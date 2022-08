Takto bude vyzerať náš kostol

Uverejnené: nedeľa, 07. august 2022, 05:51

Na májovom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa uskutočnila prezentácia návrhu na využitie a prestavbu priestorov bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede. Vtedy sme sľúbili našim čitateľom, že plány vizuálneho dizajnu uverejníme aj v našom týždenníku.

Ako je známe, po tom, ako sa budova dostala do vlastníctva CSSM, architekti určili tri dôležité časti rekonštrukcie. Jednak bolo treba preskúmať budovu z hľadiska architektonického, konštrukčného, a preveriť aj strojnícke a elektrické systémy. Kancelária, ktorá sa zaoberá skenovaním budov, pripravila dôkladný plán, ktorý zahŕňa všetky spomenuté hľadiská. Tento plán potom postúpila ďalšej kancelárii, ktorá pripravuje návrh prestavby kostola. Ďalšia fáza je odstránenie nebezpečenstiev objektu, resp. zachovanie stavu budovy, ktorá je vo veľmi zanedbanom štádiu. Potom, ako odstránili z fasády budovy padajúce okrasné elementy a veľké kusy kamenného obloženia, čo znamenalo ozajstné ohrozenie života okoloidúcich. Začiatkom júla sa uskutočnilo odstránenie padajúcej omietky, uvoľnených častí veže, stabilizácia konštrukcie veže, ako aj odstránenie „stromov”, ktoré vyrástli na streche bývalého kostola slovenských evanjelikov v Pešti. Niektoré uvoľnené kamenné ozdobné prvky budú po reštaurovaní vrátené na svoje pôvodné miesto.

Plán návrhu na využitie prezentovali na zasadnutí VZ Gergely Nagy a Emőke Bodnár-Paripás. Ako G. Nagy povedal, pamiatkové aspekty sa dajú zohľadniť skôr rekonštrukciou vonkajšej časti budovy, takže prvoradým cieľom je, aby budova kostola stála vo dvore znovu samostatne, bez vedľajších budov, ktoré k nej dostavali počas niekoľkých desaťročí. V strednej časti budovy vznikne výstavný priestor a divadelná sála s galériou, ktorá bude vhodná na usporiadanie rôznych vystúpení, ale aj konferencií. V bočných krídlach by sa dali umiestniť kancelárie, resp. menšie klubové miestnosti a zasadačky, ako aj knižnica, či sklady. Prvotným cieľom plánu je, aby sa vytvorili multifunkčné miestnosti, ktoré sa dajú všestranne využiť na rôzne ciele. Samozrejme, plán ešte nie je konečný, je to skôr návrh, na základe ktorého sa dá začať s projektovaním vnútorných priestorov budovy. Ak by sa všetky funkcie, ktoré chceme mať obsiahnuté, nezmestili do súčasnej budovy, architekti prišli s nápadom vybudovať vedľa kostola budovu rozširujúcu sa smerom dole. V tejto budove by mohli byť aj kancelárie, ale aj sklady, alebo by sa mohol vytvoriť iný úložný priestor.

(ef)

Vizuálny dizajn budovy budúceho slovenského kultúrneho strediska