V Budapešti zasadalo predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku

Uverejnené: piatok, 03. marec 2023, 06:01

Podobne ako samosprávy a ostatné združenia, aj Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) má za sebou prvé tohtoročné riadne zasadnutie predsedníctva. Tradične sa konalo v druhej polovici februára v sídle tejto najpočetnejšej občianskej organizácie slovenskej národnosti v krajine, v priestoroch budapeštianskej slovenskej školy. Členovia zboru zhodnotili činnosť za rok 2022 a schválili návrh aktivít na rok 2023, vrátane plánovaných celoštátnych podujatí Zväzu.

Prítomných privítala a program zasadnutia predstavila predsedníčka grémia Ruženka Egyedová Baráneková. Spomenula, že najstaršia celoštátna občianska organizácia Slovákov v Maďarsku chce naďalej zjednocovať, združovať a motivovať, spolupracovať so slovenskými samosprávami a spolkami doma i v zahraničí. Informovala, že každý rok je niečím mimoriadny, rok 2023 je jedinečný tým, že Zväz si pripomenie 75. výročie vzniku. Zdôraznila, že ide o úctyhodné jubileum a Slováci v Maďarsku môžu byť právom hrdí na to, že sú súčasťou tejto organizácie. „Tento rok bude oslavou vášho i nášho spoločného cieľa: zostať vernými slovenskej národnosti, zostať vernými a hodnými nasledovníkmi našich predkov,” povedala R. Egyedová Baráneková s tým, že tieto ciele sa odzrkadľujú aj v celoročnom pláne činnosti.

Úradujúca tajomníčka ZSM Monika Szabová informovala prítomných o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2023. Rozhodnutia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Správy fondov Gábora Bethlena ešte nie sú známe, ale verí tomu, že Slovenské spievanky a veršovačky, Slovenský škovránok, Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, Jazykový a národopisný tábor, oslava 75. výročia Zväzu, ako aj stretnutie aktivistov s názvom Z domu domov získajú finančnú podporu.

V ďalšom bode programu predsedníctvo prediskutovalo plánované podujatia celoštátneho charakteru na rok 2023. R. Egyedová Baráneková zdôraznila, že ZSM nemá svoj aparát, opierať sa môže o svojich členov a len s ich pomocou vie uskutočniť regionálne a celoštátne podujatia. Práca spolkov a zdužení je veľmi hodnotná, nedá sa ju vyjadriť číslami. Všetky programy organizované ZSM sa tešia mimoriadnej obľube a sú medzi Slovákmi v Maďarsku veľmi žiadané. My vám spomenieme tie, ktoré sú celoštátneho rázu. V najbližších mesiacoch bude súťažná prehliadka pre žiakov a študentov slovenskej národnosti Slovenské spievanky a veršovačky začína 5. mája regionálnym kolom v Slovenskom Komlóši, pokračuje 16. mája v Níži a končí celoštátnym kolom 1. júna v Dabaši-Šáre. Dejiskom Valného zhromaždenia ZSM bude 21. apríla Slovenský inštitút v Budapešti. V júli sa podľa predbežných plánov bude konať celoštátne stretnutie aktivistov ZSM. Predsedníctvo sa dohodlo, že urobí všetko pre to, aby sa toto dôležité stretnutie uskutočnilo. V tom istom mesiaci bude aj Jazykový a národopisný tábor. Obe akcie by sa uskutočnili na Slovensku. Posledné júlové a prvé augustové dni budú patriť vyslovene vlastným veľkolepým folklórnym aktivitám Zväzu: 57. Novohradskému národnostnému stretnutiu, 27. Celoštátnemu folklórnemu festivalu Slovákov v Maďarsku a Medzinárodnému novohradskému festivalu pri jazere v Banke. V septembri, okrem Školy v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene, sa bude konať aj celoštátna súťaž našich speváckych a folklórnych skupín o zlatého, strieborného a bronzového škovránka: 16. septembra v Santove a 14. októbra v Telekgerendáši. Pestrý a bohatý tohtoročný program Zväzu bude dovŕšený slávnostným programom k 75. výročiu založenia s názvom 75. rokov spolu, ktorý sa bude konať na jeseň v hlavnom meste Maďarska. Na podujatie sa chystá aj publikácia o minulosti občianskej organizácie.

Plán podujatí Zväzu na rok 2023 je mimoriadne pestrý, každý si v ňom nájde niečo podľa vlastnej chuti. Predsedníctvo ešte dlho diskutovalo medzi sebou o súkromných ale aj verejných veciach. Členovia sa rozlúčili v presvedčení, že sa im podarí uskutočniť všetky programy.

(ar)

Foto: R. Egyedová Baráneková