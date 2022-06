Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok v Budapešti

Uverejnené: štvrtok, 23. jún 2022, 15:01

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v piatok 17. júna pricestoval do Budapešti, aby s maďarským ministrom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Péterom Szijjártóom rokoval o aktuálnych zahraničnopolitických a bilaterálnych témach. Následne šéf slovenskej diplomacie zavítal do sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM).

Nosnými témami stretnutia ministrov zahraničia bolo zhodnotenie bilaterálnych tém, ako aj spolupráce v rámci regionálnych zoskupení, akým je Vyšehradská štvorka – predsedníctvo vo V4 od 1. júla preberá od Maďarska práve Slovensko. Podľa Szijjártóa obe krajiny profitujú zo vzájomnej spolupráce, zvlášť v súčasnej napätej hospodárskej situácii vo svete, v ktorej sa zhodnocuje význam stabilných a predvídateľných vzťahov. Ministri si vymenili názory aj na bezpečnostné otázky v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine a hovorili o rozširovaní EÚ o krajiny Západného Balkánu a osobitne Ukrajiny.

V sídle CSSM sa Ivan Korčok stretol so zástupcami Slovákov v Maďarsku – o problémoch a radostiach slovenskej komunity mu porozprávali predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, parlamentný hovorca Anton Paulik, predseda kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku Matej Šipický, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman, zástupca riaditeľky slovenskej školy v Budapešti Peter Pecsenya, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Szeljak, podpredseda VZ CSSM Ondrej Horváth a vedúca kabinetu CSSM Orsolya Szabová. Predsedníčka CSSM informovala delegáciu šéfa slovenskej diplomacie o aktuálnom stave projektu Slovenského kultúrneho strediska v bývalom evanjelickom kostole na Rákócziho triede v Budapešti. Na rekonštrukciu Slovenská republika prispela vlani sumou dvoch miliónov eur, maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM prvú dotáciu vo výške 765 miliónov forintov a v ďalších dvoch rokoch poskytne po 700 miliónov forintov. Ako to už naši čitatelia vedia, kostol sa po rekonštrukcii zmení na slovenské kultúrne centrum, v ktorom budú vytvorené výstavné priestory, knižnica, divadelná sála, sklad, kancelárie, redakcia Ľudových novín a ekumenická kaplnka. Na stretnutí sa hovorilo aj o problematike vyslaných učiteľov pôsobiacich na slovenských národnostných školách v Maďarsku – predsedníčka CSSM požiadala šéfa slovenskej diplomacie o možnosť prerokovania spôsobu výberu a zamestnávania týchto pedagógov, aby to bolo prispôsobené novým podmienkam –, a nastávajúcom sčítaní obyvateľov. Hovorilo sa aj o novej koncepcii štátnej politiky SR voči Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorú prijala slovenská vláda 8. júna.

(tasr – kan)

Na slovíčko s ministrom zahraničia SR Ivanom Korčokom

Po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok zavítal medzi Slovákov v Maďarsku. S reprezentantmi slovenskej národnosti sa stretol v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Ľudové noviny.

– Pred tým, ako ste odcestovali na služobnú cestu do Čiernej Hory, Severného Macedónska a Maďarska, ste na sociálnej sieti napísali, že sa s maďarským ministrom Péterom Szijjártóom budete stretávať na váš návrh minimálne dvakrát do roka, aby ste mohli prediskutovať všetky otázky vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom a určité nejasnosti. Sú medzi nimi aj otázky týkajúce sa národnostných menšín žijúcich v oboch krajinách?

