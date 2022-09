Byť slobodnými aj od seba samých

Uverejnené: nedeľa, 18. september 2022, 06:09

V prvú septembrovú nedeľu sa na slovenskej svätej omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha v VIII. obvode Budapešti zišlo veľa veriacich. Na radosť organizátorov – slovenského voleného zboru mestskej časti Jozefov – boli medzi nimi nielen obyvatelia hlavného mesta, ale aj Santova, Dabašu-Šáre a tri skupiny turistov zo Slovenska, ktorí sa o náboženskom obrade v slovenskom jazyku v srdci Budapešti dozvedeli z internetu.

Omšu aj tentoraz slúžil dôstojný pán Béla Vojtech Balik z farského Kostola Povýšenia Svätého kríža v Kerestúre, miništrovala Beáta Erdeiová, čítala Ildika Klauszová Fúziková a na organe hralŠtefan Nagy z Kolárova.

Dôstojný pán prečítal Božie slovo podľa Lukáša, časť, v ktorej sa hovorí o tom, kto môže byť Kristovým učeníkom. „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14 – 26, 27, 33)

Na Božie slovo nadviazal svoju kázeň, v ktorej konštatoval, že v dnešnom svete býva občas centrom pozornosti ľudská dôležitosť. „Koľkí sa domnievajú: „Keby to bolo na mne, čo všetko by som ja vedel poradiť! Čo všetko by som mohol zlepšiť!“ So štipkou irónie sa občas hovorí, že farníci najlepšie vedia, čo by mali robiť farári; farári zasa najlepšie vedia, čo by mali robiť biskupi... A niektorí špecialisti by dokonca vedeli aj pápeža usmerniť, ba podaktorí azda aj samotného Pána Boha.“

Ľudia si občas myslia, že všetko by lepšie fungovalo, keby si tí ostatní dali povedať a oni by mohli rozhodovať! K tomu sa pridáva takzvané vypočítavanie. „Veď koľkokrát sme už my pomohli! A čo všetko sme my dali! Čo sme my pre druhých urobili!“ zamýšľal sa dôstojný pán a konštatoval, že také čosi funguje iba v prípade ľudí. S určitosťou však nie vo vzťahu k Pánu Bohu. „Kristus na to v evanjeliu nadväzuje pozvaním: zrieknite sa všetkého, aj svojho života, a potom ma nasledujte. Nevyratúvajte, ale dajte sa k dispozícii. Ba zoberte na seba kríž a staňte sa tak učeníkmi. Slobodnými od všetkého: dokonca aj od seba samých,“ vyzval veriacich Béla Vojtech Balik.

Po skončení sv. omše pripravil kantor Štefan Nagy pre veriacich malý koncert, bravúrne zahral Fúgu G dur BWV 541b od J. S. Bacha a pozval ich na svoj koncert, ktorý sa konal nasledujúcu nedeľu v Budíne na Hlavnej ulici, v Kostole kapucínov.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Monika Szelényiová pozvala prítomných na agapé na neďalekú faru, kde ich informovala o najbližších slovenských programoch v hlavnom meste.

(vzs)

Foto: M. Szelényiová