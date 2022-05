Valné zhromaždenie znovu v sídle CSSM

Uverejnené: streda, 25. máj 2022, 18:04

„Vítam vás doma, zase v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku!“ Takto pozdravila poslancov Valného zhromaždenia CSSM 24. Mája predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková. Poslanci za posledné roky nemohli zasadať v sídle nielen pre pandémiu a možnosti lepšieho rozmiestnenia počas zasadnutia, ale aj preto, lebo istý čas bola zasadačka zničená spodnou vodou. Nedostatky sa napravili, pandémia je na ústupe a takto 22 prítomných poslancov sa mohlo pustiť do práce.

Práce okolo kostola

Prezentáciu návrhu na využitie a prestavbu priestorov bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede viedli architekti poverení prípravou návrhu. Tamás Bartók povedal, že po tom, ako sa budova dostala do vlastníctva CSSM, určili tri dôležité časti rekonštrukcie. Jednak bolo treba preskúmať budovu z hľadiska architektonického, konštrukčného, a preveriť aj strojnícke a elektrické systémy. Kancelária, ktorá sa zaoberá skenovaním budov pripravila dôkladný plán budovy, do ktorého zahrnuli všetky spomenuté hľadiská. Tento plán potom postúpili kancelárii, ktorá sa zaoberá návrhom prestavby kostola. Ďalšia fáza je odstránenie nebezpečenstiev objektu, resp. zachovanie stavu budovy, ktorá je vo veľmi zanedbanom štádiu. Ako sme o tom informovali aj čitateľov Ľudových novín, z fasády budovy padajú okrasné elementy a veľké kusy kamenného obloženia, čo znamená ozajstné ohrozenie života okoloidúcich. Bol potrebný aj plán na odstránenie nebezpečenstva a zachovanie budovy, ktorý vyžadoval stanovisko pamiatkového úradu. Po dodaní tohto plánu bolo možné začať potrebné práce. Žiaľ, zopár stromov, ktoré za uplynulé desaťročia prirástli k srdcu obyvateľom Lutherovho dvora, museli vyrezať z dôvodu, že boli zvnútra choré, alebo ich korene siahali až pod kostol. Stromy vyšetrili odborníci, ich odstránenie odsúhlasili kompetentné úrady a po ukončení rekonštrukcie budovy zasadia nové stromy. Počas preskúmania zistili aj to, že strecha sa nedá opraviť, takže treba vybudovať nový strešný systém. Väčšie kusy kameňov posilnia, a tie, ktoré sa uvoľňujú, odstránia. „Môžeme konštatovať, že budova sa čoskoro dostane z postavenia životunebezpečnej a bude možné ju dostavať,“ konštatoval T. Bartók. Treťou fázou je príprava návrhu na využitie na základe žiadosti objednávateľa. Architekti dostali zoznam funkcií, ktoré by mala budova mať, aké miestnosti sú v nej žiadané a na základe týchto požiadaviek pripravia projekt. Plán návrhu na využitie prezentovali Gergely Nagy a Emőke Bodnár-Paripás. Ako G. Nagy povedal, pamiatkové aspekty sa dajú zohľadniť skôr rekonštrukciou vonkajšej časti budovy, takže prvoradým cieľom je, aby budova kostola stála vo dvore znovu sama, bez vedľajších budov, ktoré k nej dostavali počas niekoľkých desaťročí. V strednej časti budovy vznikne výstavný priestor a divadelná sála s galériou, ktorá bude vhodná na usporiadanie rôznych vystúpení, ale aj konferencií. V bočných krídlach by sa dali umiestniť kancelárie, resp. menšie klubové miestnosti a zasadačky, ako aj knižnica, či sklady. Prvotným cieľom plánu je, aby sa vytvorili multifunkčné miestnosti, ktoré sa dajú všestranne využiť na rôzne ciele. Samozrejme, plán ešte nie je konečný, je to skôr návrh, na základe ktorého sa dá začať s projektovaním vnútorných priestorov budovy. Ak by sa všetky funkcie, ktoré chceme mať obsiahnuté, nezmestili do súčasnej budovy, architekti prišli s nápadom vybudovať vedľa kostola budovu rozširujúcu sa smerom dole. V tejto budove by mohli byť aj kancelárie, ale aj sklady, alebo by sa mohol vytvoriť iný úložný priestor. Plány vizuálneho dizajnu čoskoro ukážeme aj čitateľom Ľudových novín.

