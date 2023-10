Darmo sa človek namáha, ak nedostane požehnanie

Uverejnené: nedeľa, 22. október 2023, 06:18

V nedeľu 15. októbra sa v kaplnke evanjelického cirkevného zboru a. v. na Rákócziho triede konala ekumenická bohoslužba. Ako je to už mesiace zvykom, obrad sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou samosprávou VIII. obvodu hlavného mesta na čele s Monikou Szelényiovou.

Základom kázne zborovej farárky Hildy Gulácsiovej Fabuľovej bola 21. kapitola z Evanjelia podľa Jána: „Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. ... Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť – bol totiž nahý – a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol: Poďte a jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych.“

– Často sme hovorili o tom, že máme veľa ťažkostí, bied, vojen – a to už nielen na Ukrajine, ale aj v Izraeli. Toto sú veľmi ťažké situácie, človek sa bojí, nevie, čo mu prinesie zajtrajšok, – pripomenula sestra farárka aktuálne tragické udalosti. – Jedna sestra, ktorá má priateľov v Izraeli, mi povedala, že jej kamarátka už v srdci cítila, že onedlho vypukne vojna, toľko tam bolo napätia. Konštatovali sme, že nemôžeme nič iné robiť, len sa modliť. To je najmenej, ale aj najviac, – povedala. Následne sa zmienila o ťažkostiach, s ktorými sa denno-denne stretávame tu v Maďarsku. – V tejto dobe musí človek často rozmýšľať nad tým, ako rozumne narábať s peniazmi. Keď vojde do obchodu, vidí veľkú drahotu a musí si vybrať, čo zo všetkých potrebných vecí si môže kúpiť.

Ako na to sestra farárka poukázala, v citovanom texte Jána vidíme lásku a starostlivosť Pána, keď sa zjaví po svojom vzkriesení učeníkom. Nestalo sa to po prvý raz, ale oni sa predsa len báli, nevedeli, ako konať. Peter sa rozhodol, že sa vráti loviť tam, kam ich pán Ježiš predtým povolal. Celú noc sa učeníci namáhali, ale nič nechytili, aj keď boli skúsení rybári. Ich práci chýbalo požehnanie. Až keď sa im zjavil Ježiš a povedal im, aby zase hodili sieť, našli v nej plno rýb. Všade, kde je prítomný Pán, sa stane zázrak. – Náš Pán nám hovorí, aby sme sa nebáli. Blahoslavený je muž, ktorý dúfa v Neho, ten môže prežívať jeho milosť, nekonečnú lásku a starostlivosť, – konštatovala na záver sestra farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová.

Ekumenická bohoslužba bola spojená so spoveďou a večerou Pánovou, po ktorej sa veriaci družne pozhovárali.

(kan)

Foto: autorka