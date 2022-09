Mariánske spevy v Baňačke

Uverejnené: nedeľa, 11. september 2022, 05:21

V Baňačke na Zemplíne sa už vyše dve desaťročia stretajú milovníci mariánskych cirkevných piesní na spoločnom spievaní v gréckokatolíckom kostole svätého Michala Archanjela. 3. septembra bohoslužbu slúžil novovymenovaný miestny duchovný, otec Benedikt Szikora.

Pomáhal mu hosťujúci farár Tomáš Gergely, ktorého všetci lepšie poznajú, lebo je rodákom z Baňačky. Mladý farár vyrastal v obci, jeho staručká babička je slovenskej národnosti. Ku cti mu slúži, že sa pridŕžal stanoviska, aby časť liturgie odznela v nárečí Baňačanov. „Gospodin pomiluj,“ celebroval. Našiel si čas, aby prišiel medzi svojich, hoci koná dušpastiersku službu v štyroch kostoloch pri Tise v rozmedzí vyše 30 kilometrov.

Národnostné skupiny zo Zemplína a z Bukových hôr predstúpili pred oltár, akoby pomyslené javisko a ukázali svoje spevácke umenie precítené duchom Božím. Podujatia sa popri speváckych zboroch zúčastnili aj verejní činitelia. Svojou prítomnosťou udalosť poctil parlamentný hovorca slovenskej národnosti v Maďarsku Anton Paulik, ktorý vo svojom pozdravnom príhovore vyzdvihol dôležitosť zachovávania národných tradícií. S potešením zablahoželal miestnym k ich krásnemu kostolu. Upriamil pozornosť prítomných na jesenné sčítanie ľudu, ktoré je pre našu pospolitosť nesmierne dôležité. Prosil ich, aby k sčítaniu pristúpili s patričnou vážnosťou. Od výsledkov závisí nielen oprávnenosť finančných dotácií, ale aj opodstatnenosť vzniku slovenských národnostných samospráv v ďalších komunálnych voľbách. Slovenský hovorca pozval reprezentantov miestnych Slovákov na návštevu parlamentu, ktorá sa bude konať 23. septembra. Po A. Paulikovi sa slova ujal primátor Nového Mesta pod Šiatrom, ktorého mestskou časťou je dejisko Mariánskeho stretnutia, Baňačka. Péter Szamosvölgyi hovoril o posolstve Márie, matky Božej. Pripomenul odkaz svätého Štefana, keď poukázal na to, že nikto by nemal stratiť svoje dieťa tak, ako on stratil knieža Imreho. V mene rezortu školstva bol prítomný národnostný referent Ministerstva vnútra Maďarska Štefan Kraslán.

Podnet pre novú cestu

Prvou skupinou vystupujúcou na stretnutí bola miestna formácia Rozmarín pod vedením Márie Holodovej. Speváčky sa rozospievali už počas služieb Božích, veď gréckokatolícka cirkev nemá vo svojom božom stánku organ. Na liturgii ho nahrádza oduševnený spev. Po službách Božích len pokračovali v prezentácii svojho repertoáru vo východoslovenskom nárečí, ako kedysi spievali aj v kostole.

Zmiešaný spevácky zbor slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom Harličky dirigovala zbormajsterka Dagmar Kötelešová. Ako to v modernej dobe býva, hudobný sprievod poskytla počítačová „kapela“. K skupine sa pridala aj bývalá členka súboru Júlia Dzurišová, ktorá je už stredoškoláčkou. Tento raz hrala na priečnej flaute. Len pre zaujímavosť dodáme, že Julka sa so svojím nástrojom predstavila aj na folklórnom národnostnom festivale v Banke, v celoštátnom mládežníckom umeleckom telese zastupovala svoj región. Zo susednej mestskej časti Károlyfalva, vlastne Karlsdorf, obývanej nemeckou komunitou, prišiel ako po iné roky súbor zachovávania nemeckých národných tradícií. Pod vedením Zuzany Szebényiovej spievali v nemčine. Z Mikóházy pricestoval na podujatie do Kostola sv. Michala Archanjela Krúžok ľudových piesní Perlová bukréta (Gyöngyösbokréta). Tento súbor podporuje tiež slovenská národnostná samospráva. Vedie ho Agneša Hutkaiová. Spevácky zbor Kvety hút z Pálházy bol početne zastúpený. Teleso vedie Ladislav Tóth, ktorý ho aj sprevádza na klavíri.

Prvýkrát na Mariánskom stretnutí vystupoval Národnostný spevácky zbor z Novej Huty v Bukových horách. „Veľmi sme sa potešili, že prijali naše pozvanie,“ prezradila nám hlavná organizátorka podujatia, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Nové Mesto pod Šiatrom Júlia Kucziková. „Ako nám povedali, veľmi dobre sa u nás cítili. Podnietili sme v členoch formácie chuť spievať cirkevné piesne, dovtedy mali v repertoári len folklór. Zapáčilo sa im spievať aj iný obsah a my sme radi, že sme im otvorili novú cestu. V dôsledku nášho pozvania nadviazali spoluprácu s cirkvou v Novej Hute. Na klavíri ich sprevádzala organistka z tamojšieho kostola a dokonca bola s nimi rehoľná sestra Veronika, ktorá im všemožne pomáhala a hrala na gitare.“

Po spoločnom vystúpení spoločný obed

Svojimi vystúpeniami si účastníci povznášajúceho stretnutia upevnili ducha a svoj vzťah k stvoriteľovi. Spoločnou modlitbou otvorili spoločný obed, aby vzdali hold úspešnému dňu. O telesnú potravu sa postaral personál Reštaurácie a parku oddychu Smaragdové údolie. Obed bol zároveň príležitosťou vychutnať si priateľské stretnutie, možnosť porozprávať sa, vymeniť si navzájom informácie o tých, ktorí zostali doma. „Bolo nás prekvapujúco dosť. Kostol sme naplnili. Nie preto, lebo náš kostol je maličký, ale preto, lebo nás naozaj bolo veľa.“ konštatovala predsedníčka slovenského voleného zboru.

– Viac ako dve desaťročia uskutočňované podujatie sa môže aj takpovediac unaviť, najmä jeho organizátori už môžu mať dosť. Viete sa ešte vždy obnoviť?

– Samozrejme, aj do nášho života zasiahla svetová pandémia covidu, keď sme nemohli zvolať stretnutie spevu mariánskych piesní. V nasledujúcom roku sa spievanie nemohlo konať pre strach z opätovného vypuknutia nákazy. Boli sme opatrní, ani vonku sme si netrúfli nič organizovať, hoci naše ženičky vedia nazdobiť nádherné oltáre konča javiska pod holým nebom. Musím dodať, že aj organizačná práca je náročná. Podujatie však nerobíme preto, že by sme museli. Snažíme sa prinášať vždy niečo nové. Tohtoročnou novinkou bola prítomnosť speváckej skupiny z Novej Huty. Oni začali svoje vystúpenie hymnickou piesňou Daj Boh šťastia tejto zemi. Je to prosba k všemohúcemu, dobre sa hodí do skladby cirkevných piesní. Všetci túto pieseň poznáme a spievavame pri iných príležitostiach. V kostole to bola prekvapujúca sila, uchvacujúca prítomných. 130 účastníkov a hostí obedovalo spolu a užilo si spoločenského ducha. Musím ešte uviesť, že náš slovenský zbor má vynikajúcu spoluprácu s miestnou cirkvou. Snažíme sa aj pomáhať. Naším spoločným úspešným projektom bola obnova Prícestného kríža, na ktorého posvätenie po obsiahlej rekonštrukcii prišiel aj Anatanáz Orosz, biskup gréckokatolíckej cirkvi. Finančný zdroj poskytol Fond Gábora Bethlena. Každý rok tiež organizujeme pútnický zájazd do Máriapócsu, – povedala pre informáciu čitateľov Ľudových novín Júlia Kucziková.

Erika Trenková

Foto: Imrich Fuhl

