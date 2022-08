Uverejnené: nedeľa, 14. august 2022, 05:17

Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti pod vedením Moniky Szelényiovej prvú augustovú nedeľu organizovala už tradičnú svätú omšu v Kostole svätého Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha.

Omšu slúžil dôstojný pán Béla Vojtech Balik z farského Kostola Povýšenia Svätého kríža v Kerestúre. Na omšu prišli nielen veriaci z hlavného mesta, ale aj z Dabašu-Šáre, zo Santova, ba aj zo Slovenska a z Poľska. Kantorom bol Štefan Nagy z Kolárova a miništrantskú službu vykonala Beáta Erdeiová. Litánie čítala Margita Tóthová Urbaničová.

Dôstojný pán na úvod citoval z evanjelia podľa Lukáša, keď Pán povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (LK 12, 35-40)

Ako dôstojný pán vo svojej kázni povedal, večnosť začína už dnes. To nie je hrozba, ani smutná či znepokojujúca správa, lež radostná zvesť v pravom zmysle slova. Musíme byť šťastní, keď nám Boh dáva šancu zapojiť sa do života s ním. Do života vo všetkých dimenziách – časnej i večnej, ľudskej i božskej. Vyzýva nás, aby sme si vážili život na tejto Zemi, lebo je Božím darom. Pritom však máme zostať bdelí, aby nás príchod Pána neprekvapil.

Kantor Štefan Nagy na tradičnom koncerte po svätej omši prekrásne zahral skladbu od Johanna Pachelbela Kánon v D-dur, jediný kánon, ktorý zložil tento nemecký barokový skladateľ žijúci v rokoch 1653 až 1706. Po koncerte veriaci spoločne odišli na faru, kde Slovenská samospráva VIII. obvodu pripravila agapé. Pani predsedníčka Monika Szelényiová využila príležitosť a poďakovala dôstojnému pánovi Bélovi Vojtechovi Balikovi, Štefanovi Nagyovi, Beáte Erdeiovej a Margite Tóthovej Urbaničovej za ich službu, ako aj všetkým prítomným za účasť na slovenskej svätej omši.

(zlh)

Foto: autor