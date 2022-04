Uverejnené: piatok, 01. apríl 2022, 05:07

Deviateho marca sa konalo Valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu. Bolo to prvé zasadnutie po pandémii.

Na začiatku odznela správa predsedu ČOS Michala Lásika, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol: „Prežili sme veľmi ťažké roky a tie roky boli plné žiaľu, smútku a chorôb, a len dúfajme, že sa situácia zlepší. Prežili sme to a otvorila sa nám cesta k novému životu. Ani za tie dva roky sa činnosť organizácie nezastavila.“ Dodal, že veľké, malé, staré i mladé skupiny ďalej pokračovali vo svojej práci. Napriek tomu, že nám hrozia rôzne nebezpečenstvá, my sme takí tvrdí, že prežijeme všetko.

„Starí vždy povedali, že najbezpečnejší stolček má 3 nohy a my tiež stojíme na troch nohách: prvá noha je ČOS, druhá je samospráva a tretia ste vy.“ Podčiarkol, že musíme zase otvoriť naše brány, lebo pandémia naše duše poráňala, a aj keď sme pracovali v malých skupinách, keď to opatrenia umožnili, ale ostali tam rany zatvorenosti. Na tom treba pracovať, aby čabianska Slovač spolupracovala so Slovákmi z celého Maďarska a v neposlednom rade s krajanmi zo zahraničia, s občanmi materskej krajiny. Chcú s nimi spolupracovať aj zahraničné komunity a tohto roku už ich konečne môžu navštíviť.

V Dome slovenskej kultúry pracujú v novej štruktúre. Odovzdali právo prevádzkovania obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. „Keby nebola pandémia, možno by sme to prežili, ale to bola jediná možnosť, aby sme zachovali DSK pre nás, Slovákov,“ dodal predseda. Čo sa týka obľúbenosti, zákazníci sú spokojní a veľa sa o tom píše aj v novinách. Na záver svojho prejavu zdôraznil, že s obchodnou spoločnosťou naďalej spolupracujú.

Vo verejnoprospešnej správe, ktorú predložila konateľka ČOS Hajnalka Krajčovičová, okrem iného vyzdvihuje: Odkedy odovzdali prevádzkovanie obchodnej spoločnosti, môžu koncentrovať sily na spolkový život. Majú jednu spolupracovníčku, ktorá pomáha. Potom členka VZ Natália Lopušná prezradila, že môžu svoje ciele plánovať len vo všeobecnej rovine. Zabezpečenie materiálnych a ľudských zdrojov je v neustálej konzultácii a spolupráci s novou konateľkou. Organizácia bola schopná poskytnúť im celú škálu pomoci a podpory, o ktorú žiadali. Prítomní sa ďalej dozvedeli, že časopis Čabän a obľúbený Čabiansky kalendár budú vychádzať aj naďalej. Tento rok sa im podarilo vydať aj multifunkčný nástenný kalendár. Pokračovalo sa aj v partnerskej spolupráci a hovorilo sa aj o nevyhodnotených súbehoch. Odznela aj informácia o podujatiach, ktoré pripravujú pre obyvateľov Čaby a jej okolia do novembra.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker