniha, obsahujúca vybrané piesne a modlitby na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok. Sleduje priebeh sviatočnej bohoslužby, obsahuje texty kňaza a spevy pre cirkevný zbor, ktoré sa striedajú. V Malom evanjelickom chráme čakala ženy zo slovenského evanjelického cirkevného zboru manželka pána velebného na dôchodku Pavla Alberta Kutyeja Alžbeta Kutyejová Szokolayová a dala im rozmarín. Z Pašií čítal riaditeľ békeščabianskeho evanjelického cirkevného zboru a. v. Pavel Gabriel Kutyej. Začal slovami: „Umučení Pána našeho Jezu Krista, jak nám sepsal svatý Matauš evanjelista v XXVI. a XXVII. kapitole.“ Na organe hral kantor Csaba Alföldi, ktorý dokonca upravil starú harmonizáciu celej knihy tak, aby podľa nej vedeli lepšie spievať aj dnešní veriaci a aby zodpovedala najnovšiemu čabianskemu vydaniu. Podľa liturgie farár v tomto čase nevystupuje na kazateľnicu, ale číta pašie z prednej časti oltára. Čítanie Pašií na Kvetnú nedeľu sa z maďarských bohoslužieb vytratilo, preto je mimoriadne cenné, že na slovenských službách Božích sa zachovalo. Hoci sa na slávnostnej slovenskej bohoslužbe zúčastňuje niekoľko desiatok ľudí, je dobré vidieť, že nielen starší, ale aj mladí cítia, nakoľko je dôležité zachovať vieru svojich predkov a odovzdať ju svojim deťom a priateľom. Musíme nasledovať príklad našich predkov, ktorí založili mesto, aby sme aj my mohli pokračovať v rozvoji našej slovenskej Békešskej Čaby.

Na záver citát z jedného spevu:

„Ježiše sa nezpustí, Nebo on sebe

samého Vydal za mne, o tom vím.

Chci sa mocně držeť jeho; Onť jest

život mé duše, Nezpustím se Ježiše.“

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker