Pozvime Boha a jeho milosť do nášho srdca

Prvý septembrový deň pripadol na nedeľu a tak sa v hlavnom meste v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha slávila slovenská svätá omša. Keďže v tento deň sa v IV. obvode konal Deň národností, viacerí pravidelní účastníci slovenských bohoslužieb v VIII. obvode začali deň v Novej Pešti, kde si pozreli vystúpenie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a chvíľu sa tešili pohostinnosti tamojšej slovenskej samosprávy.

Načas sa presunuli do VIII. obvodu, aby sa pripojili k veriacim z hlavného mesta, Dunakeszi, Verešváru a rodine z Košíc, ktorá bola práve na výlete v Budapešti. Príjemným prekvapením pre organizátorov – Slovenskú samosprávu VIII. obvodu na čele s Monikou Szelényiovou – bola prítomnosť miestneho obyvateľa rusínskeho pôvodu, profesora, prekladateľa a novinára Vladimíra Pukiša a jeho manželky ukrajinskej národnosti, ktorých syn študuje na univerzite v Nitre a ktorí prejavili záujem zúčastňovať sa na podujatiach ich slovenského voleného zboru.

Svätú liturgiu v slovenskom jazyku prišiel po druhý raz slúžiť kaplán Mikuláš Šurín z Farnosti svätého Imricha v Štúrove, miništrovala Beáta Erdeiová, zo Svätého písma čítala Margita Tóthová Urbaničová a na organe hral Štefan Nagy z Kolárova.

Dôstojný pán sa vo svojej kázni zamyslel nad tým, ako sa ľudia stavajú k hriechom. „Niekedy môžeme mať tendenciu vinu za hriech pripísať nejakému vonkajšiemu predmetu, vonkajšej skutočnosti, alebo inému človeku. My však dobre vieme, že Boh dal človeku slobodnú vôľu, aby sa vedel rozhodnúť. Preto je naším rozhodnutím, či chceme konať dobro, chceme rásť v svätosti, alebo či chceme hrešiť. ... Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu zjavuje, že podstatné je mať v našom vnútri, v našej duši zapísané Božie prikázanie, Božie zjavenie. Poznať ho, milovať ho, uskutočňovať ho. ... Človek je pozvaný k poznávaniu Boha, aj vecí okolo seba. ... Uvedomeniu si, že Kristus nás pozýva k niečomu väčšiemu, k niečomu úžasnejšiemu, ako len k ľudským obyčajom. Pozýva nás k spoločenstvu so sebou, pre ktoré sme boli stvorení. ... Preto, aj keď bojujeme s hriechmi, pozvime Boha a jeho milosť do nášho srdca. On nás chce uzdraviť. Neobviňujme veci naokolo, dokážme priznať si vinu, čo je dôležitým predpokladom pre pokánie a nápravu našich vín, našich hriechov. Príďme k Bohu, ktorý nás miluje, ktorý sa nám dáva poznať, ktorý nás chce požehnať a dať nám milosti pre budovanie našej svätosti,“ vyzval veriacich otec Mikuláš Šurín.

Po omši sa na neďalekej fare konalo agapé, na ktorom Monika Szelényiová poďakovala prítomným za službu a účasť a pozvala ich na malé pohostenie. Veriaci sa mohli pri občerstvení a chutných koláčikoch, ktoré priniesla majiteľka Cukrárne Emil vo Verešvári Terézia Valenčičová, do vôle pozhovárať.

(vzs)

Foto: Monika Szelényiová