Rozpočet, kampaň, dokumenty

Po tomto obsažnom začiatku poslanci VZ CSSM si vypočuli informácie o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti. Slovenský hovorca Anton Paulik sa stal predsedom kontrolného výboru v tomto volebnom cykle a o aktivitách výboru pravidelne informuje vo svojich zápiskoch aj na stránkach Ľudových novín. Po odhlasovaní správy predsedníčky a podpredsedov CSSM za uplynulé obdobie VZ schválilo účtovnú závierku CSSM a jej inštitúcií za rok 2021. Náš najvyšší volený zbor minulý rok končil (aj v dôsledku toho, že sa ešte nemohli začať rekonštrukčné práce na kostole) v pluse a vedenie CSSM sa rozhodlo časť zostatku – 1,3 miliardy forintov – uložiť v štátnych cenných papieroch. „Takto budeme mať na konci roka vyše 50 miliónov forintov príjmu, čo trochu zníži naše náklady vzniknuté v dôsledku inflácie,“ povedala A. Hollerová Račková.

Na prebiehajúci rok schválili poslanci rozpočet CSSM a jej inštitúcií zatiaľ vo výške 5 264 595 414 forintov, štatistický počet jej zamestnancov je 305 osôb. Materiály týkajúce sa rozpočtu CSSM a jej inštitúcií prerokovali všetky výbory CSSM v prípravnej fáze zasadnutia VZ a všetky aj schválili.

Poslanci schválili správu o použití finančných prostriedkov poskytnutých CSSM na kampaň pred parlamentnými voľbami, 19 652 116 forintov využili na usporiadanie kultúrnych podujatí po celom Maďarsku a na reklamné účely. O skúsenostiach z tohtoročných parlamentných volieb hovorili poslanci aj v bode rôzne. Ako vysvitlo, bolo by lepšie, ak by sa zmenili predpisy, podľa ktorých finančné prostriedky na kampaň dostanú nominačné organizácie iba po ukončení prihlásenia sa na zoznamy voličov, čo je v prípade národností nevýhodné, nakoľko počas kampane by ešte mohli agitovať ľudí, aby sa prihlásili na slovenskú listinu a brali možnosť zúčastniť sa na nej ako pozitívum a nie ako odobratie práva hlasovať na politické strany. Z hľadiska priebehu volieb vo viacerých volebných obvodoch nedostali slovenskí voliči hlasovaciu listinu na voľbu individuálneho parlamentného poslanca, čo je protiprávne.

Poslanci VZ CSSM schválili ročnú účtovnú závierku SlovakUm s. r. o. za rok 2021 a s potešením konštatovali, že napriek finančným ťažkostiam vedenie spoločnosti hospodárilo dobre a vykázalo aj zisk, vďaka čomu môže zachovať svoj verejnoprospešný charakter.

Po schválení ročnej účtovnej závierky Čabianski Slováci s. r. o. za rok 2021, ktorá tiež končila s minimálnym ziskom, sa poslanci rozhodli kapitálovo posilniť spoločnosť na uskutočnenie nevyhnutného rozvoja a vytvorenia podmienok na to, aby spoločnosť mohla rozvíjať svoju činnosť. Na tieto ciele odhlasovali poslanci sumu 10 miliónov forintov, ktorú môže spoločnosť použiť do konca júna 2024 a vyúčtovať ju musí do konca júla 2024.

Po modifikácii zakladajúcej listiny Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) a organizačných a prevádzkových poriadkov inštitúcií CSSM – Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, ÚKSM, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku – poslanci modifikovali aj zakladajúcu listinu Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, v ktorej doteraz fungovala aj doplnková výučba slovenčiny, ktorá ale neprebieha na škole, kde je jednojazyčná výučba. Zároveň modifikovali aj uznesenia o počte skupín a tried v školskom roku 2022/2023 v Materskej škole, všeobecnej škole, gymnáziu a kolégiu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti.

A. Hollerová Račková informovala o výsledkoch konkurzu na post riaditeľa Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši. VZ sa rozhodlo, že konkurz označí za bezpredmetný.

Na post riaditeľa VÚSM sa do konkurzného konania prihlásila súčasná riaditeľka Tünde Tušková. Vyhovela všetkým požiadavkám a podala ucelený a jasný konkurzný materiál, s ktorým sa oboznámili aj výbory CSSM. Na základe rozhodnutia VZ CSSM riaditeľkou VÚSM ostáva do 30. mája 2027 T. Tušková.

Po náhlej smrti Ľudovíta Pomichala bola potrebná aj voľba nového člena Redakčnej rady Ľudových novín. Predsedníčka CSSM po konzultácii so šéfredaktorkou a konateľom spoločnosti SlovakUm požiadala o členstvo Ingrid Slaninkovú, ktorá post prijala. Rozhlasová redaktorka I. Slaninková začínala ako redaktorka v Československom rozhlase pred tridsiatimi rokmi. V januári 1993 začal vysielať nový okruh Slovenského rozhlasu relácie pre krajanov žijúcich v zahraničí a Ingrid bola pri jeho štarte. Stanici Radio Slovakia International je verná doteraz a prináša už 30 rokov svojim poslucháčom príbehy zahraničných Slovákov.

V tomto bloku uznesení čakalo poslancov VZ CSSM už iba jedno uznesenie, ale o to radostnejšie: schválili totiž zmenu prevádzkovateľa materskej školy v Šámšonháze, ktorým bude miestna slovenská samospráva.

Vyznamenanie, podpory

Poslanci na uzatvorenom zasadnutí rozhodli o udelení vyznamenania CSSM Za našu národnosť, ktoré odovzdajú 2. júla v Sarvaši na Dni Slovákov v Maďarsku. CSSM udelí aj vyznamenania maximálne štyrom jednotlivcom a dvom kolektívom, ktorí vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.

Potom zasadnutie bolo znovu verejné a poslanci na základe odporúčania členov Kultúrneho výboru sa rozhodli aj o udelení podpôr CSSM. Ako sme sa dozvedeli od kultúrnej referentky CSSM Veroniky Laluškovej, CSSM dostala 69 súbehov v hodnote 11 265 434 forintov. Z toho bolo 6 žiadostí neplatných. Boli takí, ktorí podali viac súbehov, ako podľa počtu zaregistrovaných voličov mohli. Iní zasa žiadali financie na adventné/vianočné podujatie, podporu však treba použiť do 31. októbra a tak i tieto žiadosti boli zamietnuté. O podporu požiadala aj jedna neregistrovaná organizácia, CSSM však nemôže vyhovieť takýmto subjektom, lebo nemajú napríklad daňové číslo. Tabuľku s udelenými podporami čoskoro sprístupníme na našej webovej stránke.

Po schválení modifikácie plánu verejných obstarávaní CSSM poslancov čakalo ešte schválenie účasti CSSM na futbalovom turnaji Europeada 2022, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 25. júna až 3. júla v Rakúsku. Organizujú ho Slovinci žijúci v Korutánsku.

V bode rôzne sa Zoltán Szabó poďakoval členom VZ, ktorí poskytli finančné dary predsedníčke Slovenskej samosprávy v Capári, ktorej rodine zhorel dom a v súčasnosti bývajú v Slovenskom dome v Černi. A. Hollerová Račková sa poďakovala tým, ktorí poskytli cez CSSM pomoc utečencom z Ukrajiny a zároveň poznamenala, že by bolo správne vytvoriť v rámci nadácie CSSM zvláštny fond na podobné príspevky, aby sa aj CSSM mohla zapojiť do charitatívnych akcií.

Eva Fábiánová

Foto: autorka