– Táto otázka je vždy na stole. Je pravdou, že vzhľadom na početnosť maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku vedieme veľmi vyvinutý dialóg o tejto otázke. Ale môžem vám povedať aj to, že dnes, keď som prišiel za ministrom Péterom Szijjártóom, na tlačovej konferencii som mu povedal, že idem za Slovákmi do sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, lebo ma veľmi zaujíma, v akom stave sa nachádza slovenská komunita v Maďarsku. Z toho, čo som sa tu dozvedel, vyplýva, že sú veci, pre ktoré musíme urobiť viac my na Slovensku, osobitne v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku. Ja veľmi oceňujem napríklad to, čo robíme spolu s maďarskými partnermi pre vznikajúce slovenské kultúrne stredisko v hlavnom meste, že maďarská vláda k tomu prispela významnými zdrojmi. Ale cítim, že obzvlášť v oblasti školstva musíme urobiť viac zo Slovenska.

– Aké máte prvé dojmy zo stretnutia s reprezentantmi slovenskej národnosti v Maďarsku?

– Mňa to veľmi teší, lebo boli tu predstavitelia viacerých slovenských organizácií, zastrešených CSSM. Viete, vždy je dobré vo svete, osobitne u najbližšieho suseda, počuť ľudí, ktorí stále sa hlásia k svojej materskej krajine, a ktorým záleží na tom, aby ich deti, a hlavne nastupujúca nová generácia, si zachovala svoju národnú identitu. Toto, samozrejme, aj nás zaujíma.

– 8. júna bola prijatá nová koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. V istej miere nadväzuje na predošlé dva dokumenty, v čom sa od nich odlišuje?

– Vláda sa naďalej priznáva k tomu, že chce podporovať zachovanie národnostnej identity Slovákov všade vo svete. Rozdeľme to ale na dve časti. Tá prvá je tradičná krajanská politika, to znamená politika pre autochtónne menšiny, akou je aj slovenská v Maďarsku. Tá druhá časť je vlastne novou súčasťou tejto koncepcie: chceme sa oveľa intenzívnejšie venovať, no nie na úkor podpory autochtónnych menšín, tzv. novej diaspóre. Po r. 1989, keď sa mohlo začať slobodne cestovať, a ľudia mohli začať žiť vo svete, veľa Slovákov odišlo a usadilo sa napr. v Spojených štátoch amerických, vo Veľkej Británii, v Írsku, a oni sa dodnes hlásia k Slovensku. Je to nová diaspóra, mnohí z nej sú úspešní. Takže my chceme zostať pri tej tradičnej podpore komunít, akou je aj slovenská v Maďarsku, ale zároveň ja by som chcel mobilizovať aj tých Slovákov, ktorí odišli a našli novú vlasť po roku 1989. A chcem dodať, že je to aj veľký záväzok, no a zásadným spôsobom zvyšujeme finančné zdroje na podporu zachovania identity v zahraničí. V programovom vyhlásení vlády je napísané, že postupne by táto podpora mala dosiahnuť takú výšku, aká je podpora pre menšiny žijúce na Slovensku. Toto je jedna z kľúčových vecí.

– Na stretnutí so Slovákmi v Maďarsku odznelo, že vlastne je to po prvý raz, čo šéf slovenskej diplomacie zavítal medzi Slovákov do sídla CSSM. Plánujete sa pravidelne k nám vracať?

– Plánujem. Veľmi som sa zaujímal o to, ako postupuje projekt rekonštrukcie slovenského evanjelického kostola v Budapešti, pretože ho považujem za zlomový pre budúcnosť. Veľmi pozorne som však počúval aj to, čo hovorili kolegovia z iných častí Maďarska. Je dôležité, aby aj Slováci žijúci mimo Budapešti, vo vzdialenejších regiónoch, vnímali vývoj tak, že to nebude na ich úkor. Ja budem veľmi rád, keď sa stretnem so Slovákmi aj mimo hlavného mesta Maďarska, dostal som napríklad pozvánku na slávnosti do Slovenského Komlóša. Ak ale vznikne slovenské kultúrne stredisko, bude to veľká zmena pre Slovákov žijúcich v Maďarsku.

Andrea Kiss-Kohut

Foto: autorka