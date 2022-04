Konštruktívne stretnutie Čorvášanov

Uverejnené: piatok, 01. apríl 2022, 05:06

V poslednej dobe sa udialo veľa významných vecí v spoločenskom živote dolnozemských obcí. Dostali pozvánku na Verejné zasadnutie Slovenskej samosprávy mesta Čorváš. Na úvod predsedníčka samosprávy Alžbeta Hudiková oznámila prítomným, že dnešný program je v živote obce veľmi dôležitý.

Informovala o činnosti v roku 2021, v ktorom sa pre pandémiu koronavírusu nemohlo urobiť všetko. Do júla bola samospráva riadená na základe rozhodnutí predsedníčky, napriek tomu boli všetky prerokované s poslaneckým zborom. Práca sa počas tohto obdobia nezastavila. Slovenský deň 10. septembra bol veľmi úspešný. Chceli by ho organizovať aj naďalej. V tomto roku sa ukončia dva súbehy. Oba sú spojené so Slovenským spoločenským domom. Vytvorením tohto domu vzniknú nové priestory na organizovanie podujatí. Spomenula tiež, že v prípravnej fáze je virtuálna prezentácia miestneho slovenského pamiatkového domu, na ktorej spolupracujú s Ondrejom Dohányosom z pamätného domu. Zároveň poďakovala za pomoc obci Čorváš, ktorá je im vždy k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok. „Môžeme povedať, že od roku 2017 naša obec získala 30 200 000 forintov z grantov na spoločenský a pamätný dom. V tomto nám veľmi pomohli aj miestni obyvatelia, ktorí k nám bez váhania prišli. Tento rok v septembri sa uskutoční aj 20. Slovenský deň v Čorváši, ktorý je dôkazom kontinuity a vôle našej národnosti žiť.“

Na podujatí sa zúčastnil predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely, ktorý najprv informoval o nadchádzajúcich voľbách, ale veľký dôraz kládol aj na sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutoční v októbri. „Je dôležité identifikovať sa ako Slováci, pretože v istom zmysle ide o našu existenciu. Ak sa Slováci v Maďarsku ukážu, môžeme dosiahnuť oveľa viac a z finančného hľadiska to nie je zanedbateľné.“ Dodal, že naša národnosť je, žiaľ, jazykovo dosť asimilovaná, ale naša kultúra nezanikla. V posledných rokoch sa naskytla príležitosť na pozitívnu víziu budúcnosti. Uviedol príklad Békešskej Čaby, ktorá má niekoľko paralelne prebiehajúcich programov. To má ukázať modernými prostriedkami, prečo je dobré byť Slovákom. Priniesol so sebou publikácie na túto tému. Pokračovala diskusia, v ktorej sa hovorilo o tom, že okrem zavedenia výučby slovenského jazyka by chceli posilniť aj miestnu identitu. O. Kiszely dodal, že by bol rád, keby od nich ostatné obce „ukradli“ nápady.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker