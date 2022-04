Rokovania o spolupráci

Uverejnené: piatok, 29. apríl 2022, 08:34

Začiatkom apríla sa predstavitelia Únie slovenských organizácií v Maďarsku vybrali na ďalekú cestu z Dolnej zeme, Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša na juh Slovenska. Mali totiž naplánované stretnutie s priateľmi a partnermi z Horných Salíb, Galanty a ďalších miest, kde žijú Slováci, presídlenci a ich potomkovia z oblastí, ktoré obýva členská základňa Únie.

Predseda organizácie František Zelman o tom pre náš týždenník povedal: „Teraz sme sa na cestu vydali traja, Hajnalka Krajčovičová v mene Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a jej kolegyňa Alžbeta Liptáková. Zastrešujúcu Úniu slovenských organizácií v Maďarsku som zastupoval ja. Najprv sme sa stretli s predstaviteľmi spolku s názvom Genealógia dolnozemských Slovákov. Rokovali sme s Ľubomírom Kmeťom a Renátou Gombárovou. Predkovia pani Gombárovej pochádzajú z Malého Kereša a ona sa venovala genealogickému výskumu Slovenského Komlóša. Teraz sa sústreďuje na výskum Malého Kereša. Čoskoro vydáme knižku matrík Ambrózky. Dohodli sme sa tiež, že podporíme genealogickú prácu na matrikách v Malom Kereši, Békešskej Čabe a vo Veľkom Bánhedeši. Večer sme sa stretli s predstaviteľmi občianskeho združenia Apovka Mamovka v Horných Salibách. Predsedom organizácie je Miroslav Lóczy. Niekoľko rokov sme úspešne spolupracovali s touto organizáciou, až pandémia koronavírusu nám to prerušila. Len sme podpísali dohodu a krajiny sa uzatvorili. Teraz sme debatovali o ďalších aktivitách, ktoré by sme rozbehli v tomto roku. Zobrali sme so sebou aj našu knižku Komlóšske pochúťky, ktorá je v tých končinách veľmi populárna a členovia spolku Apovka Mamovka jej predali veľké množstvo. Čoskoro si pripomenú 75. výročie presídlenia Slovákov z Maďarska do Československa a pozvali nás na slávnosti. Dohodli sme sa, že sa v Horných Salibách zastavíme, keď pôjdeme začiatkom júla s členstvom Únie na už tradičný zájazd Po stopách našich predkov. Tentoraz sa vyberieme po Západnom Slovensku a naša prvá zastávka bude práve v Horných Salibách. Sľúbili nám zorganizovať veľmi zaujímavý program. Myslím si, že budeme mať spoločné bohoslužby, navštívime niektorý z vodných mlynov v okolí a večer pravdepodobne spolu povečeriame.“

Predstaviteľka ČOS Hajnalka Krajčovičová dodala: „Naša cesta potom pokračovala do Galanty. Stretli sme sa tu s osobnosťou slovenského diania Annou Pilárikovou a dohodli sme sa na témach, ktorými by prispela do nášho Čabianskeho kalendára. V Horných Salibách som sa potešila, keď som sa dozvedela, že neďaleko je Čataj. Naša členská organizácia výšivkárok Rozmarín vyhrala mimoriadnu cenu s čatajským motívom. Rozhodli sme sa, že do Čataja prevezieme výstavu s výtvormi našich výšivkárok. Našu iniciatívu prijali veľmi ústretovo. Začiatkom júna bude výstava v Čataji, aj slávnosti presídlenia v Horných Salibách. Vieme tieto podujatia spojiť. Na Obecnom dni v Čataji odovzdajú Čatajskú izbu, ktorá sa stane súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Vytvoria pre nás priestor, kde budeme môcť aj my vystavovať.“

E. Trenková

Foto: A. Liptáková